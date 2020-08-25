Захарова обвинила Литву во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии
21:15 25.08.2020 (обновлено: 02:04 26.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. МИД России сравнил заявления Литвы по ситуации в Белоруссии с попытками тушить пожар керосином, официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила Вильнюс в попытках вмешательства во внутренние дела республики.
Так в российском дипведомстве прокомментировали последние заявления главы МИД Литвы Линкявичуса о Лукашенко, призывы ввести санкции против него и другие действия официального Вильнюса после выборов в Белоруссии и его контакты с оппозицией.
В МИД констатировали, что для Литвы, активно сотрудничающий и с представителями российской так называемой несистемной оппозиции, стало обычным делом "неприкрытое вмешательство" в дела соседей.
"Вот только не следует забывать, что стремление тушить пожар, заливая огонь керосином, может быть весьма опасно и для любителей подобных технологических опытов", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Также в МИД РФ заявили, что заявления официального Вильнюса по выборам в Белоруссии и предоставление убежища бывшему претенденту на пост президента Светлане Тихановской - это вмешательство в дела другого государства.
Как отметила Мария Захарова, заявления о "нелегитимности" состоявшихся в Белоруссии президентских выборов со стороны официального Вильнюса, отказ признать президентом Александра Лукашенко и решение ввести против него санкции является вмешательством во внутренние дела другого государства.
Официальный представитель МИД напомнила, что власти Литвы предоставили убежище участвовавшей в выборах Светлане Тихановской и организовали ее встречи не только с руководством республики, но и высокопоставленными представителями США и государств Евросоюза, а также призвали "к решительным международным действиям".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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