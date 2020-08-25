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Туризм
https://ria.ru/20200825/avtomobil-1576250722.html
В Великобритании турист разбил машину стоимостью почти миллион евро
Турист в Великобритании попал в аварию и разбил машину стоимостью почти 90 тысяч евро (7,8 миллионов рублей), сообщает Wales Online. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T00:42
2020-08-25T00:42
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Турист в Великобритании попал в аварию и разбил машину стоимостью почти 90 тысяч евро (7,8 миллионов рублей), <a href="https://www.walesonline.co.uk/news/uk-news/tourist-80000-car-wedges-road-18818602" target="_blank">сообщает</a> Wales Online.По словам местных жителей Руан-минора в Корнуолле, путешественник приехал в деревню на своем новом "Лексусе" на недельный отпуск.В первый же день он, по-видимому, попытался свернуть на узкую дорогу, ведущую в соседнее село, и не справился с управлением.Полицейским и очевидцам происшествия только спустя два часа удалось оттащить автомобиль с трассы. Эд Бирчмор, проживающий неподалеку, рассказал, что сидел возле паба с кружкой пива, когда водитель подошел и спросил разрешения использовать трактор."Некоторые местные пошли посмотреть. Было ясно, что маневр, который он пытался сделать, был невозможен, — рассказал Эд. — Переднее колесо просто повисло над землей. Нижняя часть машины, должно быть, сильно повреждена".
https://ria.ru/20200819/1575946447.html
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туризм, туристы, автомобили, новости - туризм, великобритания

В Великобритании турист разбил машину стоимостью почти миллион евро

00:42 25.08.2020
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкАвтомобиль Lexus
Автомобиль Lexus
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Турист в Великобритании попал в аварию и разбил машину стоимостью почти 90 тысяч евро (7,8 миллионов рублей), сообщает Wales Online.
По словам местных жителей Руан-минора в Корнуолле, путешественник приехал в деревню на своем новом "Лексусе" на недельный отпуск.
В первый же день он, по-видимому, попытался свернуть на узкую дорогу, ведущую в соседнее село, и не справился с управлением.
Полицейским и очевидцам происшествия только спустя два часа удалось оттащить автомобиль с трассы. Эд Бирчмор, проживающий неподалеку, рассказал, что сидел возле паба с кружкой пива, когда водитель подошел и спросил разрешения использовать трактор.
"Некоторые местные пошли посмотреть. Было ясно, что маневр, который он пытался сделать, был невозможен, — рассказал Эд. — Переднее колесо просто повисло над землей. Нижняя часть машины, должно быть, сильно повреждена".
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