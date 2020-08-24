https://ria.ru/20200824/zoom-1576251829.html
Пользователи Zoom пожаловались на проблемы в работе сервиса
Пользователи сервиса видеоконференций Zoom из ряда стран сообщили о проблемах в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T16:50
2020-08-24T16:50
2020-08-24T16:50
zoom
великобритания
сша
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Пользователи сервиса видеоконференций Zoom из ряда стран сообщили о проблемах в его работе, свидетельствуют данные <a href="https://downdetector.ru/" target="_blank">сайта</a> Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По данным портала, заметные перебои начались примерно в 15.10 мск, после чего число жалоб продолжило расти и достигло пика приблизительно в 16.10 мск. Наибольшее количество неполадок в работе зарегистрировано в США и Великобритании.По данным Downdetector, большинство пользователей (75%) жалуются на проблемы со входом в сервис, 12% - c присоединением к конференциям, еще 12% - с работой сайта.Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году.
https://ria.ru/20200706/1573951789.html
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
zoom, великобритания, сша, в мире