Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200825/diversifikatsiya-1576283461.html
ПСБ станет интеграционной площадкой для проектов по диверсификации ОПК
ПСБ намерен стать интеграционной площадкой по реализации процесса диверсификации, от которого зависит развитие оборонно-промышленного комплекса, сообщил... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T13:49
2020-08-25T13:49
банк псб
петр фрадков
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151102/41/1511024197_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_46e81a1d1f71d82ce38188c64f141b78.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> ПСБ намерен стать интеграционной площадкой по реализации процесса диверсификации, от которого зависит развитие оборонно-промышленного комплекса, сообщил председатель банка <a href="http://ria.ru/person_Petr_Fradkov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Фрадков</a>.Он выступил на организованной ПСБ панельной сессии "Меры поддержки перехода на выпуск гражданской продукции. Финансовые и административные механизмы" в рамках конгресса "Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов".В панельной сессии также приняли участие замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, замглавы Минэкономразвития РФ Петр Засельский, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Олег Бочкарев, гендиректор АО "Объединенной судостроительная корпорация" Алексей Рахманов, гендиректор АО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" Андрей Жерегеля и гендиректор ПАО "МАК "Вымпел" Сергей Боев.<br>Они обсудили актуальные вопросы финансирования и меры поддержки предприятий ОПК при переходе на выпуск гражданской продукции. Участники отметили, что для повышения доли выпуска продукции двойного назначения важна соответствующая промышленная и протекционистская политика со стороны государства, а также операционная эффективность самих предприятий ОПК для выпуска высококонкурентных товаров.
https://ria.ru/20200824/issledovanie-1576252464.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151102/41/1511024197_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_e9c175d907c7caf76a6f8ab7d5af7822.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
банк псб, петр фрадков, новости компаний - экономика

ПСБ станет интеграционной площадкой для проектов по диверсификации ОПК

13:49 25.08.2020
81
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ПСБ намерен стать интеграционной площадкой по реализации процесса диверсификации, от которого зависит развитие оборонно-промышленного комплекса, сообщил председатель банка Петр Фрадков.
Он выступил на организованной ПСБ панельной сессии "Меры поддержки перехода на выпуск гражданской продукции. Финансовые и административные механизмы" в рамках конгресса "Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов".
"У предприятий ОПК есть потребность не только в классических сервисах, таких как кредитование, лизинг, факторинг, но проектном и мезонинном финансировании, прямые инвестициях. Сочетание этих инструментов с мерами господдержки позволит существенно снизить нагрузку в части обслуживания долга, тем самым увеличив доходность проектов. ПСБ намерен стать интеграционной площадкой по дальнейшей реализации процесса диверсификации, от которого зависит и развитие оборонно-промышленного комплекса России в целом", - привели в пресс-службе банка слова Фрадкова.
В панельной сессии также приняли участие замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, замглавы Минэкономразвития РФ Петр Засельский, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Олег Бочкарев, гендиректор АО "Объединенной судостроительная корпорация" Алексей Рахманов, гендиректор АО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" Андрей Жерегеля и гендиректор ПАО "МАК "Вымпел" Сергей Боев.
Посетители соревнований Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка
24 августа, 17:05
ПСБ и "Иннопрактика" провели исследование проектов диверсификации в ОПК
Они обсудили актуальные вопросы финансирования и меры поддержки предприятий ОПК при переходе на выпуск гражданской продукции. Участники отметили, что для повышения доли выпуска продукции двойного назначения важна соответствующая промышленная и протекционистская политика со стороны государства, а также операционная эффективность самих предприятий ОПК для выпуска высококонкурентных товаров.
000000
Обсудить 0
Банк ПСБПетр ФрадковНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Сыр пекорино
Свыше 260 млн рублей выделено на поддержку сыроваров в Подмосковье
Трамвайные вагоны моделей 71-412 (справа) и 71-415, произведенные корпорацией Уралвагонзавод
"Уралвагонзавод" поставит в Омск 24 новых трамвая
Заседание Областной Думы Воронежской области
В Воронежскую область за 5 лет вложено 1,5 трлн рублей частных инвестиций
Линия производства молочного завода
Тюменские предприятия вышли в финал конкурса "Экспортер года"
Провал грунта
Свыше 97 тысяч ям во дворах устранено в Подмосковье с начала года
Посетители соревнований Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка
ПСБ и "Иннопрактика" провели исследование проектов диверсификации в ОПК
Уборка пшеницы в Краснодарском крае
Специалисты прогнозируют рекордный урожай зерна в Тамбовской области
Логотип Новикомбанка
Новикомбанк профинансирует инвестпроект производства тракторов ANT- 4135F
Проект ПАО Промсвязьбанк и АО Военторг
ПСБ и Военторг запускают новый совместный проект
Плитки шоколада
"Двойные стандарты". Против Lindt завели дело из-за качества шоколада
Здание ПАО Криогенмаш
Совет директоров "Криогенмаша" возглавил Тигран Хачатуров
Рабочие во время реконструкции корпуса №28 больницы им. С. П. Боткина в Москве
Заммэра Москвы рассказал о ходе капремонта корпусов Боткинской больницы
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш Storm на выставке вооружений Международного военно-технического форума Армия-2020
Российская армия получит более 500 новых образцов техники
Охранный периметр исправительной колонии
Во ФСИН объяснили, где подростки "заражаются" АУЕ*
Добыча глины для Новокубанского завода керамических стеновых материалов
В Подмосковье оштрафовали организаторов незаконной добычи песка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Россиянина арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт рассказал, какие смс-сообщения нужно сразу удалять
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
00:10В Мексике для туристов открывают достопримечательности времен ацтеков
23:48Демократы хотят расследовать еще не произнесенную речь Помпео
23:41В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния