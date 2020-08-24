https://ria.ru/20200824/vooruzhen-1576241612.html

Оппозиция потребовала проверить передачу автомата сыну Лукашенко

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова призвала компетентные органы проверить видео, на котором несовершеннолетний сын... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T14:22

2020-08-24T14:22

2020-08-24T16:23

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575856029_0:0:2957:1663_1400x0_80_0_0_4db32f197bb28052566b97efb013a66c.jpg

<strong>МИНСК, 24 авг – РИА Новости.</strong> Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова призвала компетентные органы проверить видео, на котором несовершеннолетний сын президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> идет с автоматом.Ролик ранее появился в СМИ. На нем глава государства в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, охранявшим порядок на акции протеста возле рабочей резиденции. Его также сопровождал вооруженный сын Николай.Протесты в БелоруссииВ <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> после президентских выборов проходят многотысячные протестные акции, их участники требуют пересчета голосов, а также нового голосования.На выборах, по данным ЦИК, с результатом 80,1% одержал победу Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.Второе место заняла <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> с 10,12%. Оппозиция результаты не признала. Сейчас Тихановская находится в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank">Литве</a>.В первые дни протестов силовики задержали около семи тысяч человек. С 13 августа начались забастовки на ряде промышленных предприятиях, 17 августа Лукашенко допустил возможность проведения повторных выборов главы государства после принятия новой конституции.

https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576212945.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576208359.html

Роман Жарков Как в анекдоте: "А нас-то за шо?" Идти толпой громить резиденцию - нормально. А тут такая незадача - автоматы :) 299

Егор Воронин Ну вообще она права. Сыну то всего 15, не законно давать ему оружие. В качестве оправдания можно только ляпнуть, что автомат был охолощённый. Но это делает видео ещё глупее. 237

88

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия