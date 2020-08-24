Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200824/vysylka-1576226326.html
Слуцкий прокомментировал высылку российского дипломата из Австрии
Высылка российского дипломата из Австрии - крайне недружественный шаг, отравляющий двусторонние отношения, заявил журналистам глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T11:15
2020-08-24T11:26
высылка российского дипломата из австрии
россия
леонид слуцкий
госдума рф
австрия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576223319_0:118:1673:1059_1400x0_80_0_0_aca78281e45a41f07bcf6ed9c676483a.jpg
<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Высылка российского дипломата из <a href="https://ria.ru/location_Austria" target="_blank">Австрии</a> - крайне недружественный шаг, отравляющий двусторонние отношения, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам <a href="https://ria.ru/person_LeonidSluckijj" target="_blank">Леонид Слуцкий</a>.Ранее в СМИ сообщалось, что австрийские власти обязали российского дипломата покинуть страну до 1 сентября в связи с делом о шпионаже.Принципы взаимности в дипломатической практике никто не отменял, заявил глава комитета <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> по международным делам Леонид Слуцкий, говоря о возможных ответных мерах со стороны РФ на высылку дипломата из Австрии."Я не исключаю, что череда дипломатических скандалов в европейских государствах может быть частью общей кампании по дискредитации России или большой провокации. Стоит ли снова говорить, что ответ России будет адекватным? Принципы взаимности в дипломатической практике никто не отменял", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20200824/shpionazh-1576224101.html
россия
австрия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576223319_52:0:1621:1177_1400x0_80_0_0_3717cc3f3e9ab28de9837025383ba7d1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
высылка российского дипломата из австрии, россия, леонид слуцкий, госдума рф, австрия, в мире

Слуцкий прокомментировал высылку российского дипломата из Австрии

11:15 24.08.2020 (обновлено: 11:26 24.08.2020)
671
© Фото : Посольство России в АвстрииЗдание посольства России в Вене
Здание посольства России в Вене
© Фото : Посольство России в Австрии
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Высылка российского дипломата из Австрии - крайне недружественный шаг, отравляющий двусторонние отношения, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее в СМИ сообщалось, что австрийские власти обязали российского дипломата покинуть страну до 1 сентября в связи с делом о шпионаже.

"Очередной случай высылки российского дипломата произошёл в Австрии, причём впервые за всю историю российско-австрийского межгосударственного взаимодействия. Безусловно, это крайне недружественный шаг, отравляющий двусторонние отношения. Говорю об этом с сожалением, учитывая конструктивный характер сотрудничества наших стран", - сказал депутат.

Принципы взаимности в дипломатической практике никто не отменял, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, говоря о возможных ответных мерах со стороны РФ на высылку дипломата из Австрии.
"Я не исключаю, что череда дипломатических скандалов в европейских государствах может быть частью общей кампании по дискредитации России или большой провокации. Стоит ли снова говорить, что ответ России будет адекватным? Принципы взаимности в дипломатической практике никто не отменял", - сказал он журналистам.
Владимир Джабаров
10:40
"Недоразумение". В Совфеде оценили данные о высылке дипломата из Австрии
1621113
Обсудить 0
Высылка российского дипломата из АвстрииРоссияЛеонид СлуцкийГосдума РФАвстрияВ мире
Рекомендуем
Участники акции протеста в Минске
МВД Белоруссии оценило число участников воскресных акций оппозиции
Комплекс радиолокационного дозора и наведения
Белоруссия заявила о нарушении воздушного пространства Литвой
Здание посольства России в Вене
В посольстве пообещали зеркально ответить на высылку дипломата из Австрии
Проверка цифровых пропусков в Москве
В Москве отменили 32 тысячи штрафов за ошибки в цифровых пропусках
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
В России создают новейший двухтонный беспилотник "Сириус"
Владимир Джабаров
"Недоразумение". В Совфеде оценили данные о высылке дипломата из Австрии
Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский пообещал большой парад после завершения конфликта в Донбассе
Форум Армия-2020
В России начали испытывать снаряд с беспилотником на борту
Участники мирной акции протеста на площади Независимости в Минске
В Минске задержали двух членов КС оппозиции Белоруссии
Автомобиль Следственного комитета России
Стали известны подробности гибели двух семей в выгребной яме
Вид на Ялту
В Крыму зарегистрирован рекордный прирост заболевших коронавирусом
Ираклион
На Крите прогремел взрыв на пассажирском судне
Кадр из фильма Гренландия
Боевик "Гренландия" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
Макеты ракетоносителей Ангара-А5 на стенде Роскосмоса
Тяжелую "Ангару" запустят в ноябре
Полицейские у здания посольства России в Вене
Австрия вышлет российского дипломата из-за шпионажа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:06Танк "Армата" прошел испытания в беспилотном режиме
12:05Китайский эксперт предположил, как могут продлить договор СНВ-3
12:03Джигурда представил "доказательство" монтажа видео с Ефремовым после ДТП
12:01"В общий строй русофобов". В Госдуме оценили высылку дипломата из Австрии
11:57В России введут фиксированную ставку по образовательным кредитам
11:55Клиника, где находится Навальный, объяснила запрет на проход журналистов
11:48Жители архангельских поселков будут получать воду по талонам
11:48Китай поддержал иск владельца TikTok против администрации США
11:47Стало известно об ухудшении состояния писателя Владислава Крапивина
11:44Еще одна страна отменила карантин для туристов
11:42В Москве задержан мужчина, расстрелявший водителя из травмата
11:37В Белоруссии отпустили последнего россиянина, задержанного на протестах
11:35На Крите прогремел взрыв на пассажирском судне
11:34Стали известны подробности гибели двух семей в выгребной яме
11:33Житель Саратова получил пожизненный срок за убийство девочки у гаражей
11:32В Минске задержали двух членов КС оппозиции Белоруссии
11:31Боевик "Гренландия" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
11:29В России начали испытывать снаряд с беспилотником на борту
11:24В России создают новейший двухтонный беспилотник "Сириус"
11:18В Москве отменили 32 тысячи штрафов за ошибки в цифровых пропусках
Лента новостейМолния