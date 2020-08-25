https://ria.ru/20200825/akula-1576252724.html

Огромную акулу удалось увидеть туристам в британских водах

Отдыхающие увидели огромную акулу в мутных водах Бриксхэмской гавани. Она кружила среди водорослей и переворачивалась на спину, сообщает Express. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T00:39

2020-08-25T00:39

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Отдыхающие увидели огромную акулу в мутных водах Бриксхэмской гавани. Она кружила среди водорослей и переворачивалась на спину, <a href="https://www.express.co.uk/news/uk/1326534/shark-devon-news-uk-holidays-brixham-harbour" target="_blank">сообщает</a> Express.Местный рыбак уточнил, что это была синяя акула."Мы только что закончили прогулку вдоль волнореза, когда несколько семей начали кричать "тюлень", "акула", — рассказал он. По его словам, рыба пыталась украсть приманку, предназначенную для крабов.Рыбак отметил, что, по его мнению, недавние штормы и суровая погода во всей Великобритании, возможно, вызвали появление хищника. Действительно, ученые считают, что акулы, как и многие другие морские обитатели, могут почувствовать изменение давления до того, как начнется шторм.Правда, по словам доктора Лорен Смит, эксперта по акулам из Абердинского университета, это может привести рыб к более глубоким водам, а не к мелким вблизи гаваней. В любом случае, синие акулы — известные сезонные посетители британских вод. Во время своих миграций они могут преодолевать огромные расстояния – иногда более 9000 километров. Некоторые исследователи считают, что эти хищники не представляют никакой угрозы для людей. Другие — советуют соблюдать осторожность при приближении к ним. А эксперты Флоридского музея утверждает, что именно такие рыбы ответственны за тринадцать неспровоцированных нападений по всему миру.

https://ria.ru/20200705/1573857322.html

https://ria.ru/20200608/1572537481.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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