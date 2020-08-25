https://ria.ru/20200825/belorussiya-protesty-1576265885.html

Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест

Сотрудник внутренних войск из Белоруссии, который стал героем известного снимка с протестов в Минске, объяснил в беседе с RT свой жест. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T02:19

2020-08-25T02:19

2020-08-25T02:19

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Сотрудник внутренних войск из <u><a href="https://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a>,</u> который стал героем известного снимка с протестов в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, объяснил в беседе с <a href="https://russian.rt.com/ussr/news/776970-belorussiya-fotografiya-sotrudnik" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> свой жест.Фотография была сделана в Минске во время разгона несанкционированного митинга 9 августа. Снимок, на котором боец показывает двумя руками на лежащего неподвижно протестующего, послужил поводом для многочисленных мемов. При этом некоторые пользователи раскритиковали авторов мемов за то, что они шутят над столкновениями в Белоруссии.Как заявил собеседник RT, запечатленный на фото участник протестов находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. Боец внутренних войск, по его словам, заметил примерно в ста метрах от себя скорую помощь, после чего приказал подчиненным передать задержанного медикам. В этот момент молодой человек находился без сознания. Сотрудник внутренних войск попытался привести лежавшего на земле мужчину в чувство.Протестующие никак не отреагировали на его призыв. Осознав, что они не собираются помогать, боец приказал сослуживцу позвать врачей. Те оказали участнику протестов первую помощь и эвакуировали его.Протесты в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире