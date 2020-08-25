https://ria.ru/20200825/efremov-1576267162.html

Экс-судья рассказал, чем грозят Ефремову "версии об инопланетянах"

Бывший судья Александр Меликов, специализировавшийся на делах при ДТП, заявил, что появление версии об "инопланетянах за рулем" может серьезно увеличить срок... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T06:44

2020-08-25T06:44

2020-08-25T09:30

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Бывший судья Александр Меликов, специализировавшийся на делах при ДТП, заявил, что появление версии об "инопланетянах за рулем" может серьезно увеличить срок приговора <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>. Свою точку зрения он высказал в комментарии специализированному изданию <a href="https://legal.report/aleksandr-melikov-pri-pravilnoj-zashhite-efremov-cherez-1-5-2-5-goda-vyjdet-na-svobodu/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Legal.Report</a>.Как отметил юрист, в случае полного признания вины и раскаяния Ефремов "смог бы через 1,5 – 2,5 года выйти на свободу". Меликов напомнил, что Ефремов после случившегося "на всю страну покаялся в ДТП", что, по его словам, в такой ситуации было "единственно возможной тактикой". По мнению юриста, это позволило бы артисту не только получить меньший срок, но и сохранить лицо, а также продолжить актерскую карьеру после освобождения."Но в дело вступил адвокат (Эльман – ред.) Пашаев — и началось. Приличный гонорар получен, и его надо отрабатывать. А как, если не обещанием оправдательного приговора? И вот пошли версии чуть ли не об инопланетянах за рулем. Если бы процесс продолжался в таком ключе, то приговор, как я считаю, — около десяти лет лишения свободы в колонии общего режима и мифическая надежда на УДО после пяти лет отбывания наказания<strong>", </strong>— сказал юрист<strong>.</strong>Ефремов является обвиняемым по уголовному делу, которое произошло 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, впоследствии умер в больнице.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом его адвокаты изменили тактику и решили уклоняться от признания вины. В частности, привлеченный защитой эксперт Юрий Фиалко в суде заявлял о необходимости учитывать при расследовании аварии "энергетические дыры", "грозовые сгустки" и "аэрозольные облака".

https://ria.ru/20200824/efremov-1576264172.html

https://ria.ru/20200824/efremov-1576247425.html

https://ria.ru/20200824/efremov-1576264322.html

bakula74 "В случае полного признания вины и раскаяния Ефремов "смог бы через 1,5 – 2,5 года выйти на свободу" Это если судье занесли? 100

Раиса Бушева хорошо бы, если это сбылось! 69

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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