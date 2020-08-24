Слуцкий прокомментировал высылку российского дипломата из Австрии
11:15 24.08.2020 (обновлено: 11:26 24.08.2020)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Высылка российского дипломата из Австрии - крайне недружественный шаг, отравляющий двусторонние отношения, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее в СМИ сообщалось, что австрийские власти обязали российского дипломата покинуть страну до 1 сентября в связи с делом о шпионаже.
"Очередной случай высылки российского дипломата произошёл в Австрии, причём впервые за всю историю российско-австрийского межгосударственного взаимодействия. Безусловно, это крайне недружественный шаг, отравляющий двусторонние отношения. Говорю об этом с сожалением, учитывая конструктивный характер сотрудничества наших стран", - сказал депутат.
Принципы взаимности в дипломатической практике никто не отменял, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, говоря о возможных ответных мерах со стороны РФ на высылку дипломата из Австрии.
"Я не исключаю, что череда дипломатических скандалов в европейских государствах может быть частью общей кампании по дискредитации России или большой провокации. Стоит ли снова говорить, что ответ России будет адекватным? Принципы взаимности в дипломатической практике никто не отменял", - сказал он журналистам.