https://ria.ru/20200824/vysylka-1576236012.html

МИД Австрии подтвердил сообщения о высылке российского дипломата

МИД Австрии подтвердил РИА Новости сообщения о высылке российского дипломата, пояснив, что его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T13:01

2020-08-24T13:01

2020-08-24T17:13

высылка российского дипломата из австрии

россия

мид австрии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576223319_0:118:1673:1059_1400x0_80_0_0_aca78281e45a41f07bcf6ed9c676483a.jpg

<strong>ВЕНА, 24 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MID_Avstrii" target="_blank">МИД Австрии</a> подтвердил РИА Новости сообщения о высылке российского дипломата, пояснив, что его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях."Мы можем подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях", — сообщил РИА Новости представитель австрийского внешнеполитического ведомства."Дальнейшие детали мы не комментируем", — добавили в ведомстве.В <a href="https://ria.ru/organization_Posolstvo_Rossii_v_Avstrii" target="_blank">посольстве России в Австрии</a> сообщили РИА Новости, что возмущены безосновательным решением австрийских властей, назвав его ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать, добавили в миссии.Ранее австрийская газета <a href="https://www.krone.at/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Krone</a> сообщила, что российский дипломат должен покинуть Австрию до 1 сентября в связи с делом о шпионаже. Издание отмечает, что Австрия впервые объявила российского дипломата персоной нон грата. По данным СМИ, речь идет о "предварительной кульминации шпионского скандала, который местные власти считают особенно серьезным".

https://ria.ru/20200824/diplomat-1576234266.html

Вася Васильев США четко работает, по всем фронтам. За неполный месяц из трех стран высылку дипломатов организовали. 14

Игорь Черный Отказаться от поставок в Россию продуктов из Австрии, а то что полки в продуктовых магазинах будут пустые, С/Х в РФ? 14

5

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

высылка российского дипломата из австрии, россия, мид австрии, в мире