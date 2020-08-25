В Кремле назвали условие содействия урегулированию в Белоруссии
13:15 25.08.2020 (обновлено: 13:38 25.08.2020)
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Белоруссия должна сама определиться, нужна ли ей помощь других стран в урегулировании текущей политической ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предложении ЕС поехать в Минск для посредничества в ситуации.
Ранее в среду стало известно, что верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель готов поехать в Белоруссию для поиска путей выхода из политического кризиса в этой стране.
"Евросоюз и Россия могут констатировать свою готовность оказать любое возможное содействие для урегулирования ситуации. Но в данном случае речь идет о том, требуется ли это содействие для руководства Белоруссии и согласно ли на это руководство Белоруссии", - сказал Песков.
"Все-таки у Белоруссии есть законное руководство, легитимное руководство, и в первую очередь это вопрос решения руководства страны", - добавил он.
"Сейчас многие страны готовы оказать любое содействие, но в первую очередь это содействие должно быть востребовано самой страной", - заключил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, готова ли конкретно Россия выступить посредником в возможных таких переговорах.
Ранее Песков подчеркивал, что в Кремле по-прежнему обеспокоены признаками внешнего вмешательства в дела Белоруссии, призывают дать белорусам возможность разобраться самим.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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