https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576279633.html

В Кремле внимательно следят за безопасностью россиян в Белоруссии

Москва исходит из того, что гражданам и бизнесу РФ в Белоруссии ничто не угрожает, при этом внимательно следит за соблюдением интересов российского бизнеса в... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T12:50

2020-08-25T12:50

2020-08-25T12:50

протесты в белоруссии

дмитрий песков

москва

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Москва исходит из того, что гражданам и бизнесу РФ в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> ничто не угрожает, при этом внимательно следит за соблюдением интересов российского бизнеса в соседней стране, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.На вопрос о том, есть ли "красные линии", отступление от которых может привести к изменению позиции России, Песков ответил: "Мы не хотели бы просто сталкиваться с ситуацией, когда что-то будет наносить урон интересам нашего бизнеса, создавать какую-то внеконкурентную реальность, это было бы конечно крайне нежелательно. Но, собственно, и поводов для этого никаких на сейчас нет".Во вторник издание <a href="https://thebell.io/" target="_blank">The Bell</a> со ссылкой на источники сообщило, что "Яндекс" начал эвакуировать своих сотрудников из республики. В пресс-службе интернет-холдинга РИА Новости заявили, что офис "Яндекса" в Минске продолжает работать в удаленном режиме, некоторые сотрудники покинули город.В середине августа в офисы российского интернет-холдинга "Яндекс" в Минске пришли вооруженные люди в масках, допросили немногочисленных сотрудников, провели обыски и ушли без объяснений. Российское посольство ждет объяснений случившегося от белорусской стороны.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200824/ssha-1576247740.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, москва, минск, белоруссия, в мире