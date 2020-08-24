https://ria.ru/20200824/vybory-1576232496.html

Тихановская не исключила участия мужа в новых выборах, если их назначат

Оппозиционер Сергей Тихановский, находящийся в настоящее время в СИЗО, скорее всего, примет участие в новых выборах президента Белоруссии, если они будут... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T12:20

2020-08-24T12:20

2020-08-24T12:20

протесты в белоруссии

дело белгазпромбанка

светлана тихановская

белгазпромбанк

виктор бабарико

мвд белоруссии

александр лукашенко

гродно

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575998774_0:93:800:543_1400x0_80_0_0_1cdc3da9d8c93a6a6f0eb2cb6c6d0395.jpg

<strong>ВАРШАВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> Оппозиционер Сергей Тихановский, находящийся в настоящее время в СИЗО, скорее всего, примет участие в новых выборах президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, если они будут назначены, заявила его супруга – экс-кандидат на пост главы государства <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> в интервью газете <a href="https://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true" target="_blank" rel="nofollow noopener">Wyborcza</a>.Ранее Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, однако ему отказали в регистрации. Тихановский и ряд его сторонников содержатся под стражей с конца мая после пикета в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>, где произошел инцидент с двумя милиционерами, в рамках уголовного дела по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Позже Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении дела против Тихановского по факту призывов к насильственным действиям против правоохранителей, а также по факту приготовления к массовым беспорядкам.Тихановская вновь заявила, что сама не планирует участвовать в новых выборах. "Я не планирую этого. Хватит этой политики. Я никогда не намеревалась быть там, где оказалась. Сегодня эта деятельность является просто моей обязанностью, но политика не для меня", - сказала она.При этом экс-кандидат в президенты считает, что ее муж предпримет еще одну попытку стать президентом Белоруссии. "Думаю, что да. И, собственно, поэтому мы добиваемся организации новых выборов", - добавила Тихановская."Главным условием является освобождение политических заключенных, среди которых находится также мой муж. Политическим заключенным является также <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Бабарико</a> (экс-претендент на пост президента, бывший глава <a href="http://ria.ru/organization_belgazprombank/" target="_blank" data-auto="true">Белгазпромбанка</a> – ред.) Он тоже, возможно, будет кандидатом", - заключила Тихановская.Сейчас Тихановская находится в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>, куда выехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила Светлана Тихановская. После выборов в стране проходят массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200820/1576003275.html

https://ria.ru/20200824/lukashenko-1576232080.html

4

гродно

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело белгазпромбанка, светлана тихановская, белгазпромбанк, виктор бабарико, мвд белоруссии, александр лукашенко, гродно, белоруссия, оон, литва, в мире