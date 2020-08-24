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Житель Саратова получил пожизненный срок за убийство девочки у гаражей
Саратовский областной суд в понедельник приговорил местного жителя Михаила Туватина к пожизненному лишению свободы по делу о резонансном убийстве девятилетней... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T11:33
2020-08-24T11:33
убийство девочки в саратове
саратовская область
саратов
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 24 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Саратовский областной суд в понедельник приговорил местного жителя Михаила Туватина к пожизненному лишению свободы по делу о резонансном убийстве девятилетней девочки в <a href="https://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank">Саратове</a>, сообщила РИА Новости адвокат семьи потерпевших Александра Бакшеева.Девятилетняя девочка утром 9 октября 2019 года ушла из дома в школу и по пути пропала. К вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. По делу арестовали 35-летнего Туватина, ему предъявили обвинение по статьям "убийство малолетнего ребенка, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера" и "иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста". Слушание дела проходило в закрытом режиме. Гособвинитель и потерпевшая сторона просили суд приговорить Туватина к пожизненному сроку.Как сообщила пресс-служба суда, Туватин признан виновным по обоим эпизодам преступления, отбывать пожизненное наказание он будет в исправительной колонии особого режима."Председатель Саратовского областного суда Федор Телегин отметил, что суровость наказания, назначенного Туватину, обусловлена особой тяжестью совершенных им преступлений. Суд, мотивируя вывод о необходимости назначения пожизненного лишения свободы, исходил из конкретных обстоятельств дела и данных, характеризующих личность подсудимого. В качестве отягчающего обстоятельства суд учел наличие у подсудимого рецидива преступлений - ранее он был судим за совершение преступлений против половой неприкосновенности, а также разбой", - говорится в сообщении.По версии следствия, утром 9 октября 2019 года обвиняемый на территории гаражно-строительного кооператива на улице Высокой затащил девочку в заброшенный гараж, где надругался над ней. Когда девочка стала кричать, звать на помощь и пытаться вырваться, обвиняемый задушил ребенка, после чего спрятал тело в погребе соседнего заброшенного гаража.По данным СК РФ, вину на предварительном следствии Туватин не признал. Бакшеева ранее сообщила РИА Новости, что на первом заседании подсудимый после оглашения обвинительного заключения вину признавал полностью, но на следующий день отказался от признания вины в сексуальном насилии над девочкой.СК сообщал, что у обвиняемого есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Источник в силовых структурах пояснял РИА Новости, что Туватин был шесть раз судим, в том числе за изнасилование малолетней учащейся той же школы, что и убитая девятилетняя девочка.Бакшеева ранее сообщила РИА Новости, что комплексное судебное психолого-сексолого-психиатрическое исследование Туватина в институте имени Сербского подтвердило, что он был вменяем, не находился в состоянии аффекта, но у него есть расстройство сексуального предпочтения.
https://radiosputnik.ria.ru/20191021/1560027034.html
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саратовская область
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убийство девочки в саратове, саратовская область, саратов, происшествия

Житель Саратова получил пожизненный срок за убийство девочки у гаражей

11:33 24.08.2020
4100
© РИА Новости / Алексей Кошелев / Перейти в фотобанкУбийство девятилетней девочки в Саратове
Убийство девятилетней девочки в Саратове
© РИА Новости / Алексей Кошелев
Перейти в фотобанк
Убийство девятилетней девочки в Саратове. Архивное фото
САРАТОВ, 24 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовский областной суд в понедельник приговорил местного жителя Михаила Туватина к пожизненному лишению свободы по делу о резонансном убийстве девятилетней девочки в Саратове, сообщила РИА Новости адвокат семьи потерпевших Александра Бакшеева.
Девятилетняя девочка утром 9 октября 2019 года ушла из дома в школу и по пути пропала. К вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. По делу арестовали 35-летнего Туватина, ему предъявили обвинение по статьям "убийство малолетнего ребенка, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера" и "иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста". Слушание дела проходило в закрытом режиме. Гособвинитель и потерпевшая сторона просили суд приговорить Туватина к пожизненному сроку.
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"Туватин приговорен к пожизненному лишению свободы", - сказала собеседница агентства.
Как сообщила пресс-служба суда, Туватин признан виновным по обоим эпизодам преступления, отбывать пожизненное наказание он будет в исправительной колонии особого режима.
"Председатель Саратовского областного суда Федор Телегин отметил, что суровость наказания, назначенного Туватину, обусловлена особой тяжестью совершенных им преступлений. Суд, мотивируя вывод о необходимости назначения пожизненного лишения свободы, исходил из конкретных обстоятельств дела и данных, характеризующих личность подсудимого. В качестве отягчающего обстоятельства суд учел наличие у подсудимого рецидива преступлений - ранее он был судим за совершение преступлений против половой неприкосновенности, а также разбой", - говорится в сообщении.
По версии следствия, утром 9 октября 2019 года обвиняемый на территории гаражно-строительного кооператива на улице Высокой затащил девочку в заброшенный гараж, где надругался над ней. Когда девочка стала кричать, звать на помощь и пытаться вырваться, обвиняемый задушил ребенка, после чего спрятал тело в погребе соседнего заброшенного гаража.
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По данным СК РФ, вину на предварительном следствии Туватин не признал. Бакшеева ранее сообщила РИА Новости, что на первом заседании подсудимый после оглашения обвинительного заключения вину признавал полностью, но на следующий день отказался от признания вины в сексуальном насилии над девочкой.
СК сообщал, что у обвиняемого есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Источник в силовых структурах пояснял РИА Новости, что Туватин был шесть раз судим, в том числе за изнасилование малолетней учащейся той же школы, что и убитая девятилетняя девочка.
Бакшеева ранее сообщила РИА Новости, что комплексное судебное психолого-сексолого-психиатрическое исследование Туватина в институте имени Сербского подтвердило, что он был вменяем, не находился в состоянии аффекта, но у него есть расстройство сексуального предпочтения.
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Убийство девочки в СаратовеСаратовская областьСаратовПроисшествия
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