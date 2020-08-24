https://ria.ru/20200824/vysylka-1576226326.html

Слуцкий прокомментировал высылку российского дипломата из Австрии

Высылка российского дипломата из Австрии - крайне недружественный шаг, отравляющий двусторонние отношения, заявил журналистам глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T11:15

2020-08-24T11:15

2020-08-24T11:26

высылка российского дипломата из австрии

россия

леонид слуцкий

госдума рф

австрия

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Высылка российского дипломата из <a href="https://ria.ru/location_Austria" target="_blank">Австрии</a> - крайне недружественный шаг, отравляющий двусторонние отношения, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам <a href="https://ria.ru/person_LeonidSluckijj" target="_blank">Леонид Слуцкий</a>.Ранее в СМИ сообщалось, что австрийские власти обязали российского дипломата покинуть страну до 1 сентября в связи с делом о шпионаже.Принципы взаимности в дипломатической практике никто не отменял, заявил глава комитета <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> по международным делам Леонид Слуцкий, говоря о возможных ответных мерах со стороны РФ на высылку дипломата из Австрии."Я не исключаю, что череда дипломатических скандалов в европейских государствах может быть частью общей кампании по дискредитации России или большой провокации. Стоит ли снова говорить, что ответ России будет адекватным? Принципы взаимности в дипломатической практике никто не отменял", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20200824/shpionazh-1576224101.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

высылка российского дипломата из австрии, россия, леонид слуцкий, госдума рф, австрия, в мире