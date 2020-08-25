https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576303183.html

Парламент Эстонии принял заявление в поддержку протестующих в Белоруссии

Парламент Эстонии на внеочередном заседании во вторник принял заявление "В поддержку демократии и гражданского общества Белоруссии", в котором призвал провести... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T18:50

2020-08-25T18:50

2020-08-25T18:50

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

парламент эстонии

эстония

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576208409_0:0:2560:1440_1400x0_80_0_0_a507143d98e08f30b2b7427171e91754.jpg

<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Parlament_EHstonii" target="_blank">Парламент Эстонии</a> на внеочередном заседании во вторник принял заявление "В поддержку демократии и гражданского общества Белоруссии", в котором призвал провести в этой стране новые президентские выборы, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики.За принятие заявления проголосовали 92 депутата, один не участвовал в голосовании. В заседании приняли участие 93 народных избранника из 101 члена парламента.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200814/1575744778.html

3

эстония

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, парламент эстонии, эстония, белоруссия, в мире