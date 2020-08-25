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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576279633.html
В Кремле внимательно следят за безопасностью россиян в Белоруссии
Москва исходит из того, что гражданам и бизнесу РФ в Белоруссии ничто не угрожает, при этом внимательно следит за соблюдением интересов российского бизнеса в... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T12:50
2020-08-25T12:50
протесты в белоруссии
дмитрий песков
москва
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Москва исходит из того, что гражданам и бизнесу РФ в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> ничто не угрожает, при этом внимательно следит за соблюдением интересов российского бизнеса в соседней стране, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.На вопрос о том, есть ли "красные линии", отступление от которых может привести к изменению позиции России, Песков ответил: "Мы не хотели бы просто сталкиваться с ситуацией, когда что-то будет наносить урон интересам нашего бизнеса, создавать какую-то внеконкурентную реальность, это было бы конечно крайне нежелательно. Но, собственно, и поводов для этого никаких на сейчас нет".Во вторник издание <a href="https://thebell.io/" target="_blank">The Bell</a> со ссылкой на источники сообщило, что "Яндекс" начал эвакуировать своих сотрудников из республики. В пресс-службе интернет-холдинга РИА Новости заявили, что офис "Яндекса" в Минске продолжает работать в удаленном режиме, некоторые сотрудники покинули город.В середине августа в офисы российского интернет-холдинга "Яндекс" в Минске пришли вооруженные люди в масках, допросили немногочисленных сотрудников, провели обыски и ушли без объяснений. Российское посольство ждет объяснений случившегося от белорусской стороны.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200824/ssha-1576247740.html
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дмитрий песков, москва, минск, белоруссия, в мире

В Кремле внимательно следят за безопасностью россиян в Белоруссии

12:50 25.08.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Москва исходит из того, что гражданам и бизнесу РФ в Белоруссии ничто не угрожает, при этом внимательно следит за соблюдением интересов российского бизнеса в соседней стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы очень внимательно следим, конечно, за безопасностью наших граждан, за безопасностью нашего бизнеса, за соблюдением интересов нашего бизнеса, очень внимательно следим за ситуацией. И мы исходим из того, что ни нашим гражданам, ни нашему бизнесу ничто не угрожает и не может угрожать в Белоруссии", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле угрозу российским компаниям в Белоруссии.
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 12 марта 2019
24 августа, 15:50
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На вопрос о том, есть ли "красные линии", отступление от которых может привести к изменению позиции России, Песков ответил: "Мы не хотели бы просто сталкиваться с ситуацией, когда что-то будет наносить урон интересам нашего бизнеса, создавать какую-то внеконкурентную реальность, это было бы конечно крайне нежелательно. Но, собственно, и поводов для этого никаких на сейчас нет".
Во вторник издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что "Яндекс" начал эвакуировать своих сотрудников из республики. В пресс-службе интернет-холдинга РИА Новости заявили, что офис "Яндекса" в Минске продолжает работать в удаленном режиме, некоторые сотрудники покинули город.
В середине августа в офисы российского интернет-холдинга "Яндекс" в Минске пришли вооруженные люди в масках, допросили немногочисленных сотрудников, провели обыски и ушли без объяснений. Российское посольство ждет объяснений случившегося от белорусской стороны.
Участники акции протеста у метро Пушкинская в Минске
20 августа, 13:00Сказано в эфире
Как протесты в Белоруссии могут сказаться на экономике России?Ущерб от протестов в Белоруссии составляет не менее 500 млн долларов, считают в Минске. В эфире радио Sputnik гендиректор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов рассказал, как эти потери могут сказаться на российской экономике.
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Протесты в БелоруссииДмитрий ПесковМоскваМинскБелоруссияВ мире
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