В ЦВО объяснили, почему над Екатеринбургом кружила военная авиация
15:10 25.08.2020 (обновлено: 00:05 26.08.2020)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг - РИА Новости, Ольга Ерачина. Военная авиация летала над Екатеринбургом во вторник в рамках тренировок к военно-техническому форуму "Армия-2020", сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
Ранее местное издание E1.ru сообщило, что военная авиация напугала горожан. Самолеты и вертолеты заметили в разных районах города — на Сортировке, Елизавете, в Академическом, а также в коттеджном поселке "Ромашкино".
"В программу форума включен, помимо статического, также и динамический показ, в ходе которого будут показывать розыгрыши отдельных элементов боевых эпизодов... 25-26 августа запланировано проведение тренировок динамической составляющей форума", - объяснили в пресс-службе.
Сам форум пройдет с 27 по 29 августа на территории Свердловского полигона, который находится на окраине Екатеринбурга. На площадке форума можно будет увидеть свыше 150 новых и модернизированных образцов оружия и техники, запланирована научно-деловая программа с участием ведущих предприятий "оборонки".
Добраться до площадки форума можно будет на автобусах от КПП 32-го городка на улице Симферопольская, от станций метро "Проспект Космонавтов" и "Ботаническая", торгового центра "Академический" и из микрорайона Солнечный, а также от штаба ЦВО на проспекте Ленина. На территории полигона откроют автостоянку на тысячу мест.