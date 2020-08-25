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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576278165.html
Белорусские беспилотники мониторят местность у западной госграницы
Армия Белоруссии привлечет беспилотники к мониторингу местности вблизи госграницы на Гродненском тактическом направлении в рамках планируемых учений, сообщила... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T12:23
2020-08-25T12:41
протесты в белоруссии
вооруженные силы белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 авг - РИА Новости.</strong> Армия <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> привлечет беспилотники к мониторингу местности вблизи госграницы на Гродненском тактическом направлении в рамках планируемых учений, сообщила во вторник пресс-служба минобороны республики.Как отмечается в сообщении, во вторник в Вооруженных силах Белоруссии продолжается выполнение плановых мероприятий боевой подготовки на полигонах и отдельных участках местности.В минобороны отметили, что подразделения радиоэлектронной борьбы из состава 16 отдельного полка радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут выполнять задачи по ведению радиоразведки УКВ-линий радиосвязи. В ведомстве также добавили, что в ходе подготовки сводной группировки войск на Гродненском тактическом направлении к комплексному тактическому учению по оборонительной тематике воздушно-десантные, танковые и мотострелковые подразделения проводят занятия по предметам боевой подготовки.В понедельник минобороны сообщило, что в Белоруссии проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса. Проверка завершится тактическим учением.Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны, в этой связи инициировал проведение комплексных тактических учений с войсками западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении. Проведение учений одобрил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Комплексные тактические учения намечены на 28-31 августа.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200825/shary-1576266526.html
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вооруженные силы белоруссии, белоруссия, в мире

Белорусские беспилотники мониторят местность у западной госграницы

12:23 25.08.2020 (обновлено: 12:41 25.08.2020)
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Белорусские пограничники
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МИНСК, 25 авг - РИА Новости. Армия Белоруссии привлечет беспилотники к мониторингу местности вблизи госграницы на Гродненском тактическом направлении в рамках планируемых учений, сообщила во вторник пресс-служба минобороны республики.
Как отмечается в сообщении, во вторник в Вооруженных силах Белоруссии продолжается выполнение плановых мероприятий боевой подготовки на полигонах и отдельных участках местности.
"Авиация осуществит полеты самолетов в рамках охраны Государственной границы в воздушном пространстве. Подразделения беспилотных авиационных комплексов по вызову и планам командиров бригад осуществят мониторинг местности в указанных районах", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В минобороны отметили, что подразделения радиоэлектронной борьбы из состава 16 отдельного полка радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут выполнять задачи по ведению радиоразведки УКВ-линий радиосвязи. В ведомстве также добавили, что в ходе подготовки сводной группировки войск на Гродненском тактическом направлении к комплексному тактическому учению по оборонительной тематике воздушно-десантные, танковые и мотострелковые подразделения проводят занятия по предметам боевой подготовки.
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В понедельник минобороны сообщило, что в Белоруссии проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса. Проверка завершится тактическим учением.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны, в этой связи инициировал проведение комплексных тактических учений с войсками западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении. Проведение учений одобрил Александр Лукашенко. Комплексные тактические учения намечены на 28-31 августа.
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