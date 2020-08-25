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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576281006.html
Тихановская заявила в Европарламенте о фальсификации выборов в Белоруссии
Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, выступая перед Европарламентом, заявила о готовности к диалогу с властями и назначении... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T13:10
2020-08-25T14:09
протесты в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Баллотировавшаяся на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, выступая перед <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламентом</a>, заявила о готовности к диалогу с властями и назначении команды переговорщиков.По ее словам, "у народа Белоруссии простое требование - это свободные и честные выборы". "Это требование протестующих на улицах, это призыв людей на забастовках на многочисленных заводах по стране. Это желание всей нации", - отметила Тихановская. Белорусская оппозиция после прошедших президентских выборов в республике, не признав их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти. В четверг генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием оппозиционного совета возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности республики. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200825/revolyutsiya-1576282659.html
https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576252853.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
смешно, домохозяйка с якобы 70% поддержкой,, скрывающаяся от своей нежданной-негаданной сенсационной победы в Литве.
88
Уже готова показания давать?
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белоруссия
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60
светлана тихановская, белоруссия, в мире

Тихановская заявила в Европарламенте о фальсификации выборов в Белоруссии

13:10 25.08.2020 (обновлено: 14:09 25.08.2020)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время пресс-конференции
Светлана Тихановская во время пресс-конференции
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Светлана Тихановская во время пресс-конференции
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, выступая перед Европарламентом, заявила о готовности к диалогу с властями и назначении команды переговорщиков.
"Наша цель - достичь справедливых и свободных выборов мирным путем через диалог. Поэтому я объявляю нашу готовность к переговорам с властями. Мы готовы назначить переговорщиков", - сказала Тихановская.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Вчера, 13:34Протесты в Белоруссии
Оппозиция заявила о готовности вести переговоры с Лукашенко
По ее словам, "у народа Белоруссии простое требование - это свободные и честные выборы".
"Это требование протестующих на улицах, это призыв людей на забастовках на многочисленных заводах по стране. Это желание всей нации", - отметила Тихановская.
Белорусская оппозиция после прошедших президентских выборов в республике, не признав их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти. В четверг генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием оппозиционного совета возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности республики. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Вчера, 08:00
"Постоим и разойдемся". Вся подноготная белорусского протеста
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
23 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
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29654317124
Обсудить 28
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
смешно, домохозяйка с якобы 70% поддержкой,, скрывающаяся от своей нежданной-негаданной сенсационной победы в Литве.
25 августа, 13:11
Damir Aliev
60200008
Уже готова показания давать?
25 августа, 13:12
Сандор К
53160004
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