https://ria.ru/20200824/vaktsina-1576234833.html

Ракова рассказала, когда в Москву поступит вакцина от COVID-19

Вакцина от коронавируса в ближайшее время небольшими партиями поступит в Москву, сообщила на пресс-конференции заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T12:42

2020-08-24T12:42

2020-08-24T13:00

вакцина "спутник v"

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анастасия ракова

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Вакцина от коронавируса в ближайшее время небольшими партиями поступит в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, сообщила на пресс-конференции заммэра Москвы по вопросам соцразвития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Вакцина от коронавируса на сегодняшний день официально зарегистрирована, в ближайшее время в небольших партиях по распределению Минздрава она поступит в оборот. Какая-то часть поступит и в Москву", - сообщила Ракова.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , москва, общество