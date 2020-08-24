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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/vooruzhen-1576241612.html
Оппозиция потребовала проверить передачу автомата сыну Лукашенко
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова призвала компетентные органы проверить видео, на котором несовершеннолетний сын... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T14:22
2020-08-24T16:23
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
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<strong>МИНСК, 24 авг – РИА Новости.</strong> Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова призвала компетентные органы проверить видео, на котором несовершеннолетний сын президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> идет с автоматом.Ролик ранее появился в СМИ. На нем глава государства в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, охранявшим порядок на акции протеста возле рабочей резиденции. Его также сопровождал вооруженный сын Николай.Протесты в БелоруссииВ <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> после президентских выборов проходят многотысячные протестные акции, их участники требуют пересчета голосов, а также нового голосования.На выборах, по данным ЦИК, с результатом 80,1% одержал победу Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.Второе место заняла <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> с 10,12%. Оппозиция результаты не признала. Сейчас Тихановская находится в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank">Литве</a>.В первые дни протестов силовики задержали около семи тысяч человек. С 13 августа начались забастовки на ряде промышленных предприятиях, 17 августа Лукашенко допустил возможность проведения повторных выборов главы государства после принятия новой конституции.
https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576212945.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576208359.html
Как в анекдоте: "А нас-то за шо?" Идти толпой громить резиденцию - нормально. А тут такая незадача - автоматы :)
299
Ну вообще она права. Сыну то всего 15, не законно давать ему оружие. В качестве оправдания можно только ляпнуть, что автомат был охолощённый. Но это делает видео ещё глупее.
237
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белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, белоруссия

Оппозиция потребовала проверить передачу автомата сыну Лукашенко

14:22 24.08.2020 (обновлено: 16:23 24.08.2020)
115082
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай на митинге, организованном в поддержку А. Лукашенко на площади Независимости в Минске
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай на митинге, организованном в поддержку А. Лукашенко на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 24 авг – РИА Новости. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова призвала компетентные органы проверить видео, на котором несовершеннолетний сын президента Александра Лукашенко идет с автоматом.
Ролик ранее появился в СМИ. На нем глава государства в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, охранявшим порядок на акции протеста возле рабочей резиденции. Его также сопровождал вооруженный сын Николай.
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
23 августа, 21:39
Лукашенко сравнил протестующих с "крысами" и поблагодарил силовиков

Протесты в Белоруссии

В Минске после президентских выборов проходят многотысячные протестные акции, их участники требуют пересчета голосов, а также нового голосования.
На выборах, по данным ЦИК, с результатом 80,1% одержал победу Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
23 августа, 18:49
Совпали маршруты. В Гомеле сторонники Лукашенко и оппозиция прошли рядом
Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция результаты не признала. Сейчас Тихановская находится в Литве.
В первые дни протестов силовики задержали около семи тысяч человек. С 13 августа начались забастовки на ряде промышленных предприятиях, 17 августа Лукашенко допустил возможность проведения повторных выборов главы государства после принятия новой конституции.
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Обсудить 88
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссия
Популярные комментарии
Как в анекдоте: "А нас-то за шо?" Идти толпой громить резиденцию - нормально. А тут такая незадача - автоматы :)
24 августа, 14:27
Роман Жарков
215812172
Ну вообще она права. Сыну то всего 15, не законно давать ему оружие. В качестве оправдания можно только ляпнуть, что автомат был охолощённый. Но это делает видео ещё глупее.
24 августа, 14:28
ЕВЕгор Воронин
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