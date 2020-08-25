https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576281356.html

В Кремле назвали условие содействия урегулированию в Белоруссии

Белоруссия должна сама определиться, нужна ли ей помощь других стран в урегулировании текущей политической ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T13:15

2020-08-25T13:15

2020-08-25T13:38

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> должна сама определиться, нужна ли ей помощь других стран в урегулировании текущей политической ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, отвечая на вопрос о предложении ЕС поехать в Минск для посредничества в ситуации.Ранее в среду стало известно, что верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> готов поехать в Белоруссию для поиска путей выхода из политического кризиса в этой стране."Все-таки у Белоруссии есть законное руководство, легитимное руководство, и в первую очередь это вопрос решения руководства страны", - добавил он."Сейчас многие страны готовы оказать любое содействие, но в первую очередь это содействие должно быть востребовано самой страной", - заключил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, готова ли конкретно Россия выступить посредником в возможных таких переговорах.Ранее Песков подчеркивал, что в Кремле по-прежнему обеспокоены признаками внешнего вмешательства в дела Белоруссии, призывают дать белорусам возможность разобраться самим.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575893860.html

https://ria.ru/20200815/1575838828.html

Sergej Klassen Просился волк овечке помочь. 20

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире