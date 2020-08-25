В Кремле внимательно следят за безопасностью россиян в Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Москва исходит из того, что гражданам и бизнесу РФ в Белоруссии ничто не угрожает, при этом внимательно следит за соблюдением интересов российского бизнеса в соседней стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы очень внимательно следим, конечно, за безопасностью наших граждан, за безопасностью нашего бизнеса, за соблюдением интересов нашего бизнеса, очень внимательно следим за ситуацией. И мы исходим из того, что ни нашим гражданам, ни нашему бизнесу ничто не угрожает и не может угрожать в Белоруссии", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле угрозу российским компаниям в Белоруссии.
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На вопрос о том, есть ли "красные линии", отступление от которых может привести к изменению позиции России, Песков ответил: "Мы не хотели бы просто сталкиваться с ситуацией, когда что-то будет наносить урон интересам нашего бизнеса, создавать какую-то внеконкурентную реальность, это было бы конечно крайне нежелательно. Но, собственно, и поводов для этого никаких на сейчас нет".
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