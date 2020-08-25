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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576303183.html
Парламент Эстонии принял заявление в поддержку протестующих в Белоруссии
Парламент Эстонии на внеочередном заседании во вторник принял заявление "В поддержку демократии и гражданского общества Белоруссии", в котором призвал провести... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T18:50
2020-08-25T18:50
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
парламент эстонии
эстония
белоруссия
в мире
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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Parlament_EHstonii" target="_blank">Парламент Эстонии</a> на внеочередном заседании во вторник принял заявление "В поддержку демократии и гражданского общества Белоруссии", в котором призвал провести в этой стране новые президентские выборы, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики.За принятие заявления проголосовали 92 депутата, один не участвовал в голосовании. В заседании приняли участие 93 народных избранника из 101 члена парламента.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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светлана тихановская, александр лукашенко, парламент эстонии, эстония, белоруссия, в мире

Парламент Эстонии принял заявление в поддержку протестующих в Белоруссии

18:50 25.08.2020
795
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАкции протеста в Минске. 23 августа 2020
Акции протеста в Минске. 23 августа 2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг - РИА Новости. Парламент Эстонии на внеочередном заседании во вторник принял заявление "В поддержку демократии и гражданского общества Белоруссии", в котором призвал провести в этой стране новые президентские выборы, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики.
За принятие заявления проголосовали 92 депутата, один не участвовал в голосовании. В заседании приняли участие 93 народных избранника из 101 члена парламента.

"Парламент не признает президентские выборы, состоявшиеся в Белоруссии 9 августа 2020 года, потому что они не были свободными, справедливыми и демократическими. Парламент осуждает применение силы против мирных демонстрантов и призывает власти Белоруссии немедленно освободить всех задержанных по политическим мотивам. Парламент призывает к скорейшему проведению свободных, справедливых и демократических президентских выборов под наблюдением ОБСЕ и других международных организаций", - говорится в документе.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоПарламент ЭстонииЭстонияБелоруссияВ мире
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