Песков не знает, поздравит ли Путин Зеленского с Днем независимости

"Вы знаете, что в последние годы у нас не было обмена по сути национальных праздников в силу известных причин, поэтому мне неизвестно о том, что поздравительное послание направлено или будет направлено президенту Украины", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли направлено поздравление Зеленскому в связи с отмечающимся в понедельник Днем независимости Украины.