https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576278165.html

Белорусские беспилотники мониторят местность у западной госграницы

Армия Белоруссии привлечет беспилотники к мониторингу местности вблизи госграницы на Гродненском тактическом направлении в рамках планируемых учений, сообщила... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T12:23

2020-08-25T12:23

2020-08-25T12:41

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<strong>МИНСК, 25 авг - РИА Новости.</strong> Армия <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> привлечет беспилотники к мониторингу местности вблизи госграницы на Гродненском тактическом направлении в рамках планируемых учений, сообщила во вторник пресс-служба минобороны республики.Как отмечается в сообщении, во вторник в Вооруженных силах Белоруссии продолжается выполнение плановых мероприятий боевой подготовки на полигонах и отдельных участках местности.В минобороны отметили, что подразделения радиоэлектронной борьбы из состава 16 отдельного полка радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут выполнять задачи по ведению радиоразведки УКВ-линий радиосвязи. В ведомстве также добавили, что в ходе подготовки сводной группировки войск на Гродненском тактическом направлении к комплексному тактическому учению по оборонительной тематике воздушно-десантные, танковые и мотострелковые подразделения проводят занятия по предметам боевой подготовки.В понедельник минобороны сообщило, что в Белоруссии проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса. Проверка завершится тактическим учением.Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны, в этой связи инициировал проведение комплексных тактических учений с войсками западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении. Проведение учений одобрил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Комплексные тактические учения намечены на 28-31 августа.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200825/shary-1576266526.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы белоруссии, белоруссия, в мире