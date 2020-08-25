https://ria.ru/20200825/diversifikatsiya-1576283461.html
ПСБ станет интеграционной площадкой для проектов по диверсификации ОПК
ПСБ намерен стать интеграционной площадкой по реализации процесса диверсификации, от которого зависит развитие оборонно-промышленного комплекса, сообщил... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T13:49
2020-08-25T13:49
2020-08-25T13:49
банк псб
петр фрадков
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> ПСБ намерен стать интеграционной площадкой по реализации процесса диверсификации, от которого зависит развитие оборонно-промышленного комплекса, сообщил председатель банка <a href="http://ria.ru/person_Petr_Fradkov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Фрадков</a>.Он выступил на организованной ПСБ панельной сессии "Меры поддержки перехода на выпуск гражданской продукции. Финансовые и административные механизмы" в рамках конгресса "Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов".В панельной сессии также приняли участие замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, замглавы Минэкономразвития РФ Петр Засельский, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Олег Бочкарев, гендиректор АО "Объединенной судостроительная корпорация" Алексей Рахманов, гендиректор АО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" Андрей Жерегеля и гендиректор ПАО "МАК "Вымпел" Сергей Боев.<br>Они обсудили актуальные вопросы финансирования и меры поддержки предприятий ОПК при переходе на выпуск гражданской продукции. Участники отметили, что для повышения доли выпуска продукции двойного назначения важна соответствующая промышленная и протекционистская политика со стороны государства, а также операционная эффективность самих предприятий ОПК для выпуска высококонкурентных товаров.
https://ria.ru/20200824/issledovanie-1576252464.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк псб, петр фрадков, новости компаний - экономика
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
ПСБ намерен стать интеграционной площадкой по реализации процесса диверсификации, от которого зависит развитие оборонно-промышленного комплекса, сообщил председатель банка Петр Фрадков
.
Он выступил на организованной ПСБ панельной сессии "Меры поддержки перехода на выпуск гражданской продукции. Финансовые и административные механизмы" в рамках конгресса "Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов".
"У предприятий ОПК есть потребность не только в классических сервисах, таких как кредитование, лизинг, факторинг, но проектном и мезонинном финансировании, прямые инвестициях. Сочетание этих инструментов с мерами господдержки позволит существенно снизить нагрузку в части обслуживания долга, тем самым увеличив доходность проектов. ПСБ намерен стать интеграционной площадкой по дальнейшей реализации процесса диверсификации, от которого зависит и развитие оборонно-промышленного комплекса России в целом", - привели в пресс-службе банка слова Фрадкова.
В панельной сессии также приняли участие замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, замглавы Минэкономразвития РФ Петр Засельский, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Олег Бочкарев, гендиректор АО "Объединенной судостроительная корпорация" Алексей Рахманов, гендиректор АО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" Андрей Жерегеля и гендиректор ПАО "МАК "Вымпел" Сергей Боев.
Они обсудили актуальные вопросы финансирования и меры поддержки предприятий ОПК при переходе на выпуск гражданской продукции. Участники отметили, что для повышения доли выпуска продукции двойного назначения важна соответствующая промышленная и протекционистская политика со стороны государства, а также операционная эффективность самих предприятий ОПК для выпуска высококонкурентных товаров.