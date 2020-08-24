Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/vybory-1576232496.html
Тихановская не исключила участия мужа в новых выборах, если их назначат
Оппозиционер Сергей Тихановский, находящийся в настоящее время в СИЗО, скорее всего, примет участие в новых выборах президента Белоруссии, если они будут... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T12:20
2020-08-24T12:20
протесты в белоруссии
дело белгазпромбанка
светлана тихановская
белгазпромбанк
виктор бабарико
мвд белоруссии
александр лукашенко
гродно
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575998774_0:93:800:543_1400x0_80_0_0_1cdc3da9d8c93a6a6f0eb2cb6c6d0395.jpg
<strong>ВАРШАВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> Оппозиционер Сергей Тихановский, находящийся в настоящее время в СИЗО, скорее всего, примет участие в новых выборах президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, если они будут назначены, заявила его супруга – экс-кандидат на пост главы государства <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> в интервью газете <a href="https://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true" target="_blank" rel="nofollow noopener">Wyborcza</a>.Ранее Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, однако ему отказали в регистрации. Тихановский и ряд его сторонников содержатся под стражей с конца мая после пикета в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>, где произошел инцидент с двумя милиционерами, в рамках уголовного дела по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Позже Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении дела против Тихановского по факту призывов к насильственным действиям против правоохранителей, а также по факту приготовления к массовым беспорядкам.Тихановская вновь заявила, что сама не планирует участвовать в новых выборах. "Я не планирую этого. Хватит этой политики. Я никогда не намеревалась быть там, где оказалась. Сегодня эта деятельность является просто моей обязанностью, но политика не для меня", - сказала она.При этом экс-кандидат в президенты считает, что ее муж предпримет еще одну попытку стать президентом Белоруссии. "Думаю, что да. И, собственно, поэтому мы добиваемся организации новых выборов", - добавила Тихановская."Главным условием является освобождение политических заключенных, среди которых находится также мой муж. Политическим заключенным является также <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Бабарико</a> (экс-претендент на пост президента, бывший глава <a href="http://ria.ru/organization_belgazprombank/" target="_blank" data-auto="true">Белгазпромбанка</a> – ред.) Он тоже, возможно, будет кандидатом", - заключила Тихановская.Сейчас Тихановская находится в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>, куда выехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила Светлана Тихановская. После выборов в стране проходят массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200820/1576003275.html
https://ria.ru/20200824/lukashenko-1576232080.html
4
гродно
белоруссия
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575998774_0:18:800:618_1400x0_80_0_0_c25739b7130b6b3c3ffbf82d5a31839d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дело белгазпромбанка, светлана тихановская, белгазпромбанк, виктор бабарико, мвд белоруссии, александр лукашенко, гродно, белоруссия, оон, литва, в мире

Тихановская не исключила участия мужа в новых выборах, если их назначат

12:20 24.08.2020
1557
© Фото : @stranadlyazhizni/instagramСергей Тихановский
Сергей Тихановский
© Фото : @stranadlyazhizni/instagram
ВАРШАВА, 24 авг – РИА Новости. Оппозиционер Сергей Тихановский, находящийся в настоящее время в СИЗО, скорее всего, примет участие в новых выборах президента Белоруссии, если они будут назначены, заявила его супруга – экс-кандидат на пост главы государства Светлана Тихановская в интервью газете Wyborcza.
Ранее Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, однако ему отказали в регистрации. Тихановский и ряд его сторонников содержатся под стражей с конца мая после пикета в Гродно, где произошел инцидент с двумя милиционерами, в рамках уголовного дела по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Позже Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении дела против Тихановского по факту призывов к насильственным действиям против правоохранителей, а также по факту приготовления к массовым беспорядкам.
Тихановская вновь заявила, что сама не планирует участвовать в новых выборах. "Я не планирую этого. Хватит этой политики. Я никогда не намеревалась быть там, где оказалась. Сегодня эта деятельность является просто моей обязанностью, но политика не для меня", - сказала она.
При этом экс-кандидат в президенты считает, что ее муж предпримет еще одну попытку стать президентом Белоруссии. "Думаю, что да. И, собственно, поэтому мы добиваемся организации новых выборов", - добавила Тихановская.
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
20 августа, 08:00
Совет Тихановской. Чьими силами обеспечат трансфер власти в Белоруссии
"Главным условием является освобождение политических заключенных, среди которых находится также мой муж. Политическим заключенным является также Виктор Бабарико (экс-претендент на пост президента, бывший глава Белгазпромбанка – ред.) Он тоже, возможно, будет кандидатом", - заключила Тихановская.
Сейчас Тихановская находится в Литве, куда выехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила Светлана Тихановская. После выборов в стране проходят массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Лукашенко: У нас государственная школа, государственная идеология: кто не хочет, их в школе быть не должны
Вчера, 12:13Протесты в Белоруссии
Лукашенко потребовал уволить поддерживающих протесты учителей
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
22000461
Обсудить 4
Протесты в БелоруссииДело БелгазпромбанкаСветлана ТихановскаяБелгазпромбанкВиктор БабарикоМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоГродноБелоруссияООНЛитваВ мире
Рекомендуем
Лукашенко: У нас государственная школа, государственная идеология: кто не хочет, их в школе быть не должны
Лукашенко потребовал уволить поддерживающих протесты учителей
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Кремль заявил, что провокаций со стороны митингующих в Белоруссии не было
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем
В Кремле не комментируют появление Лукашенко и его сына с автоматами
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
Добровинский получил "сверхинтересную" информацию по делу Ефремова
Светлана Тихановская
Тихановская выступит в Европарламенте
Ученицы в школьном кабинете
В Москве не планируют вводить дистанционный формат в школах
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Кремль обеспокоен признаками внешнего вмешательства в дела Белоруссии
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали об отношении к белорусским политикам
Актер Никита Джигурда
Джигурда представил "доказательство" монтажа видео с Ефремовым после ДТП
Участники акции протеста в Минске
Главы МИД Украины и Германии обсудили ситуацию в Белоруссии
Участники акции протеста в Минске
В Кремле заявили об отсутствии каналов связи с белорусской оппозицией
Флаги России и США
Китайский эксперт предположил, как могут продлить договор СНВ-3
Алексей Пушков
"Выглядит решительно": Пушков оценил видео с держащим автомат Лукашенко
Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске
Член КС Белоруссии заявил об "угрозах из-за рубежа"
Российские туристы на борту рейса 2143 Анталья – Москва авиакомпании Аэрофлот
Туристы рассказали, что после приезда из Турции к ним приходит полиция
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Крым признали регионом России с самыми большими проблемами с водой
03:40KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
23:59Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины
Лента новостейМолния