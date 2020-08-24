https://ria.ru/20200824/uchitelya-1576253711.html

В астраханской школе два учителя провалились под пол

Два учителя получили травмы, провалившись под пол в спортзале школы в Астрахани во время проверки эвакуационных выходов, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T17:27

2020-08-24T17:27

2020-08-24T17:27

астрахань

астраханская область

происшествия

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости.</strong> Два учителя получили травмы, провалившись под пол в спортзале школы в <a href="http://ria.ru/location_Astrakhan/" target="_blank" data-auto="true">Астрахани</a> во время проверки эвакуационных выходов, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Астраханской области.По его словам, инцидент произошел в понедельник в школе №58 в Астрахани.Он уточнил, что пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

https://ria.ru/20200710/1574177408.html

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астрахань

астраханская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрахань, астраханская область, происшествия