https://ria.ru/20200824/ukraina-1576235687.html
Песков не знает, поздравит ли Путин Зеленского с Днем независимости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, направит ли президент России Владимир Путин поздравление украинскому лидеру Владимиру... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T12:56
2020-08-24T12:56
2020-08-24T13:17
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что ему неизвестно, направит ли президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравление украинскому лидеру <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Зеленскому</a> с Днем независимости Украины.
Арсений Новиков
Обычная позиция Пескова - я не я и лошадь не моя......
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украина
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, украина, в мире