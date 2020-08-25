https://ria.ru/20200825/dtp-1576237060.html

"Ее задушили": почему родные погибшей студентки не верят в версию ДТП

Кровоподтеки на шее и отчетливая странгуляционная борозда — по мнению судебных медиков, 22-летнюю Арину Чижову из Югры задушили. Однако в МВД считают, что... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T08:00

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следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 августа — РИА Новости, Виктор Званцев.</strong> Кровоподтеки на шее и отчетливая странгуляционная борозда — по мнению судебных медиков, 22-летнюю Арину Чижову из Югры задушили. Однако в МВД считают, что погибшая — жертва ДТП. Мать Арины уверена: дочь убили, а затем бросили под машину и инсценировали наезд. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии. Подруга детстваДнем 15 июня Арина отправилась в гости к школьной подруге Валерии Аюповой — на вечернику в честь дня рождения ее мужа, недавно вернувшегося с вахты. Компания собралась в частном доме на окраине Излучинска. "На следующее утро ко мне домой приходит брат и говорит, что Арина в реанимации после аварии, — рассказывает РИА Новости мать погибшей Валентина Чижова. — Затем приехали врачи, сделали успокоительный укол и сообщили, что дочь погибла. Под колесами автомобиля". ДТП произошло рядом с домом, где праздновали. По предварительной версии следствия, около пяти часов утра Аюпова пьяной села за руль "девятки" и случайно сбила Арину. Та скончалась еще до приезда скорой, а чтобы извлечь тело из-под автомобиля, потребовалась помощь спасателей. По словам Валентины, сотрудникам ГИБДД Аюпова объяснила, что хотела переставить машину в другое место. Арина якобы в тот момент танцевала на капоте, поэтому и упала под колеса. Аюпову сначала отвезли на медосвидетельствование, а затем в отдел полиции на допрос. Туда сразу приехал адвокат. В тот же день возбудили уголовное дело по статье 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). "Позже Аюпова еще не раз меняла показания, — уточняет юрист Алеся Журко, представляющая интересы матери погибшей. — Заявила, что в момент столкновения Арина стояла на дороге. Потом — что бежала, смотрела в телефон, споткнулась о камень и упала. Прямо перед машиной". В УМВД по ХМАО — Югре не смогли ответить на вопрос, в каком статусе — подозреваемой или обвиняемой — сейчас находится Аюпова. Но ее до сих пор не задержали. "Это убийство"Усомниться в версии о ДТП мать Арины заставила судебно-медицинская экспертиза, установившая, что причина гибели — механическая асфиксия. Остальные травмы — синяки, ссадины, переломы трех ребер и ожоги на груди не были смертельными. Специалисты, проводившие вскрытие, предположили, что девушку задушили. "В морге нам сразу сказали, что, скорее всего, это убийство, — говорит Валентина. — Возможно, ДТП — лишь инсценировка и попытка скрыть более страшное преступление. Аюпова хотела сесть за руль пьяной, а дочь была против. Из-за этого вспыхнула ссора. Кроме того, сразу после аварии приехал родственник мужа Аюповой — близкий друг начальника местного отдела полиции, а уже потом — сотрудники ГИБДД". Адвокат Аюповой Ирина Куркина, ответив на звонок корреспондента РИА Новости, попросила перезвонить позже. Но трубку больше так и не взяла и позицию клиента не изложила. Валентина и ее адвокат пытаются добиться передачи уголовного дела из МВД в Следственный комитет, а также переквалификации статьи с "Нарушения правил дорожного движения" на "Убийство". Отправили несколько писем в СУ СК России по ХМАО — Югре и окружную прокуратуру.Ответ СК пришел в конце июля. В нем сказано, что вопросы подследственности уголовных дел решает прокурор, он уже инициировал передачу материалов из одного ведомства в другое. Однако на момент подготовки статьи дело Аюповой все еще находилось в МВД. Вопросы без ответовВ окружной прокуратуре Чижовой пояснили, что глава ведомства может давать письменные указания о направлении расследования только дознавателю, а следователь сам решает, кому и на какой стадии передавать материалы. "Вообще, очень странно, что Аюповой до сих пор не предъявили обвинения хотя бы по статье 264, — отмечает Журко. — Во всяком случае, нас никто об этом не уведомил. Такое чувство, что правоохранительные органы не спешат с расследованием. Например, патологоанатом сразу после гибели Арины сделал смывы с ее рук и срезы ногтей. Это позволяет определить людей, с которыми она физически контактировала. Но анализ ДНК почему-то не провели". На многочисленные нарушения и недоработки следствия указывают и сотрудники прокуратуры. В УМВД по ХМАО — Югре волокиту объяснили тем, что следователь назначил дополнительную экспертизу — комиссионную, в которую включено определение генотипа, она занимает много времени. Именно от ее результатов зависит дальнейший ход дела.Арину похоронили в родном Излучинске. Проститься с ней пришли сотни людей: родственники, друзья, соседи. "Арина была очень светлым человеком, — говорит Валентина. — Училась на журналиста, подрабатывала в ЗАГСе за копейки, при этом часть зарплаты еще каждый месяц перечисляла на благотворительность, чтобы хоть как-то помочь больным детям". Мать, потерявшая единственного ребенка, признается, что до сих пор не может поверить в произошедшее и каждый вечер ждет возвращения дочери.

https://ria.ru/20200815/1575799231.html

https://ria.ru/20200802/1575236856.html

https://ria.ru/20200728/1574998533.html

Василий Теркин Законов нет. Убит человек, даже дело не возбуждено. Зато международному праву лезут учить весь мир. 65

ШАГ РОН Что тут непонятного,пьяный муж подруги заинтересовался хорошенькой подругой жены,жена это просекла и подругу наказала, видимо насмерть не хотела,ну как получилось так получилось,всё, преступление раскрыто 50

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), происшествия