https://ria.ru/20200824/uchitelya-1576253711.html
В астраханской школе два учителя провалились под пол
Два учителя получили травмы, провалившись под пол в спортзале школы в Астрахани во время проверки эвакуационных выходов, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T17:27
2020-08-24T17:27
2020-08-24T17:27
астрахань
астраханская область
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости.</strong> Два учителя получили травмы, провалившись под пол в спортзале школы в <a href="http://ria.ru/location_Astrakhan/" target="_blank" data-auto="true">Астрахани</a> во время проверки эвакуационных выходов, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Астраханской области.По его словам, инцидент произошел в понедельник в школе №58 в Астрахани.Он уточнил, что пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
https://ria.ru/20200710/1574177408.html
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астрахань
астраханская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астрахань, астраханская область, происшествия