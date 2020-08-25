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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576293287.html
Члена КС Белоруссии арестовали на десять суток за незаконную акцию
Заводской суд Минска приговорил члена Координационного совета оппозиции, лидера забастовочного комитета МТЗ Сергея Дылевского к 10 суткам ареста за организацию... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T15:50
2020-08-25T15:50
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 авг - РИА Новости.</strong> Заводской суд Минска приговорил члена Координационного совета оппозиции, лидера забастовочного комитета МТЗ Сергея Дылевского к 10 суткам ареста за организацию несанкционированной акции, передает корреспондент РИА Новости.Лидера стачкома Минского тракторостроительного завода обвиняли по статье 23.34 КоАП ("нарушение установленного порядка организации или проведения массовых мероприятий"). По версии следствия, 24 августа Дылевский провел несанкционированное массовое мероприятие на проходной МТЗ, призывал людей к забастовке и "публично обсуждал работу органов государственной власти".Дылевский вину не признал. Он утверждал, что пришел пообщаться со своими друзьями. На той же акции была задержана доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.Как сообщила ранее РИА Новости пресс-секретарь минской милиции Наталья Ганусевич, Ковалькова и Дылевский были задержаны в понедельник в Минске, против них начат административный процесс. Соратники членов оппозиции заявляли, что представителям Координационного совета вменяется в вину организация несанкционированной акции. Они приехали к проходной МТЗ поговорить с бастующими рабочими и замгендиректора по идеологии, где и были задержаны милицией.Ранее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС оппозиции возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200824/oppozitsiya-1576240474.html
https://ria.ru/20200824/latushko-1576243503.html
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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Члена КС Белоруссии арестовали на десять суток за незаконную акцию

15:50 25.08.2020
2709
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов в Белоруссии
© Sputnik
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Сотрудники правоохранительных органов в Белоруссии
МИНСК, 25 авг - РИА Новости. Заводской суд Минска приговорил члена Координационного совета оппозиции, лидера забастовочного комитета МТЗ Сергея Дылевского к 10 суткам ареста за организацию несанкционированной акции, передает корреспондент РИА Новости.
"Подвергнуть Дылевского Сергея административному взысканию в виде административного ареста на 10 суток", - сказала судья Елена Капцевич.
Участники акции протеста в Минске
24 августа, 14:08Протесты в Белоруссии
КС оппозиции Белоруссии заявил, что не планирует подменять собой власть
Лидера стачкома Минского тракторостроительного завода обвиняли по статье 23.34 КоАП ("нарушение установленного порядка организации или проведения массовых мероприятий"). По версии следствия, 24 августа Дылевский провел несанкционированное массовое мероприятие на проходной МТЗ, призывал людей к забастовке и "публично обсуждал работу органов государственной власти".
Дылевский вину не признал. Он утверждал, что пришел пообщаться со своими друзьями. На той же акции была задержана доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.
Как сообщила ранее РИА Новости пресс-секретарь минской милиции Наталья Ганусевич, Ковалькова и Дылевский были задержаны в понедельник в Минске, против них начат административный процесс. Соратники членов оппозиции заявляли, что представителям Координационного совета вменяется в вину организация несанкционированной акции. Они приехали к проходной МТЗ поговорить с бастующими рабочими и замгендиректора по идеологии, где и были задержаны милицией.
Ранее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС оппозиции возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске
24 августа, 15:03Протесты в Белоруссии
Член КС Белоруссии заявил об "угрозах из-за рубежа"
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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