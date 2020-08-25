https://ria.ru/20200825/dispanserizatsiya-1576279099.html

Диспансеризацию и профосмотры возобновили в Подмосковье

Профилактические осмотры и диспансеризацию возобновили в Московской области в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T12:43

2020-08-25T12:43

2020-08-25T12:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости.</strong> Профилактические осмотры и диспансеризацию возобновили в <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Московской области</a> в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава."Улучшение ситуации с коронавирусом в Московской области позволило возобновить проведение диспансеризации и профосмотров, приостановленных на время пандемии", - говорится в сообщении.При посещении поликлиник необходимо соблюдать новые санитарно-эпидемиологические требования: входить в лечебное учреждение можно только в маске и перчатках, а также сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра, отметили в пресс-службе ведомства.Чтобы пройти диспансеризацию или профосмотр, необходимо записаться на приём к лечащему врачу-терапевту через портал Госуслуг или по телефону, рассказали там.

https://ria.ru/20200825/vrachi-1576276344.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)