Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200824/vysylka-1576236012.html
МИД Австрии подтвердил сообщения о высылке российского дипломата
МИД Австрии подтвердил РИА Новости сообщения о высылке российского дипломата, пояснив, что его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T13:01
2020-08-24T17:13
высылка российского дипломата из австрии
россия
мид австрии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576223319_0:118:1673:1059_1400x0_80_0_0_aca78281e45a41f07bcf6ed9c676483a.jpg
<strong>ВЕНА, 24 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MID_Avstrii" target="_blank">МИД Австрии</a> подтвердил РИА Новости сообщения о высылке российского дипломата, пояснив, что его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях."Мы можем подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях", — сообщил РИА Новости представитель австрийского внешнеполитического ведомства."Дальнейшие детали мы не комментируем", — добавили в ведомстве.В <a href="https://ria.ru/organization_Posolstvo_Rossii_v_Avstrii" target="_blank">посольстве России в Австрии</a> сообщили РИА Новости, что возмущены безосновательным решением австрийских властей, назвав его ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать, добавили в миссии.Ранее австрийская газета <a href="https://www.krone.at/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Krone</a> сообщила, что российский дипломат должен покинуть Австрию до 1 сентября в связи с делом о шпионаже. Издание отмечает, что Австрия впервые объявила российского дипломата персоной нон грата. По данным СМИ, речь идет о "предварительной кульминации шпионского скандала, который местные власти считают особенно серьезным".
https://ria.ru/20200824/diplomat-1576234266.html
США четко работает, по всем фронтам. За неполный месяц из трех стран высылку дипломатов организовали.
14
Отказаться от поставок в Россию продуктов из Австрии, а то что полки в продуктовых магазинах будут пустые, С/Х в РФ?
14
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576223319_52:0:1621:1177_1400x0_80_0_0_3717cc3f3e9ab28de9837025383ba7d1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
высылка российского дипломата из австрии, россия, мид австрии, в мире

МИД Австрии подтвердил сообщения о высылке российского дипломата

13:01 24.08.2020 (обновлено: 17:13 24.08.2020)
33128
© Фото : Посольство России в АвстрииЗдание посольства России в Вене
Здание посольства России в Вене
© Фото : Посольство России в Австрии
ВЕНА, 24 авг — РИА Новости. МИД Австрии подтвердил РИА Новости сообщения о высылке российского дипломата, пояснив, что его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях.
"Мы можем подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях", — сообщил РИА Новости представитель австрийского внешнеполитического ведомства.
"Дальнейшие детали мы не комментируем", — добавили в ведомстве.
В посольстве России в Австрии сообщили РИА Новости, что возмущены безосновательным решением австрийских властей, назвав его ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать, добавили в миссии.
Ранее австрийская газета Krone сообщила, что российский дипломат должен покинуть Австрию до 1 сентября в связи с делом о шпионаже. Издание отмечает, что Австрия впервые объявила российского дипломата персоной нон грата. По данным СМИ, речь идет о "предварительной кульминации шпионского скандала, который местные власти считают особенно серьезным".
Большой каменный мост у Кремля
Вчера, 12:36
В Кремле пообещали ответ на высылку российского дипломата из Австрии
4812422416
Обсудить 5
Высылка российского дипломата из АвстрииРоссияМИД АвстрииВ мире
Популярные комментарии
США четко работает, по всем фронтам. За неполный месяц из трех стран высылку дипломатов организовали.
24 августа, 13:38
Вася Васильев
1000103
Отказаться от поставок в Россию продуктов из Австрии, а то что полки в продуктовых магазинах будут пустые, С/Х в РФ?
24 августа, 15:39
Игорь Черный
351014
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
"В общий строй русофобов". В Госдуме оценили высылку дипломата из Австрии
Здание посольства России в Вене
В посольстве пообещали зеркально ответить на высылку дипломата из Австрии
Алексей Навальный
Немецкие врачи назвали отравление причиной болезни Алексея Навального
Здание МИД РФ
МИД ответил на доклад сената США по "вмешательству" России в выборы
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Правительство Германии не исключило, что Навального могли отравить
Российские туристы на борту рейса 2143 Анталья – Москва авиакомпании Аэрофлот
Туристы рассказали, что после приезда из Турции к ним приходит полиция
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай на митинге, организованном в поддержку А. Лукашенко на площади Независимости в Минске
Оппозиция потребовала проверить передачу автомата сыну Лукашенко
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
Добровинский получил "сверхинтересную" информацию по делу Ефремова
Большой каменный мост у Кремля
В Кремле пообещали ответ на высылку российского дипломата из Австрии
Алексей Навальный
Омские врачи прокомментировали заявление немецкой клиники по Навальному
Здание Министерства иностранных дел России
МИД объявил австрийского дипломата персоной нон грата
Вертолет Ми-24 ВВС Белоруссии
Белоруссия обвинила Литву в попытке нарушения воздушного пространства
Вид на набережную в Симеизе, Крым
Шесть стран поддержали санкции Евросоюза по Крыму
Россиянин отомстил супруге и превратил ее машину в жестяную лепешку
Россиянин отомстил супруге и превратил ее машину в жестяную лепешку
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали об отношении к белорусским политикам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Крым признали регионом России с самыми большими проблемами с водой
03:40KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
23:59Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины
Лента новостейМолния