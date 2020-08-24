https://ria.ru/20200824/yaroslavl-1576224168.html

Более ста жильцов пострадавшего дома в Ярославле остаются в гостинице

Более 100 жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Ярославле, включая 25 детей, остаются в пункте временного пребывания (ПВР) в гостинице "Которосль",... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T10:41

2020-08-24T10:41

2020-08-24T10:41

взрыв газа в ярославле

ярославль

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг - РИА Новости.</strong> Более 100 жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в <a href="https://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank">Ярославле</a>, включая 25 детей, остаются в пункте временного пребывания (ПВР) в гостинице "Которосль", сообщает правительство региона.В пятницу вечером в панельной многоэтажке в Ярославле произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: мама с восьмилетним сыном и 66-летняя женщина. Три женщины госпитализированы. Повреждены 12 квартир, из них шесть квартир полностью уничтожены, еще шесть – частично. Следствие рассматривает несколько версий ЧП, в качестве основной – утечка бытового газа в квартире на четвертом этаже.Еще в субботу в ПВР оставались около 50 человек. Представитель мэрии пояснил РИА Новости, что сначала люди решили остановиться у родственников и друзей, а затем предпочли переместиться в гостиницу.По данным ГУМЧС, из пострадавшего дома были эвакуированы 210 человек, в том числе 37 детей. Всего в доме 160 квартир, зарегистрирован 341 человек, в том числе 74 ребенка.

https://ria.ru/20200823/gaz-1576207261.html

https://ria.ru/20200822/vzryv-1576148875.html

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ярославль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в ярославле, ярославль, происшествия