Парламент Эстонии принял заявление в поддержку протестующих в Белоруссии
ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг - РИА Новости. Парламент Эстонии на внеочередном заседании во вторник принял заявление "В поддержку демократии и гражданского общества Белоруссии", в котором призвал провести в этой стране новые президентские выборы, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики.
За принятие заявления проголосовали 92 депутата, один не участвовал в голосовании. В заседании приняли участие 93 народных избранника из 101 члена парламента.
"Парламент не признает президентские выборы, состоявшиеся в Белоруссии 9 августа 2020 года, потому что они не были свободными, справедливыми и демократическими. Парламент осуждает применение силы против мирных демонстрантов и призывает власти Белоруссии немедленно освободить всех задержанных по политическим мотивам. Парламент призывает к скорейшему проведению свободных, справедливых и демократических президентских выборов под наблюдением ОБСЕ и других международных организаций", - говорится в документе.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
14 августа, 08:00Наказать Белоруссию: Прибалтика и Польша бегут впереди паровоза