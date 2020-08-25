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https://ria.ru/20200825/efremov-1576267162.html
Экс-судья рассказал, чем грозят Ефремову "версии об инопланетянах"
Бывший судья Александр Меликов, специализировавшийся на делах при ДТП, заявил, что появление версии об "инопланетянах за рулем" может серьезно увеличить срок... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T06:44
2020-08-25T09:30
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Бывший судья Александр Меликов, специализировавшийся на делах при ДТП, заявил, что появление версии об "инопланетянах за рулем" может серьезно увеличить срок приговора <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>. Свою точку зрения он высказал в комментарии специализированному изданию <a href="https://legal.report/aleksandr-melikov-pri-pravilnoj-zashhite-efremov-cherez-1-5-2-5-goda-vyjdet-na-svobodu/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Legal.Report</a>.Как отметил юрист, в случае полного признания вины и раскаяния Ефремов "смог бы через 1,5 – 2,5 года выйти на свободу". Меликов напомнил, что Ефремов после случившегося "на всю страну покаялся в ДТП", что, по его словам, в такой ситуации было "единственно возможной тактикой". По мнению юриста, это позволило бы артисту не только получить меньший срок, но и сохранить лицо, а также продолжить актерскую карьеру после освобождения."Но в дело вступил адвокат (Эльман – ред.) Пашаев — и началось. Приличный гонорар получен, и его надо отрабатывать. А как, если не обещанием оправдательного приговора? И вот пошли версии чуть ли не об инопланетянах за рулем. Если бы процесс продолжался в таком ключе, то приговор, как я считаю, — около десяти лет лишения свободы в колонии общего режима и мифическая надежда на УДО после пяти лет отбывания наказания<strong>", </strong>— сказал юрист<strong>.</strong>Ефремов является обвиняемым по уголовному делу, которое произошло 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, впоследствии умер в больнице.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом его адвокаты изменили тактику и решили уклоняться от признания вины. В частности, привлеченный защитой эксперт Юрий Фиалко в суде заявлял о необходимости учитывать при расследовании аварии "энергетические дыры", "грозовые сгустки" и "аэрозольные облака".
https://ria.ru/20200824/efremov-1576264172.html
https://ria.ru/20200824/efremov-1576247425.html
https://ria.ru/20200824/efremov-1576264322.html
"В случае полного признания вины и раскаяния Ефремов "смог бы через 1,5 – 2,5 года выйти на свободу" Это если судье занесли?
100
хорошо бы, если это сбылось!
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Экс-судья рассказал, чем грозят Ефремову "версии об инопланетянах"

06:44 25.08.2020 (обновлено: 09:30 25.08.2020)
78304
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Бывший судья Александр Меликов, специализировавшийся на делах при ДТП, заявил, что появление версии об "инопланетянах за рулем" может серьезно увеличить срок приговора Михаилу Ефремову. Свою точку зрения он высказал в комментарии специализированному изданию Legal.Report.
Как отметил юрист, в случае полного признания вины и раскаяния Ефремов "смог бы через 1,5 – 2,5 года выйти на свободу".
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
24 августа, 22:57
Пашаев сообщил, будет ли опрошен свидетель, видевший Ефремова не за рулем
Меликов напомнил, что Ефремов после случившегося "на всю страну покаялся в ДТП", что, по его словам, в такой ситуации было "единственно возможной тактикой". По мнению юриста, это позволило бы артисту не только получить меньший срок, но и сохранить лицо, а также продолжить актерскую карьеру после освобождения.
"Но в дело вступил адвокат (Эльман – ред.) Пашаев — и началось. Приличный гонорар получен, и его надо отрабатывать. А как, если не обещанием оправдательного приговора? И вот пошли версии чуть ли не об инопланетянах за рулем. Если бы процесс продолжался в таком ключе, то приговор, как я считаю, — около десяти лет лишения свободы в колонии общего режима и мифическая надежда на УДО после пяти лет отбывания наказания", — сказал юрист.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
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"Возможно, там был я". Ефремов рассказал о неожиданной версии ДТП
Ефремов является обвиняемым по уголовному делу, которое произошло 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом его адвокаты изменили тактику и решили уклоняться от признания вины. В частности, привлеченный защитой эксперт Юрий Фиалко в суде заявлял о необходимости учитывать при расследовании аварии "энергетические дыры", "грозовые сгустки" и "аэрозольные облака".
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда
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60242751022
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
"В случае полного признания вины и раскаяния Ефремов "смог бы через 1,5 – 2,5 года выйти на свободу" Это если судье занесли?
25 августа, 07:32
bakula74
64303030
хорошо бы, если это сбылось!
25 августа, 07:04
Раиса Бушева
6302112
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