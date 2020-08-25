https://ria.ru/20200825/bezdomnyy-1576281720.html

В Москве мужчина выстрелил в бездомного, просившего у него деньги

РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T13:22

2020-08-25T13:22

2020-08-25T15:43

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> мужчина открыл огонь по бездомному, просившему деньги и сигареты, передает <a href="https://ren.tv/news/kriminal/740103-muzhchina-vystrelil-v-bezdomnogo-prosivshego-u-nego-dengi-i-sigarety" target="_blank">РЕН ТВ</a><strong>.</strong>Мужчина пытался отмахнуться от просящего, но тот не отходил. Тогда прохожий достал оружие и выстрелил в бездомного, а затем скрылся.Пострадавшего в результате инцидента госпитализировали.Обстоятельства случившегося выясняются.

https://ria.ru/20200824/strelba-1576219204.html

На Калине Достали эти бездомные 29

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия