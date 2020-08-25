https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576252853.html

"Постоим и разойдемся". Вся подноготная белорусского протеста

Холодный проливной дождь, закрытые станции метро, предупреждения от Минобороны — казалось, марш оппозиции в Минске не повторится. Но десятки тысяч людей снова... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T08:00

2020-08-25T08:00

2020-08-25T15:09

александр лукашенко

белоруссия

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<strong>МИНСК, 25 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова.</strong> Холодный проливной дождь, закрытые станции метро, предупреждения от Минобороны — казалось, марш оппозиции в Минске не повторится. Но десятки тысяч людей снова вышли на улицы с бело-красно-белыми флагами. Протесты из-за выборов в Белоруссии не прекращаются уже третью неделю. При этом во многих городах митингуют и сторонники президента. Корреспондент РИА Новости побывала на разных собраниях и взглянула на белорусский протест изнутри."Опять постоим и разойдемся?""Давай отойдем от Ленина. Ну какие это перемены? Требуем реформ, а сами стоим возле памятника застоя, — причитает девушка, дергая парня за рукав куртки. — Давай встанем у фонтана. Там не так стремно"."Писали же в телеграм-каналах, что встречаемся здесь, — молодой человек пытается переубедить спутницу. — Прикольно, бронзовый вождь мирового пролетариата собрал вокруг себя людей против другого такого же". Возле фонтана на площади Независимости, куда парочке все же удается протиснуться, шумно. Повсюду бело-красно-белые флаги. У многих в этих тонах одежда, зонты и даже маски от коронавируса. Алая помада и белая бижутерия — главный отличительный знак противниц Александра Лукашенко. У сильного пола — красные галстуки, белые рубашки или белорусская бело-красная вышиванка."А кто будет выступать? Опять Колесникова или Тихановская по скайпу? Есть у кого-нибудь программа? — звучат вопросы, но никто не отвечает. — Получается, опять постоим и разойдемся, как в прошлый раз".Постепенно центр Минска заполняет сплошной людской поток. Протестующие призывают к новым президентским выборам. При этом все чего-то мучительно ждут. Кто-то интересуется, где конечная точка маршрута. Никто не знает. И демонстранты продолжают хаотичное движение. В городском саду духовой оркестр"Уважаемые граждане, ваша акция незаконна. Просьба разойтись, не вынуждайте применять силу", — раздается из колонок. Группа демонстрантов в это время упирается в военные машины, перекрывшие площадь по периметру. ОМОН наблюдает. "Разойдитесь, акция незаконная", — повторяет голос из колонок, и это злит толпу."Мы здесь власть, мы здесь власть", — кричат в ответ демонстранты и останавливаются возле президентского дворца.Много студентов, молодых мам с детьми, пенсионеров. Время от времени кто-то выкрикивает лозунги, и толпа моментально подхватывает. "Уходи, уходи", — скандирует одни. "Жыве Беларусь!" — отзываются другие."Гандьба, гандьба (позор. — Прим. ред.)", — кричат третьи. И все вместе: "Пока мы едины, мы непобедимы". Непонятно, где главная трибуна. В толпе нарастает усталость. Но выбраться из гущи людей и где-нибудь присесть непросто. Из колонок звучит громкая музыка, старый советский вальс: "В городском саду играет духовой оркестр". "В нашем смехе и в наших слезах, и в пульсации вен. Перемен! Мы ждем перемен!" — кричат демонстранты. Но колонки громче: "Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня". "Стены рухнут, рухнут, рухнут — и свободно мы вздохнем", — настаивает на своем толпа. "Первым делом, первым делом — самолеты. Ну а девушки? А девушки потом", — не замолкают колонки.Музыкальная битва завершается ничьей. Песни затихают. Но многотысячное "броуновское движение" продолжается. Толпа упирается в перекрытые улицы и ОМОН, меняет маршрут, однако не расходится. "Хорошо живете и рассуждаете по-умному""Меня младшая дочь на марш собирала. Сама дома осталась. Работает в иностранной фирме, решила не рисковать. А я пошла! — обращается в толпе к окружающим женщина средних лет. — Пусть не врут, что 80 процентов за Лукашенко". На светофоре колонна останавливается. Проезжающие мимо автомобили сигналят в знак поддержки. Общительная активистка машет им в ответ и громко кричит: "Жыве Беларусь!" "У меня в семье постоянные скандалы после выборов. Дочь пугает: "Тише да тише". Сын талдычит: мол, не высовывайся. Невестка вообще перестала со мной разговаривать, увидев на мне бело-красный браслет. Молодые, а хуже стариков, — заводится она все сильнее. — Я телеграм-каналы читаю, слежу за событиями в стране. А детям моим лукашенковскую стабильность подавай".