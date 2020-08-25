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https://ria.ru/20200825/bezdomnyy-1576281720.html
В Москве мужчина выстрелил в бездомного, просившего у него деньги
РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T13:22
2020-08-25T15:43
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> мужчина открыл огонь по бездомному, просившему деньги и сигареты, передает <a href="https://ren.tv/news/kriminal/740103-muzhchina-vystrelil-v-bezdomnogo-prosivshego-u-nego-dengi-i-sigarety" target="_blank">РЕН ТВ</a><strong>.</strong>Мужчина пытался отмахнуться от просящего, но тот не отходил. Тогда прохожий достал оружие и выстрелил в бездомного, а затем скрылся.Пострадавшего в результате инцидента госпитализировали.Обстоятельства случившегося выясняются.
https://ria.ru/20200824/strelba-1576219204.html
Достали эти бездомные
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москва
РИА Новости
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Новости
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60
москва, происшествия

В Москве мужчина выстрелил в бездомного, просившего у него деньги

13:22 25.08.2020 (обновлено: 15:43 25.08.2020)
5371
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Москве мужчина открыл огонь по бездомному, просившему деньги и сигареты, передает РЕН ТВ.
Мужчина пытался отмахнуться от просящего, но тот не отходил. Тогда прохожий достал оружие и выстрелил в бездомного, а затем скрылся.
Пострадавшего в результате инцидента госпитализировали.
Обстоятельства случившегося выясняются.
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3457510643
Обсудить 5
МоскваПроисшествия
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Достали эти бездомные
25 августа, 13:46
На Калине
12011213
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