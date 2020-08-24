https://ria.ru/20200824/yaroslavl-1576224168.html
Более ста жильцов пострадавшего дома в Ярославле остаются в гостинице
Более 100 жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Ярославле, включая 25 детей, остаются в пункте временного пребывания (ПВР) в гостинице "Которосль",... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T10:41
2020-08-24T10:41
2020-08-24T10:41
взрыв газа в ярославле
ярославль
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг - РИА Новости.</strong> Более 100 жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в <a href="https://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank">Ярославле</a>, включая 25 детей, остаются в пункте временного пребывания (ПВР) в гостинице "Которосль", сообщает правительство региона.В пятницу вечером в панельной многоэтажке в Ярославле произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: мама с восьмилетним сыном и 66-летняя женщина. Три женщины госпитализированы. Повреждены 12 квартир, из них шесть квартир полностью уничтожены, еще шесть – частично. Следствие рассматривает несколько версий ЧП, в качестве основной – утечка бытового газа в квартире на четвертом этаже.Еще в субботу в ПВР оставались около 50 человек. Представитель мэрии пояснил РИА Новости, что сначала люди решили остановиться у родственников и друзей, а затем предпочли переместиться в гостиницу.По данным ГУМЧС, из пострадавшего дома были эвакуированы 210 человек, в том числе 37 детей. Всего в доме 160 квартир, зарегистрирован 341 человек, в том числе 74 ребенка.
https://ria.ru/20200823/gaz-1576207261.html
https://ria.ru/20200822/vzryv-1576148875.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв газа в ярославле, ярославль, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг - РИА Новости.
Более 100 жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Ярославле
, включая 25 детей, остаются в пункте временного пребывания (ПВР) в гостинице "Которосль", сообщает правительство региона.
В пятницу вечером в панельной многоэтажке в Ярославле произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: мама с восьмилетним сыном и 66-летняя женщина. Три женщины госпитализированы. Повреждены 12 квартир, из них шесть квартир полностью уничтожены, еще шесть – частично. Следствие рассматривает несколько версий ЧП, в качестве основной – утечка бытового газа в квартире на четвертом этаже.
"В пункте временного пребывания находится 101 человек, из них 25 детей. Обстановка в ПВР спокойная. Необходимыми лекарственными препаратами пострадавшие обеспечены. Обращений в медпункт за медпомощью за ночь не было. Психологи продолжают работать с пострадавшими", - говорится в сообщении.
Еще в субботу в ПВР оставались около 50 человек. Представитель мэрии пояснил РИА Новости, что сначала люди решили остановиться у родственников и друзей, а затем предпочли переместиться в гостиницу.
По данным ГУМЧС, из пострадавшего дома были эвакуированы 210 человек, в том числе 37 детей. Всего в доме 160 квартир, зарегистрирован 341 человек, в том числе 74 ребенка.