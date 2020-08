https://ria.ru/20200825/dovod-1576259386.html

В Сети появились отзывы на "Довод" Кристофера Нолана

В Сети появились первые отзывы критиков на фильм "Довод" Кристофера Нолана, который выходит в российский прокат 3 сентября. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T07:24

2020-08-25T07:24

2020-08-25T07:24

фильмы 2020

культура

кино и сериалы

новости культуры

кристофер нолан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573181942_0:78:1631:995_1400x0_80_0_0_01175b82d8a6e0b24509f65803314cb2.jpg

<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости</strong>. В Сети появились первые отзывы критиков на фильм "Довод" Кристофера Нолана, который выходит в российский прокат 3 сентября. На сайте Rotten Tomatoes его рейтинг свежести – 81 процент на основании 48 рецензий, а на сайте Metacritic – 70 процентов на основании 20 мнений. Эксперты в целом хвалят фильм, но высказывают претензии к сюжету. "Если коротко, "Довод" – это не просто фильм Кристофера Нолана. Это Нолан в квадрате", - <a href="https://www.thetimes.co.uk/past-six-days/2020-08-23/culture/film-review-tenet-2q6btbzrl" target="_blank">отметили</a> в SundayTimes. "Довод" – чуть более сложный, чем хотелось бы, фильм для открытия кинотеатров после пятимесячного простоя, но это редкий пример работы профессионала высокого уровня, который нигде не пошел на компромисс", — <a href="https://www.gamesradar.com/tenet-review/" target="_blank">пишет</a> Games Radar. The Globe and Mail <a href="https://www.theglobeandmail.com/arts/film/reviews/article-christopher-nolans-tenet-makes-absolutely-zero-sense-but-its-one/" target="_blank">называет</a> "экстремальной" попытку понять обратный ход повествования в фильме, а обозревателю The Guardian<a href="https://www.theguardian.com/film/2020/aug/21/tenet-review-christopher-nolans-thriller-is-a-palindromic-dud" target="_blank"> не понравился</a> "псевдонаучный подход с изложением большого количества деталей" и предположением, что зритель мало что из всего этого понял, из-за чего ему нужно периодически что-то объяснять. "Великие фильмы – это всегда путешествие во времени, которое остается с тобой и после титров. С этим фильмом время пролетело незаметно, но я забыл о нем, как только снял маску", — <a href="https://www.ft.com/content/f29133af-1033-457c-9f0e-d886f62f7642" target="_blank">написал</a> обозреватель Financial Times."Это очень интеллектуальный фильм, которым легко восхищаться при всей его оригинальности и дерзости, но полюбить почти невозможно, поскольку в нем отсутствует элемент человечности", — <a href="https://www.hollywoodreporter.com/news/tenet-film-review" target="_blank">уверен</a> критик THR.

https://ria.ru/20200819/1575975825.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, кристофер нолан