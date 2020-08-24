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В астраханской школе два учителя провалились под пол
Два учителя получили травмы, провалившись под пол в спортзале школы в Астрахани во время проверки эвакуационных выходов, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T17:27
2020-08-24T17:27
астрахань
астраханская область
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости.</strong> Два учителя получили травмы, провалившись под пол в спортзале школы в <a href="http://ria.ru/location_Astrakhan/" target="_blank" data-auto="true">Астрахани</a> во время проверки эвакуационных выходов, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Астраханской области.По его словам, инцидент произошел в понедельник в школе №58 в Астрахани.Он уточнил, что пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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астрахань
астраханская область
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астрахань, астраханская область, происшествия

В астраханской школе два учителя провалились под пол

17:27 24.08.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкШкольный кабинет
Школьный кабинет
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Школьный кабинет. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости. Два учителя получили травмы, провалившись под пол в спортзале школы в Астрахани во время проверки эвакуационных выходов, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Астраханской области.
По его словам, инцидент произошел в понедельник в школе №58 в Астрахани.
"В помещении спортзала провалилась напольная плита на площади 3 квадратных метра. Пострадали два учителя, проверявшие эвакуационные выходы", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Автомобиль Следственного комитета РФ
10 июля, 16:00
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