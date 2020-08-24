https://ria.ru/20200824/vysylka-1576236012.html
МИД Австрии подтвердил сообщения о высылке российского дипломата
МИД Австрии подтвердил РИА Новости сообщения о высылке российского дипломата, пояснив, что его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T13:01
2020-08-24T13:01
2020-08-24T17:13
высылка российского дипломата из австрии
россия
мид австрии
в мире
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<strong>ВЕНА, 24 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MID_Avstrii" target="_blank">МИД Австрии</a> подтвердил РИА Новости сообщения о высылке российского дипломата, пояснив, что его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях."Мы можем подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях", — сообщил РИА Новости представитель австрийского внешнеполитического ведомства."Дальнейшие детали мы не комментируем", — добавили в ведомстве.В <a href="https://ria.ru/organization_Posolstvo_Rossii_v_Avstrii" target="_blank">посольстве России в Австрии</a> сообщили РИА Новости, что возмущены безосновательным решением австрийских властей, назвав его ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать, добавили в миссии.Ранее австрийская газета <a href="https://www.krone.at/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Krone</a> сообщила, что российский дипломат должен покинуть Австрию до 1 сентября в связи с делом о шпионаже. Издание отмечает, что Австрия впервые объявила российского дипломата персоной нон грата. По данным СМИ, речь идет о "предварительной кульминации шпионского скандала, который местные власти считают особенно серьезным".
https://ria.ru/20200824/diplomat-1576234266.html
Вася Васильев
США четко работает, по всем фронтам. За неполный месяц из трех стран высылку дипломатов организовали.
14
Игорь Черный
Отказаться от поставок в Россию продуктов из Австрии, а то что полки в продуктовых магазинах будут пустые, С/Х в РФ?
14
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
высылка российского дипломата из австрии, россия, мид австрии, в мире