https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576303898.html

В Белоруссии задержали несколько работников "Гродно Азот"

Задержаны несколько сотрудников белорусского предприятия "Гродно Азот" в рамках административного процесса, они находятся в РОВД для разбирательства, сообщила... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T19:08

2020-08-25T19:08

2020-08-25T20:45

протесты в белоруссии

гродно

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 25 авг – РИА Новости.</strong> Задержаны несколько сотрудников белорусского предприятия "Гродно Азот" в рамках административного процесса, они находятся в РОВД для разбирательства, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Ольга Чемоданова.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что более 20 сотрудников ОАО "Гродно Азот" задержаны во внерабочее время, они доставлены в местное отделение милиции."Они задержаны в рамках административного процесса, доставлены в РОВД для разбирательства", - сказала Чемоданова, не уточнив точное количество задержанных.Позже Чемоданова сообщила РИА Новости, что сотрудников предприятия отпустили после составления административных протоколов."Их отпустили после составления административных протоколов", - сказала пресс-секретарь МВД.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, однако власти заявляют, что предприятия работают штатно. В том числе ряд сотрудников "Гродно Азот" заявляли о планах забастовки. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200822/zabastovka-1576112982.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

Чипалина Лукин Первые довыпендривались. Вот теперь пущай улицы поподметают с полмесяца. 39

Игор Петр Такое впечатление , что кто-то специально подливает масло в огонь. Зачем злить народ ? Может ситуация б устаканилась и тут опять новые повороты 24

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гродно, белоруссия, в мире