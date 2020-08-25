Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200825/dovod-1576259386.html
В Сети появились отзывы на "Довод" Кристофера Нолана
В Сети появились первые отзывы критиков на фильм "Довод" Кристофера Нолана, который выходит в российский прокат 3 сентября. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T07:24
2020-08-25T07:24
фильмы 2020
культура
кино и сериалы
новости культуры
кристофер нолан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573181942_0:78:1631:995_1400x0_80_0_0_01175b82d8a6e0b24509f65803314cb2.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости</strong>. В Сети появились первые отзывы критиков на фильм "Довод" Кристофера Нолана, который выходит в российский прокат 3 сентября. На сайте Rotten Tomatoes его рейтинг свежести – 81 процент на основании 48 рецензий, а на сайте Metacritic – 70 процентов на основании 20 мнений. Эксперты в целом хвалят фильм, но высказывают претензии к сюжету. "Если коротко, "Довод" – это не просто фильм Кристофера Нолана. Это Нолан в квадрате", - <a href="https://www.thetimes.co.uk/past-six-days/2020-08-23/culture/film-review-tenet-2q6btbzrl" target="_blank">отметили</a> в SundayTimes. "Довод" – чуть более сложный, чем хотелось бы, фильм для открытия кинотеатров после пятимесячного простоя, но это редкий пример работы профессионала высокого уровня, который нигде не пошел на компромисс", — <a href="https://www.gamesradar.com/tenet-review/" target="_blank">пишет</a> Games Radar. The Globe and Mail <a href="https://www.theglobeandmail.com/arts/film/reviews/article-christopher-nolans-tenet-makes-absolutely-zero-sense-but-its-one/" target="_blank">называет</a> "экстремальной" попытку понять обратный ход повествования в фильме, а обозревателю The Guardian<a href="https://www.theguardian.com/film/2020/aug/21/tenet-review-christopher-nolans-thriller-is-a-palindromic-dud" target="_blank"> не понравился</a> "псевдонаучный подход с изложением большого количества деталей" и предположением, что зритель мало что из всего этого понял, из-за чего ему нужно периодически что-то объяснять. "Великие фильмы – это всегда путешествие во времени, которое остается с тобой и после титров. С этим фильмом время пролетело незаметно, но я забыл о нем, как только снял маску", — <a href="https://www.ft.com/content/f29133af-1033-457c-9f0e-d886f62f7642" target="_blank">написал</a> обозреватель Financial Times."Это очень интеллектуальный фильм, которым легко восхищаться при всей его оригинальности и дерзости, но полюбить почти невозможно, поскольку в нем отсутствует элемент человечности", — <a href="https://www.hollywoodreporter.com/news/tenet-film-review" target="_blank">уверен</a> критик THR.
https://ria.ru/20200819/1575975825.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573181942_101:0:1530:1072_1400x0_80_0_0_cb93a10a4f1ea81903d884a7d6c1ca7c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, кристофер нолан

В Сети появились отзывы на "Довод" Кристофера Нолана

07:24 25.08.2020
2519
© Warner Bros. Pictures (2020)Кадр из фильма "Довод"
Кадр из фильма Довод
© Warner Bros. Pictures (2020)
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. В Сети появились первые отзывы критиков на фильм "Довод" Кристофера Нолана, который выходит в российский прокат 3 сентября.
На сайте Rotten Tomatoes его рейтинг свежести – 81 процент на основании 48 рецензий, а на сайте Metacritic – 70 процентов на основании 20 мнений.
Эксперты в целом хвалят фильм, но высказывают претензии к сюжету.
"Если коротко, "Довод" – это не просто фильм Кристофера Нолана. Это Нолан в квадрате", - отметили в SundayTimes.
"Довод" – чуть более сложный, чем хотелось бы, фильм для открытия кинотеатров после пятимесячного простоя, но это редкий пример работы профессионала высокого уровня, который нигде не пошел на компромисс", — пишет Games Radar.
The Globe and Mail называет "экстремальной" попытку понять обратный ход повествования в фильме, а обозревателю The Guardian не понравился "псевдонаучный подход с изложением большого количества деталей" и предположением, что зритель мало что из всего этого понял, из-за чего ему нужно периодически что-то объяснять.
"Великие фильмы – это всегда путешествие во времени, которое остается с тобой и после титров. С этим фильмом время пролетело незаметно, но я забыл о нем, как только снял маску", — написал обозреватель Financial Times.
"Это очень интеллектуальный фильм, которым легко восхищаться при всей его оригинальности и дерзости, но полюбить почти невозможно, поскольку в нем отсутствует элемент человечности", — уверен критик THR.
Кадр из фильма Довод
19 августа, 20:11Культура
Рэпер Трэвис Скотт поделился впечатлением от "Довода" Кристофера Нолана
562202
Культурафильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыКристофер Нолан
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Экс-судья рассказал, чем грозят Ефремову "версии об инопланетянах"
Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил
Times: Великобритания планирует отказаться от танков
Режиссер Георгий Данелия
Кино должно быть добрым: режиссеру Георгию Данелии исполнилось бы 90 лет
Опубликовано видео провокации на границе Белоруссии с Литвой
Белорусское СМИ опубликовало видео инцидента на границе с Литвой
Закрытый KFC в Англии. 19 февраля 2018
KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
Больное сердце
Назван простой способ снизить угрозу инсульта и рака
Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
Алексей Навальный
Кремль прокомментировал версию немецких врачей об отравлении Навального
Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов
Врио главы Камчатки пожертвовал винным кабинетом в пользу Дня города
Заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Олег
В Совбезе оценили масштаб исходящей от США киберугрозы
Девушка со смартфоном
Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
Президент Украины Владимир Зеленский
Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
Программирование
Совбез: США совершают до 75% всех кибератак
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
СМИ узнали, кто пользовался джипом Ефремова помимо самого артиста
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Крым признали регионом России с самыми большими проблемами с водой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Россиянина арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт рассказал, какие смс-сообщения нужно сразу удалять
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
00:10В Мексике для туристов открывают достопримечательности времен ацтеков
23:48Демократы хотят расследовать еще не произнесенную речь Помпео
23:41В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния