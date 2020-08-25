https://ria.ru/20200825/armiya-2020-1576290938.html

В ЦВО объяснили, почему над Екатеринбургом кружила военная авиация

Военная авиация летала над Екатеринбургом во вторник в рамках тренировок к военно-техническому форуму "Армия-2020", сообщили РИА Новости во вторник в... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T15:10

2020-08-25T15:10

2020-08-26T00:05

россия

форум "армия — 2020"

центральный военный округ

екатеринбург

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг - РИА Новости, Ольга Ерачина.</strong> Военная авиация летала над <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбургом</a> во вторник в рамках тренировок к военно-техническому форуму "Армия-2020", сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Центрального военного округа (<a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_voennyjj_okrug/" target="_blank" data-auto="true">ЦВО</a>).Ранее местное издание <a href="https://www.e1.ru/" target="_blank">E1.ru</a> сообщило, что военная авиация напугала горожан. Самолеты и вертолеты заметили в разных районах города — на Сортировке, Елизавете, в Академическом, а также в коттеджном поселке "Ромашкино".Сам форум пройдет с 27 по 29 августа на территории Свердловского полигона, который находится на окраине Екатеринбурга. На площадке форума можно будет увидеть свыше 150 новых и модернизированных образцов оружия и техники, запланирована научно-деловая программа с участием ведущих предприятий "оборонки".Добраться до площадки форума можно будет на автобусах от КПП 32-го городка на улице Симферопольская, от станций метро "Проспект Космонавтов" и "Ботаническая", торгового центра "Академический" и из микрорайона Солнечный, а также от штаба ЦВО на проспекте Ленина. На территории полигона откроют автостоянку на тысячу мест.

https://ria.ru/20200825/armiya-1576278438.html

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россия

екатеринбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, форум "армия — 2020", центральный военный округ, екатеринбург, общество