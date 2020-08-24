https://ria.ru/20200824/turizm-1576232128.html
Бали закроют для иностранных туристов до конца года
Курортный индонезийский остров Бали останется закрытым для иностранных туристов до конца 2020 года на фоне ситуации с коронавирусом, сообщает газета Jakarta... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T12:14
2020-08-24T12:14
2020-08-24T12:14
туризм
коронавирус covid-19
бали (остров)
новости - туризм
индонезия
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Курортный индонезийский остров <a href="http://ria.ru/location_Bali/" target="_blank" data-auto="true">Бали</a> останется закрытым для иностранных туристов до конца 2020 года на фоне ситуации с коронавирусом, сообщает газета <a href="https://www.thejakartapost.com/travel/2020/08/24/airasia-to-reopen-four-routes-from-bali-hub.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Jakarta Post</a>.Ранее предполагалось, что остров откроется для иностранного туризма 11 сентября."Правительство (<a href="http://ria.ru/location_Indonesia/" target="_blank" data-auto="true">Индонезии</a>) по-прежнему запрещает населению путешествовать за границу, по крайней мере до конца 2020 года. В соответствии с данной политикой мы также не можем открыть ворота для иностранных туристов до конца 2020 года, так как ситуация в Индонезии, включая Бали, еще не достаточно безопасна", - приводит издание слова губернатора Бали Вайана Костера."Нам нужно быть осторожными, мы не можем спешить. Остров Бали в попытке восстановить туризм не должен потерпеть неудачу, так как это плохо скажется на имидже Индонезии", - добавил он. В настоящее время местные власти планируют уделить основное внимание привлечению местных туристов.Как пишет издание, остров Бали серьезно пострадал в экономическом плане из-за пандемии коронавируса. По меньшей мере 2667 человек, занятых в туристическом секторе, лишились работы, еще более 73 тысяч были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска.По последним данным, в Индонезии с начала эпидемии зафиксировано более 155 тысяч случаев заражения COVID-19, скончались 6759 человек.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200724/1574856845.html
1
бали (остров)
индонезия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, бали (остров), новости - туризм, индонезия
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Курортный индонезийский остров Бали
останется закрытым для иностранных туристов до конца 2020 года на фоне ситуации с коронавирусом, сообщает газета Jakarta Post
.
Ранее предполагалось, что остров откроется для иностранного туризма 11 сентября.
"Правительство (Индонезии
) по-прежнему запрещает населению путешествовать за границу, по крайней мере до конца 2020 года. В соответствии с данной политикой мы также не можем открыть ворота для иностранных туристов до конца 2020 года, так как ситуация в Индонезии, включая Бали, еще не достаточно безопасна", - приводит издание слова губернатора Бали Вайана Костера.
"Нам нужно быть осторожными, мы не можем спешить. Остров Бали в попытке восстановить туризм не должен потерпеть неудачу, так как это плохо скажется на имидже Индонезии", - добавил он. В настоящее время местные власти планируют уделить основное внимание привлечению местных туристов.
Как пишет издание, остров Бали серьезно пострадал в экономическом плане из-за пандемии коронавируса. По меньшей мере 2667 человек, занятых в туристическом секторе, лишились работы, еще более 73 тысяч были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска.
По последним данным, в Индонезии с начала эпидемии зафиксировано более 155 тысяч случаев заражения COVID-19, скончались 6759 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф