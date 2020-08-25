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"Ее задушили": почему родные погибшей студентки не верят в версию ДТП
Кровоподтеки на шее и отчетливая странгуляционная борозда — по мнению судебных медиков, 22-летнюю Арину Чижову из Югры задушили. Однако в МВД считают, что... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T08:00
2020-08-25T08:02
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 августа — РИА Новости, Виктор Званцев.</strong> Кровоподтеки на шее и отчетливая странгуляционная борозда — по мнению судебных медиков, 22-летнюю Арину Чижову из Югры задушили. Однако в МВД считают, что погибшая — жертва ДТП. Мать Арины уверена: дочь убили, а затем бросили под машину и инсценировали наезд. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии. Подруга детстваДнем 15 июня Арина отправилась в гости к школьной подруге Валерии Аюповой — на вечернику в честь дня рождения ее мужа, недавно вернувшегося с вахты. Компания собралась в частном доме на окраине Излучинска. "На следующее утро ко мне домой приходит брат и говорит, что Арина в реанимации после аварии, — рассказывает РИА Новости мать погибшей Валентина Чижова. — Затем приехали врачи, сделали успокоительный укол и сообщили, что дочь погибла. Под колесами автомобиля". ДТП произошло рядом с домом, где праздновали. По предварительной версии следствия, около пяти часов утра Аюпова пьяной села за руль "девятки" и случайно сбила Арину. Та скончалась еще до приезда скорой, а чтобы извлечь тело из-под автомобиля, потребовалась помощь спасателей. По словам Валентины, сотрудникам ГИБДД Аюпова объяснила, что хотела переставить машину в другое место. Арина якобы в тот момент танцевала на капоте, поэтому и упала под колеса. Аюпову сначала отвезли на медосвидетельствование, а затем в отдел полиции на допрос. Туда сразу приехал адвокат. В тот же день возбудили уголовное дело по статье 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). "Позже Аюпова еще не раз меняла показания, — уточняет юрист Алеся Журко, представляющая интересы матери погибшей. — Заявила, что в момент столкновения Арина стояла на дороге. Потом — что бежала, смотрела в телефон, споткнулась о камень и упала. Прямо перед машиной". В УМВД по ХМАО — Югре не смогли ответить на вопрос, в каком статусе — подозреваемой или обвиняемой — сейчас находится Аюпова. Но ее до сих пор не задержали. "Это убийство"Усомниться в версии о ДТП мать Арины заставила судебно-медицинская экспертиза, установившая, что причина гибели — механическая асфиксия. Остальные травмы — синяки, ссадины, переломы трех ребер и ожоги на груди не были смертельными. Специалисты, проводившие вскрытие, предположили, что девушку задушили. "В морге нам сразу сказали, что, скорее всего, это убийство, — говорит Валентина. — Возможно, ДТП — лишь инсценировка и попытка скрыть более страшное преступление. Аюпова хотела сесть за руль пьяной, а дочь была против. Из-за этого вспыхнула ссора. Кроме того, сразу после аварии приехал родственник мужа Аюповой — близкий друг начальника местного отдела полиции, а уже потом — сотрудники ГИБДД". Адвокат Аюповой Ирина Куркина, ответив на звонок корреспондента РИА Новости, попросила перезвонить позже. Но трубку больше так и не взяла и позицию клиента не изложила. Валентина и ее адвокат пытаются добиться передачи уголовного дела из МВД в Следственный комитет, а также переквалификации статьи с "Нарушения правил дорожного движения" на "Убийство". Отправили несколько писем в СУ СК России по ХМАО — Югре и окружную прокуратуру.Ответ СК пришел в конце июля. В нем сказано, что вопросы подследственности уголовных дел решает прокурор, он уже инициировал передачу материалов из одного ведомства в другое. Однако на момент подготовки статьи дело Аюповой все еще находилось в МВД. Вопросы без ответовВ окружной прокуратуре Чижовой пояснили, что глава ведомства может давать письменные указания о направлении расследования только дознавателю, а следователь сам решает, кому и на какой стадии передавать материалы. "Вообще, очень странно, что Аюповой до сих пор не предъявили обвинения хотя бы по статье 264, — отмечает Журко. — Во всяком случае, нас никто об этом не уведомил. Такое чувство, что правоохранительные органы не спешат с расследованием. Например, патологоанатом сразу после гибели Арины сделал смывы с ее рук и срезы ногтей. Это позволяет определить людей, с которыми она физически контактировала. Но анализ ДНК почему-то не провели". На многочисленные нарушения и недоработки следствия указывают и сотрудники прокуратуры. В УМВД по ХМАО — Югре волокиту объяснили тем, что следователь назначил дополнительную экспертизу — комиссионную, в которую включено определение генотипа, она занимает много времени. Именно от ее результатов зависит дальнейший ход дела.Арину похоронили в родном Излучинске. Проститься с ней пришли сотни людей: родственники, друзья, соседи. "Арина была очень светлым человеком, — говорит Валентина. — Училась на журналиста, подрабатывала в ЗАГСе за копейки, при этом часть зарплаты еще каждый месяц перечисляла на благотворительность, чтобы хоть как-то помочь больным детям". Мать, потерявшая единственного ребенка, признается, что до сих пор не может поверить в произошедшее и каждый вечер ждет возвращения дочери.
https://ria.ru/20200815/1575799231.html
https://ria.ru/20200802/1575236856.html
https://ria.ru/20200728/1574998533.html
Законов нет. Убит человек, даже дело не возбуждено. Зато международному праву лезут учить весь мир.
65
Что тут непонятного,пьяный муж подруги заинтересовался хорошенькой подругой жены,жена это просекла и подругу наказала, видимо насмерть не хотела,ну как получилось так получилось,всё, преступление раскрыто
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия

"Ее задушили": почему родные погибшей студентки не верят в версию ДТП

08:00 25.08.2020 (обновлено: 08:02 25.08.2020)
20252
© Фото предоставлено матерью погибшейАрина Чижова
Арина Чижова
© Фото предоставлено матерью погибшей
МОСКВА, 25 августа — РИА Новости, Виктор Званцев. Кровоподтеки на шее и отчетливая странгуляционная борозда — по мнению судебных медиков, 22-летнюю Арину Чижову из Югры задушили. Однако в МВД считают, что погибшая — жертва ДТП. Мать Арины уверена: дочь убили, а затем бросили под машину и инсценировали наезд. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Подруга детства

Днем 15 июня Арина отправилась в гости к школьной подруге Валерии Аюповой — на вечернику в честь дня рождения ее мужа, недавно вернувшегося с вахты. Компания собралась в частном доме на окраине Излучинска.
"На следующее утро ко мне домой приходит брат и говорит, что Арина в реанимации после аварии, — рассказывает РИА Новости мать погибшей Валентина Чижова. — Затем приехали врачи, сделали успокоительный укол и сообщили, что дочь погибла. Под колесами автомобиля".
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ДТП произошло рядом с домом, где праздновали. По предварительной версии следствия, около пяти часов утра Аюпова пьяной села за руль "девятки" и случайно сбила Арину. Та скончалась еще до приезда скорой, а чтобы извлечь тело из-под автомобиля, потребовалась помощь спасателей.
По словам Валентины, сотрудникам ГИБДД Аюпова объяснила, что хотела переставить машину в другое место. Арина якобы в тот момент танцевала на капоте, поэтому и упала под колеса. Аюпову сначала отвезли на медосвидетельствование, а затем в отдел полиции на допрос. Туда сразу приехал адвокат. В тот же день возбудили уголовное дело по статье 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").
"Позже Аюпова еще не раз меняла показания, — уточняет юрист Алеся Журко, представляющая интересы матери погибшей. — Заявила, что в момент столкновения Арина стояла на дороге. Потом — что бежала, смотрела в телефон, споткнулась о камень и упала. Прямо перед машиной".
В УМВД по ХМАО — Югре не смогли ответить на вопрос, в каком статусе — подозреваемой или обвиняемой — сейчас находится Аюпова. Но ее до сих пор не задержали.
© Фото предоставлено матерью погибшейАвтомобиль, сбивший Арину
Автомобиль, сбивший Арину
© Фото предоставлено матерью погибшей
Автомобиль, сбивший Арину

