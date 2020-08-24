https://ria.ru/20200824/turizm-1576242516.html

АТОР выяснила цену липовых справок для поездок в Европу

Россияне делятся в соцсетях опытом обхода ограничений на поездки в Европу, введенных на фоне пандемии коронавируса, рассказали в Ассоциации туроператоров России РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T14:43

2020-08-24T14:43

2020-08-24T16:46

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

аэрофлот

белоруссия

европа

стамбул

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Россияне делятся в соцсетях опытом обхода ограничений на поездки в Европу, введенных на фоне пандемии коронавируса, рассказали в <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52487.html" target="_blank">Ассоциации туроператоров России</a> (АТОР).Сейчас в Европу можно попасть легально, если есть уважительная причина. Например, наличие гражданства либо вида на жительство, а также учеба, лечение, работа или уход за близкими родственниками.При этом в Сети начали активно предлагать нелегальные способы уехать за границу в обход ограничений. Так, за сумму от двух до 60 тысяч рублей можно оформить медицинские справки для выезда за рубеж. После возвращения в Россию клиенту предлагают купить готовый тест на COVID-19 с отрицательным результатом.Добраться до стран Европы можно прямыми вывозными рейсами "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлота</a>" или стыковочными — через Стамбул и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a>. Можно также стать пассажиром частного бизнес-джета, стоимость перелета на котором составит от 2,5 тысячи евро. Еще один способ — лететь через <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>.В правовой службе АТОР напомнили, что попытки обхода профилактических карантинных мер — это нарушение закона, за которое можно привлечь к ответственности и туриста, и "организатора" его выезда.

https://ria.ru/20200819/1575985805.html

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белоруссия

европа

стамбул

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот, белоруссия, европа, стамбул, общество