Белорусские беспилотники мониторят местность у западной госграницы
12:23 25.08.2020 (обновлено: 12:41 25.08.2020)
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Белорусские пограничники. Архивное фото
МИНСК, 25 авг - РИА Новости. Армия Белоруссии привлечет беспилотники к мониторингу местности вблизи госграницы на Гродненском тактическом направлении в рамках планируемых учений, сообщила во вторник пресс-служба минобороны республики.
Как отмечается в сообщении, во вторник в Вооруженных силах Белоруссии продолжается выполнение плановых мероприятий боевой подготовки на полигонах и отдельных участках местности.
"Авиация осуществит полеты самолетов в рамках охраны Государственной границы в воздушном пространстве. Подразделения беспилотных авиационных комплексов по вызову и планам командиров бригад осуществят мониторинг местности в указанных районах", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В минобороны отметили, что подразделения радиоэлектронной борьбы из состава 16 отдельного полка радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут выполнять задачи по ведению радиоразведки УКВ-линий радиосвязи. В ведомстве также добавили, что в ходе подготовки сводной группировки войск на Гродненском тактическом направлении к комплексному тактическому учению по оборонительной тематике воздушно-десантные, танковые и мотострелковые подразделения проводят занятия по предметам боевой подготовки.
В понедельник минобороны сообщило, что в Белоруссии проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса. Проверка завершится тактическим учением.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны, в этой связи инициировал проведение комплексных тактических учений с войсками западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении. Проведение учений одобрил Александр Лукашенко. Комплексные тактические учения намечены на 28-31 августа.
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