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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200824/vaktsina-1576234833.html
Ракова рассказала, когда в Москву поступит вакцина от COVID-19
Вакцина от коронавируса в ближайшее время небольшими партиями поступит в Москву, сообщила на пресс-конференции заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T12:42
2020-08-24T13:00
вакцина "спутник v"
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анастасия ракова
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Вакцина от коронавируса в ближайшее время небольшими партиями поступит в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, сообщила на пресс-конференции заммэра Москвы по вопросам соцразвития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Вакцина от коронавируса на сегодняшний день официально зарегистрирована, в ближайшее время в небольших партиях по распределению Минздрава она поступит в оборот. Какая-то часть поступит и в Москву", - сообщила Ракова.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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вакцина "спутник v", кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , москва, общество

Ракова рассказала, когда в Москву поступит вакцина от COVID-19

12:42 24.08.2020 (обновлено: 13:00 24.08.2020)
9705
© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Вакцина от коронавируса в ближайшее время небольшими партиями поступит в Москву, сообщила на пресс-конференции заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"Вакцина от коронавируса на сегодняшний день официально зарегистрирована, в ближайшее время в небольших партиях по распределению Минздрава она поступит в оборот. Какая-то часть поступит и в Москву", - сообщила Ракова.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
16220013
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнастасия РаковаМоскваОбщество
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