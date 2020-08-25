https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576275938.html

В МВД Белоруссии подвели итоги акций протеста в понедельник

Общее число участников несанкционированных акций протеста, которые прошли в четырех городах Белоруссии в понедельник, составило около 2 тысяч человек, сообщила... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T11:39

2020-08-25T11:39

2020-08-25T11:39

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 25 авг - РИА Новости.</strong> Общее число участников несанкционированных акций протеста, которые прошли в четырех городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в понедельник, составило около 2 тысяч человек, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.По данным ведомства, в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> у Дома правительства, где традиционно проходят протестные акции, в понедельник вечером собралось около 550 митингующих.В МВД обратили внимание, что ведомство продолжает принимать необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в стране. Там также сообщили, что в Брестской, Гродненской и Могилевской областях в понедельник прошли мероприятия "в поддержку мира, безопасности и спокойствия".Правоохранители Белоруссии за истекшие сутки составили 39 протоколов об административных правонарушениях за участие в акциях протеста, возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников милиции, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.Как отметили в пресс-службе, в целом чрезвычайных происшествий во время общественно-политических массовых мероприятий по республике за понедельник не зафиксировано."МВД в очередной раз призывает граждан проявлять благоразумие и не поддаваться на призывы участвовать в несанкционированных митингах и шествиях", - заявили в МВД.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576125198.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576093378.html

sizif8 На протестах остались те, кто уже заработал вид на жительство в ЕС и пособие 500 евро. 23

Александр Невский Остались те, для кого это работа. Выяснив источники поступления денег к ним, и перекрыв их, протесты закончаться. 15

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минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире