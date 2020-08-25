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Огромную акулу удалось увидеть туристам в британских водах
Отдыхающие увидели огромную акулу в мутных водах Бриксхэмской гавани. Она кружила среди водорослей и переворачивалась на спину, сообщает Express. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T00:39
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Отдыхающие увидели огромную акулу в мутных водах Бриксхэмской гавани. Она кружила среди водорослей и переворачивалась на спину, <a href="https://www.express.co.uk/news/uk/1326534/shark-devon-news-uk-holidays-brixham-harbour" target="_blank">сообщает</a> Express.Местный рыбак уточнил, что это была синяя акула."Мы только что закончили прогулку вдоль волнореза, когда несколько семей начали кричать "тюлень", "акула", — рассказал он. По его словам, рыба пыталась украсть приманку, предназначенную для крабов.Рыбак отметил, что, по его мнению, недавние штормы и суровая погода во всей Великобритании, возможно, вызвали появление хищника. Действительно, ученые считают, что акулы, как и многие другие морские обитатели, могут почувствовать изменение давления до того, как начнется шторм.Правда, по словам доктора Лорен Смит, эксперта по акулам из Абердинского университета, это может привести рыб к более глубоким водам, а не к мелким вблизи гаваней. В любом случае, синие акулы — известные сезонные посетители британских вод. Во время своих миграций они могут преодолевать огромные расстояния – иногда более 9000 километров. Некоторые исследователи считают, что эти хищники не представляют никакой угрозы для людей. Другие — советуют соблюдать осторожность при приближении к ним. А эксперты Флоридского музея утверждает, что именно такие рыбы ответственны за тринадцать неспровоцированных нападений по всему миру.
https://ria.ru/20200705/1573857322.html
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туризм, туристы, новости - туризм, великобритания

Огромную акулу удалось увидеть туристам в британских водах

00:39 25.08.2020 (обновлено: 00:47 25.08.2020)
535
© Flickr / Brian GratwickeСеро-голубая акула
Серо-голубая акула
© Flickr / Brian Gratwicke
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Отдыхающие увидели огромную акулу в мутных водах Бриксхэмской гавани. Она кружила среди водорослей и переворачивалась на спину, сообщает Express.
Местный рыбак уточнил, что это была синяя акула.
"Мы только что закончили прогулку вдоль волнореза, когда несколько семей начали кричать "тюлень", "акула", — рассказал он. По его словам, рыба пыталась украсть приманку, предназначенную для крабов.
Рыбак отметил, что, по его мнению, недавние штормы и суровая погода во всей Великобритании, возможно, вызвали появление хищника. Действительно, ученые считают, что акулы, как и многие другие морские обитатели, могут почувствовать изменение давления до того, как начнется шторм.
Правда, по словам доктора Лорен Смит, эксперта по акулам из Абердинского университета, это может привести рыб к более глубоким водам, а не к мелким вблизи гаваней.
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В любом случае, синие акулы — известные сезонные посетители британских вод. Во время своих миграций они могут преодолевать огромные расстояния – иногда более 9000 километров.
Некоторые исследователи считают, что эти хищники не представляют никакой угрозы для людей. Другие — советуют соблюдать осторожность при приближении к ним. А эксперты Флоридского музея утверждает, что именно такие рыбы ответственны за тринадцать неспровоцированных нападений по всему миру.
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