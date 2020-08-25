Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200825/belorussiya-protesty-1576265885.html
Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
Сотрудник внутренних войск из Белоруссии, который стал героем известного снимка с протестов в Минске, объяснил в беседе с RT свой жест. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T02:19
2020-08-25T02:19
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576265817_0:34:691:422_1400x0_80_0_0_6cd08a79dc8f48d80be31f47b07068b0.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Сотрудник внутренних войск из <u><a href="https://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a>,</u> который стал героем известного снимка с протестов в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, объяснил в беседе с <a href="https://russian.rt.com/ussr/news/776970-belorussiya-fotografiya-sotrudnik" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> свой жест.Фотография была сделана в Минске во время разгона несанкционированного митинга 9 августа. Снимок, на котором боец показывает двумя руками на лежащего неподвижно протестующего, послужил поводом для многочисленных мемов. При этом некоторые пользователи раскритиковали авторов мемов за то, что они шутят над столкновениями в Белоруссии.Как заявил собеседник RT, запечатленный на фото участник протестов находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. Боец внутренних войск, по его словам, заметил примерно в ста метрах от себя скорую помощь, после чего приказал подчиненным передать задержанного медикам. В этот момент молодой человек находился без сознания. Сотрудник внутренних войск попытался привести лежавшего на земле мужчину в чувство.Протестующие никак не отреагировали на его призыв. Осознав, что они не собираются помогать, боец приказал сослуживцу позвать врачей. Те оказали участнику протестов первую помощь и эвакуировали его.Протесты в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
4
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576265817_42:0:647:454_1400x0_80_0_0_adba8ddc943b1168b480c13275daa4e9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест

02:19 25.08.2020
8245
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Сотрудник внутренних войск из Белоруссии, который стал героем известного снимка с протестов в Минске, объяснил в беседе с RT свой жест.
Фотография была сделана в Минске во время разгона несанкционированного митинга 9 августа. Снимок, на котором боец показывает двумя руками на лежащего неподвижно протестующего, послужил поводом для многочисленных мемов. При этом некоторые пользователи раскритиковали авторов мемов за то, что они шутят над столкновениями в Белоруссии.
Как заявил собеседник RT, запечатленный на фото участник протестов находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения.

"Слава богу, что нашли медиков, потому что могла быть беда. Его задержали — он находился в нашем транспорте", — пояснил он.

Боец внутренних войск, по его словам, заметил примерно в ста метрах от себя скорую помощь, после чего приказал подчиненным передать задержанного медикам. В этот момент молодой человек находился без сознания. Сотрудник внутренних войск попытался привести лежавшего на земле мужчину в чувство.

"И тут же, справа, метрах в пятидесяти, стоят люди и кричат: "Отпусти его!" Я им говорю, что оказываю ему медпомощь, а они не слышат. Народ просто обезумел. Тут я встаю, убираю от него руки, показываю: я его отпустил — и что теперь? А он лежит", — заявил силовик.

Протестующие никак не отреагировали на его призыв. Осознав, что они не собираются помогать, боец приказал сослуживцу позвать врачей. Те оказали участнику протестов первую помощь и эвакуировали его.
Участники акции протеста в Минске
20 августа, 08:00
В чем главное отличие минского майдана от киевского

Протесты в Белоруссии

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
23 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
Обшарпанная брошюра Шарпа: что не так с белорусским протестом
5162005
Обсудить 4
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Девушка со смартфоном
Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
Президент Украины Владимир Зеленский
Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
Проверка слуха
Лор объяснил, почему чистить уши опасно
Автомобиль Следственного комитета РФ
Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
Вид на Детройт, штат Мичиган, США
"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов на пленарном заседании Госдумы РФ
Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
Пенсионное удостоверение
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда
Адвокат Ефремова обратился в Генпрокуратуру из-за угроз
Врачи во время операции
Разгадана загадка, заданная 500 лет назад Леонардо да Винчи
Вид на набережную в Симеизе, Крым
Шесть стран поддержали санкции Евросоюза по Крыму
Похороны
Умершая девочка ожила во время подготовки к похоронам
Лукашенко на вертолете прилетел во Дворец независимости и вышел с автоматом
Юрист оценил законность появления сына Лукашенко с автоматом
Алексей Навальный
Омские врачи прокомментировали заявление немецкой клиники по Навальному
Камера столичного СИЗО №6
Юрист сообщил, какое наказание грозит родителям за пропаганду АУЕ* детьми
На площади Независимости в Минске собирается оппозиция
В Минске прошли задержания у Дома правительства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Назван способ застраховаться от морщин
03:50Крым признали регионом России с самыми большими проблемами с водой
03:40KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
Лента новостейМолния