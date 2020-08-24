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Песков не знает, поздравит ли Путин Зеленского с Днем независимости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, направит ли президент России Владимир Путин поздравление украинскому лидеру Владимиру... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T12:56
2020-08-24T13:17
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что ему неизвестно, направит ли президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравление украинскому лидеру <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Зеленскому</a> с Днем независимости Украины.
Обычная позиция Пескова - я не я и лошадь не моя......
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владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, украина, в мире

Песков не знает, поздравит ли Путин Зеленского с Днем независимости

12:56 24.08.2020 (обновлено: 13:17 24.08.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на торжественном мероприятии на Софийской площади в Киеве в честь Дня независимости Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на торжественном мероприятии на Софийской площади в Киеве в честь Дня независимости Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, направит ли президент России Владимир Путин поздравление украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с Днем независимости Украины.
"Вы знаете, что в последние годы у нас не было обмена по сути национальных праздников в силу известных причин, поэтому мне неизвестно о том, что поздравительное послание направлено или будет направлено президенту Украины", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли направлено поздравление Зеленскому в связи с отмечающимся в понедельник Днем независимости Украины.
37172005
Обсудить 5
Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Обычная позиция Пескова - я не я и лошадь не моя......
24 августа, 13:01
Арсений Новиков
610003
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