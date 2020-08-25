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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576281356.html
В Кремле назвали условие содействия урегулированию в Белоруссии
Белоруссия должна сама определиться, нужна ли ей помощь других стран в урегулировании текущей политической ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T13:15
2020-08-25T13:38
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> должна сама определиться, нужна ли ей помощь других стран в урегулировании текущей политической ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, отвечая на вопрос о предложении ЕС поехать в Минск для посредничества в ситуации.Ранее в среду стало известно, что верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> готов поехать в Белоруссию для поиска путей выхода из политического кризиса в этой стране."Все-таки у Белоруссии есть законное руководство, легитимное руководство, и в первую очередь это вопрос решения руководства страны", - добавил он."Сейчас многие страны готовы оказать любое содействие, но в первую очередь это содействие должно быть востребовано самой страной", - заключил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, готова ли конкретно Россия выступить посредником в возможных таких переговорах.Ранее Песков подчеркивал, что в Кремле по-прежнему обеспокоены признаками внешнего вмешательства в дела Белоруссии, призывают дать белорусам возможность разобраться самим.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Кремле назвали условие содействия урегулированию в Белоруссии

13:15 25.08.2020 (обновлено: 13:38 25.08.2020)
8437
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Белоруссия должна сама определиться, нужна ли ей помощь других стран в урегулировании текущей политической ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предложении ЕС поехать в Минск для посредничества в ситуации.
Ранее в среду стало известно, что верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель готов поехать в Белоруссию для поиска путей выхода из политического кризиса в этой стране.
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"Евросоюз и Россия могут констатировать свою готовность оказать любое возможное содействие для урегулирования ситуации. Но в данном случае речь идет о том, требуется ли это содействие для руководства Белоруссии и согласно ли на это руководство Белоруссии", - сказал Песков.
"Все-таки у Белоруссии есть законное руководство, легитимное руководство, и в первую очередь это вопрос решения руководства страны", - добавил он.
"Сейчас многие страны готовы оказать любое содействие, но в первую очередь это содействие должно быть востребовано самой страной", - заключил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, готова ли конкретно Россия выступить посредником в возможных таких переговорах.
Ранее Песков подчеркивал, что в Кремле по-прежнему обеспокоены признаками внешнего вмешательства в дела Белоруссии, призывают дать белорусам возможность разобраться самим.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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9630128
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Просился волк овечке помочь.
25 августа, 13:24
Sergej Klassen
1420004
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