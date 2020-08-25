https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576307836.html

Захарова обвинила Литву во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии

МИД России сравнил заявления Литвы по ситуации в Белоруссии с попытками тушить пожар керосином, официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T21:15

2020-08-25T21:15

2020-08-26T02:04

протесты в белоруссии

россия

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> МИД России сравнил заявления <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> с попытками тушить пожар керосином, официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила Вильнюс в попытках вмешательства во внутренние дела республики.Так в российском дипведомстве прокомментировали последние заявления главы МИД Литвы <a href="http://ria.ru/person_Linas_Linkjavichus/" target="_blank" data-auto="true">Линкявичуса</a> о Лукашенко, призывы ввести санкции против него и другие действия официального Вильнюса после выборов в Белоруссии и его контакты с оппозицией.В МИД констатировали, что для Литвы, активно сотрудничающий и с представителями российской так называемой несистемной оппозиции, стало обычным делом "неприкрытое вмешательство" в дела соседей.Также в МИД РФ заявили, что заявления официального Вильнюса по выборам в Белоруссии и предоставление убежища бывшему претенденту на пост президента <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлане Тихановской</a> - это вмешательство в дела другого государства.Как отметила Мария Захарова, заявления о "нелегитимности" состоявшихся в Белоруссии президентских выборов со стороны официального Вильнюса, отказ признать президентом Александра Лукашенко и решение ввести против него санкции является вмешательством во внутренние дела другого государства.Официальный представитель МИД напомнила, что власти Литвы предоставили убежище участвовавшей в выборах Светлане Тихановской и организовали ее встречи не только с руководством республики, но и высокопоставленными представителями США и государств Евросоюза, а также призвали "к решительным международным действиям".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576250633.html

https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576226224.html

Александр Невский Сделайте ее уже презедентом Литвы 18

Степан Краснов МИД заявил...... Мир вздрогнул..... 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, литва, в мире