"Это убийство"

Усомниться в версии о ДТП мать Арины заставила судебно-медицинская экспертиза, установившая, что причина гибели — механическая асфиксия. Остальные травмы — синяки, ссадины, переломы трех ребер и ожоги на груди не были смертельными. Специалисты, проводившие вскрытие, предположили, что девушку задушили.
"В морге нам сразу сказали, что, скорее всего, это убийство, — говорит Валентина. — Возможно, ДТП — лишь инсценировка и попытка скрыть более страшное преступление. Аюпова хотела сесть за руль пьяной, а дочь была против. Из-за этого вспыхнула ссора. Кроме того, сразу после аварии приехал родственник мужа Аюповой — близкий друг начальника местного отдела полиции, а уже потом — сотрудники ГИБДД".
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Адвокат Аюповой Ирина Куркина, ответив на звонок корреспондента РИА Новости, попросила перезвонить позже. Но трубку больше так и не взяла и позицию клиента не изложила.
Валентина и ее адвокат пытаются добиться передачи уголовного дела из МВД в Следственный комитет, а также переквалификации статьи с "Нарушения правил дорожного движения" на "Убийство". Отправили несколько писем в СУ СК России по ХМАО — Югре и окружную прокуратуру.
Ответ СК пришел в конце июля. В нем сказано, что вопросы подследственности уголовных дел решает прокурор, он уже инициировал передачу материалов из одного ведомства в другое. Однако на момент подготовки статьи дело Аюповой все еще находилось в МВД.
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Вопросы без ответов

В окружной прокуратуре Чижовой пояснили, что глава ведомства может давать письменные указания о направлении расследования только дознавателю, а следователь сам решает, кому и на какой стадии передавать материалы.
"Вообще, очень странно, что Аюповой до сих пор не предъявили обвинения хотя бы по статье 264, — отмечает Журко. — Во всяком случае, нас никто об этом не уведомил. Такое чувство, что правоохранительные органы не спешат с расследованием. Например, патологоанатом сразу после гибели Арины сделал смывы с ее рук и срезы ногтей. Это позволяет определить людей, с которыми она физически контактировала. Но анализ ДНК почему-то не провели".
На многочисленные нарушения и недоработки следствия указывают и сотрудники прокуратуры. В УМВД по ХМАО — Югре волокиту объяснили тем, что следователь назначил дополнительную экспертизу — комиссионную, в которую включено определение генотипа, она занимает много времени. Именно от ее результатов зависит дальнейший ход дела.
© Фото предоставлено матерью погибшейАрина с мамой
Арина вместе с мамой
© Фото предоставлено матерью погибшей
Арина с мамой
Арину похоронили в родном Излучинске. Проститься с ней пришли сотни людей: родственники, друзья, соседи.
"Арина была очень светлым человеком, — говорит Валентина. — Училась на журналиста, подрабатывала в ЗАГСе за копейки, при этом часть зарплаты еще каждый месяц перечисляла на благотворительность, чтобы хоть как-то помочь больным детям".
Мать, потерявшая единственного ребенка, признается, что до сих пор не может поверить в произошедшее и каждый вечер ждет возвращения дочери.
133711229118
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Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Популярные комментарии
Законов нет. Убит человек, даже дело не возбуждено. Зато международному праву лезут учить весь мир.
25 августа, 11:44
В Василий Теркин
35022125
Что тут непонятного,пьяный муж подруги заинтересовался хорошенькой подругой жены,жена это просекла и подругу наказала, видимо насмерть не хотела,ну как получилось так получилось,всё, преступление раскрыто
25 августа, 08:52
ШРШАГ РОН
4303202
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