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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576307836.html
Захарова обвинила Литву во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии
МИД России сравнил заявления Литвы по ситуации в Белоруссии с попытками тушить пожар керосином, официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T21:15
2020-08-26T02:04
протесты в белоруссии
россия
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> МИД России сравнил заявления <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> с попытками тушить пожар керосином, официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила Вильнюс в попытках вмешательства во внутренние дела республики.Так в российском дипведомстве прокомментировали последние заявления главы МИД Литвы <a href="http://ria.ru/person_Linas_Linkjavichus/" target="_blank" data-auto="true">Линкявичуса</a> о Лукашенко, призывы ввести санкции против него и другие действия официального Вильнюса после выборов в Белоруссии и его контакты с оппозицией.В МИД констатировали, что для Литвы, активно сотрудничающий и с представителями российской так называемой несистемной оппозиции, стало обычным делом "неприкрытое вмешательство" в дела соседей.Также в МИД РФ заявили, что заявления официального Вильнюса по выборам в Белоруссии и предоставление убежища бывшему претенденту на пост президента <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлане Тихановской</a> - это вмешательство в дела другого государства.Как отметила Мария Захарова, заявления о "нелегитимности" состоявшихся в Белоруссии президентских выборов со стороны официального Вильнюса, отказ признать президентом Александра Лукашенко и решение ввести против него санкции является вмешательством во внутренние дела другого государства.Официальный представитель МИД напомнила, что власти Литвы предоставили убежище участвовавшей в выборах Светлане Тихановской и организовали ее встречи не только с руководством республики, но и высокопоставленными представителями США и государств Евросоюза, а также призвали "к решительным международным действиям".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576250633.html
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576226224.html
Сделайте ее уже презедентом Литвы
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МИД заявил...... Мир вздрогнул.....
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россия
белоруссия
литва
РИА Новости
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60
россия, белоруссия, литва, в мире

Захарова обвинила Литву во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии

21:15 25.08.2020 (обновлено: 02:04 26.08.2020)
2215
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Минске
Митинг оппозиции в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. МИД России сравнил заявления Литвы по ситуации в Белоруссии с попытками тушить пожар керосином, официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила Вильнюс в попытках вмешательства во внутренние дела республики.
Так в российском дипведомстве прокомментировали последние заявления главы МИД Литвы Линкявичуса о Лукашенко, призывы ввести санкции против него и другие действия официального Вильнюса после выборов в Белоруссии и его контакты с оппозицией.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
24 августа, 16:33Протесты в Белоруссии
Литва призвала США ответить на "жестокость" в Белоруссии
В МИД констатировали, что для Литвы, активно сотрудничающий и с представителями российской так называемой несистемной оппозиции, стало обычным делом "неприкрытое вмешательство" в дела соседей.

"Вот только не следует забывать, что стремление тушить пожар, заливая огонь керосином, может быть весьма опасно и для любителей подобных технологических опытов", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД РФ заявили, что заявления официального Вильнюса по выборам в Белоруссии и предоставление убежища бывшему претенденту на пост президента Светлане Тихановской - это вмешательство в дела другого государства.
Как отметила Мария Захарова, заявления о "нелегитимности" состоявшихся в Белоруссии президентских выборов со стороны официального Вильнюса, отказ признать президентом Александра Лукашенко и решение ввести против него санкции является вмешательством во внутренние дела другого государства.
Официальный представитель МИД напомнила, что власти Литвы предоставили убежище участвовавшей в выборах Светлане Тихановской и организовали ее встречи не только с руководством республики, но и высокопоставленными представителями США и государств Евросоюза, а также призвали "к решительным международным действиям".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Вертолет Ми-24 ВВС Белоруссии
24 августа, 11:13
Белоруссия обвинила Литву в попытке нарушения воздушного пространства
91502110
Обсудить 6
Протесты в БелоруссииРоссияБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Сделайте ее уже презедентом Литвы
25 августа, 21:20
Александр Невский
1221003
МИД заявил...... Мир вздрогнул.....
25 августа, 22:03
Степан Краснов
020009
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