На повороте к площади Свободы, куда направляется толпа, стоит пенсионерка с двумя флагами — бело-красно-белым и красно-зеленым. Полотнища практически закрывают ее лицо, но она пытается ими размахивать. "Белорусы, нам нужен мир! — восклицает активистка. — Нам всем в одной стране жить. Молодежь, одумайтесь! Вы в девяностые не жили". Возле нее останавливается компания молодых людей и начинает аплодировать. Потом одна из девушек произносит: "А разве мы против мира? Мы за мир и развитие. Нельзя все время уповать на стабильность". "Вы хорошо живете, вот и рассуждаете по-умному", — возражает пенсионерка. "Но мы учились и старались, чтобы жить хорошо. Хотим, чтобы и вы, и все белорусы хорошо жили". "И президент того же хочет. Непоротое вы поколение", — не унимается пожилая женщина. Спор прерывает колокольный звон. Это из собора Девы Марии. Толпа гудит и кричит "спасибо". На Витебск — за Батьку"Нас не три процента. Нас миллионы! Мы за Батьку, за Белоруссию! — кричит женщина средних лет в мегафон на входе в Летний амфитеатр, главную концертную площадку в Витебске. — Не думайте, что нас нет, мы есть и идем спасать Родину. Бело-красные, берегитесь!"Сторонники Лукашенко подтягиваются из разных районов города маленькими группами, а на подходе к Летнему амфитеатру сливаются в колонну. Люди размахивают красно-зеленым флагом, у них воздушные шары таких же цветов, у некоторых — и одежда. На светофорах толпа останавливается и скандирует: "За Батьку!" Центр Витебска перекрыт, сотрудники ГАИ разворачивают машины и жестами объясняют, где объезд. Много милиции и у входа на концертную площадку. На трибуны позволяют пройти только после тщательной проверки. "Мы, белорусы, — мирные люди. Сердцем преданы родной земле", — затягивает кто-то государственный гимн. "Поверьте мне, где я только ни жил. В Польше, Германии, Голландии, даже в Америке. Но где родился, там и пригодился, — говорил молодой мужчина в толпе. — Батька построил стабильную страну, чего еще этим бело-красным надо? В Европе налоги высокие. Работа — если только собирать польскую клубнику"."От жиру бесятся, вот и бастуют. Я пашу, мне некогда в политику играть. Но сегодня вышел из принципа, — подхватывает другой. — Мне тридцать лет, у меня маленькая строительная фирма. Дела идут, стабильный доход. Что еще нужно для счастья?" В концертном зале много фотографов и журналистов. "Задавайте вопросы, почему мы здесь. Я на все отвечу! — обращается молодая женщина к корреспонденту РИА Новости. — Вы, наверное, думаете, что нас сюда свезли на автобусах? Может, и есть такие, но я пришла сама. Я искренне хочу Батьку поддержать". Она представляется Татьяной и продолжает: "Я замужем за бельгийцем. Прожила много лет в Брюсселе. Насмотрелась на сытую Европу. Хватит! Иногда кажется, что сытые в Бельгии разве что беженцы из Азии. В стране возмущены, что все налоги на это уходят. Нам с мужем это надоело. Мы решили перебраться в Минск".По ее словам, супругу всегда нравился порядок в Белоруссии, переезд он поддержал. "Последней каплей стало то, что из-за карантина вся Европа закрылась. У мужа бизнес в Брюсселе, и он понес большие убытки. Лукашенко поступил мудрее. Страна продолжала работать, а те, кто боялся заразиться, сидели дома", — рассуждает Татьяна. Ее супруг оформляет вид на жительство. Собирается наладить производство кожгалантерейных изделий. Мира хотят всеПрофессиональный ведущий приглашает желающих высказаться, почему они за Лукашенко. Первым слово берет ветеран войны в Афганистане. Он рассказывает о службе в Советской армии и трудностях девяностых годов. "Нас лишили всех льгот. Страна распалась, про нас забыли. И только благодаря Александру Григорьевичу в Белоруссии наступил порядок. За Батьку! За Белоруссию!" — выкрикивает он со сцены, и зал скандирует вместе с ним. "Дорогие мои, я специально приехала из деревни. Всю жизнь занимаюсь сельским хозяйством, на это и живу, — берет слово женщина лет пятидесяти. — Но провокаторы на улицах хотят забрать у меня это спокойствие. Нельзя этого допустить. Мы не должны молчать. Мы есть — и мы за Батьку!" Один за другим выступают фермеры, домохозяйки, бизнесмены, рабочие. Все высказываются в поддержку Лукашенко и призывают друг друга каждый день выходить на акции.Митинг близится к завершению, когда на сцену внезапно поднимается пожилая женщина. Она неуверенно берет микрофон: "Помогай нам всем Господь. Не дай нам, белорусам, скатиться к гражданской бойне". Зал замирает в тишине. Через несколько минут пенсионерка смешивается с толпой. А там продолжают спорить и обсуждать политику.

Alex A За батьку по спискам на автобусах со всей страны свезли. Как раз 3% получается. За отгул и премию. Вот все что надо знать про провластные митинги 249

nirq Пересчитали голоса и опять Тихановская в пролёте. Уважать надо мнение большинства, а не ввергать свою страну в войну. Позор вам так называемая оппозиция 149

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия