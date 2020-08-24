Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200824/turizm-1576232128.html
Бали закроют для иностранных туристов до конца года
Курортный индонезийский остров Бали останется закрытым для иностранных туристов до конца 2020 года на фоне ситуации с коронавирусом, сообщает газета Jakarta... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T12:14
2020-08-24T12:14
туризм
коронавирус covid-19
бали (остров)
новости - туризм
индонезия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569650646_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_eb1ee695d094b4966b2917550577faa3.jpg
<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Курортный индонезийский остров <a href="http://ria.ru/location_Bali/" target="_blank" data-auto="true">Бали</a> останется закрытым для иностранных туристов до конца 2020 года на фоне ситуации с коронавирусом, сообщает газета <a href="https://www.thejakartapost.com/travel/2020/08/24/airasia-to-reopen-four-routes-from-bali-hub.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Jakarta Post</a>.Ранее предполагалось, что остров откроется для иностранного туризма 11 сентября."Правительство (<a href="http://ria.ru/location_Indonesia/" target="_blank" data-auto="true">Индонезии</a>) по-прежнему запрещает населению путешествовать за границу, по крайней мере до конца 2020 года. В соответствии с данной политикой мы также не можем открыть ворота для иностранных туристов до конца 2020 года, так как ситуация в Индонезии, включая Бали, еще не достаточно безопасна", - приводит издание слова губернатора Бали Вайана Костера."Нам нужно быть осторожными, мы не можем спешить. Остров Бали в попытке восстановить туризм не должен потерпеть неудачу, так как это плохо скажется на имидже Индонезии", - добавил он. В настоящее время местные власти планируют уделить основное внимание привлечению местных туристов.Как пишет издание, остров Бали серьезно пострадал в экономическом плане из-за пандемии коронавируса. По меньшей мере 2667 человек, занятых в туристическом секторе, лишились работы, еще более 73 тысяч были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска.По последним данным, в Индонезии с начала эпидемии зафиксировано более 155 тысяч случаев заражения COVID-19, скончались 6759 человек.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200724/1574856845.html
1
бали (остров)
индонезия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569650646_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_30938805c9c53571a8cc899acf8be6ab.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, бали (остров), новости - туризм, индонезия

Бали закроют для иностранных туристов до конца года

12:14 24.08.2020
3757
© РИА Новости / Ирина Засыпкина / Перейти в фотобанкПустой пляж на острове Бали в Индонезии
Пустой пляж на острове Бали в Индонезии
© РИА Новости / Ирина Засыпкина
Перейти в фотобанк
Пустой пляж на острове Бали в Индонезии. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Курортный индонезийский остров Бали останется закрытым для иностранных туристов до конца 2020 года на фоне ситуации с коронавирусом, сообщает газета Jakarta Post.
Ранее предполагалось, что остров откроется для иностранного туризма 11 сентября.
"Правительство (Индонезии) по-прежнему запрещает населению путешествовать за границу, по крайней мере до конца 2020 года. В соответствии с данной политикой мы также не можем открыть ворота для иностранных туристов до конца 2020 года, так как ситуация в Индонезии, включая Бали, еще не достаточно безопасна", - приводит издание слова губернатора Бали Вайана Костера.
"Нам нужно быть осторожными, мы не можем спешить. Остров Бали в попытке восстановить туризм не должен потерпеть неудачу, так как это плохо скажется на имидже Индонезии", - добавил он. В настоящее время местные власти планируют уделить основное внимание привлечению местных туристов.
Бодрум. Эгейское море. Туристка на пляже отеля Lujo Bodrum
24 июля, 14:33Туризм
Россияне рассказали, в какие страны хотят полететь больше всего
Как пишет издание, остров Бали серьезно пострадал в экономическом плане из-за пандемии коронавируса. По меньшей мере 2667 человек, занятых в туристическом секторе, лишились работы, еще более 73 тысяч были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска.
По последним данным, в Индонезии с начала эпидемии зафиксировано более 155 тысяч случаев заражения COVID-19, скончались 6759 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
1012113
Обсудить 1
ТуризмКоронавирус COVID-19Бали (остров)Новости - ТуризмИндонезия
Рекомендуем
Королевская верблюжья ферма в Бахрейне
Еще одна страна отменила карантин для туристов
Курортный город Ейск и пляж на Ейской косе на Азовском море
Эксперты сравнили популярность курортов Азовского и Черного морей
Российские туристы на борту рейса 2143 Анталья – Москва авиакомпании Аэрофлот
Туристы рассказали, что после приезда из Турции к ним приходит полиция
Лукашенко: У нас государственная школа, государственная идеология: кто не хочет, их в школе быть не должны
Лукашенко потребовал уволить поддерживающих протесты учителей
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
Добровинский получил "сверхинтересную" информацию по делу Ефремова
Актер Никита Джигурда
Джигурда представил "доказательство" монтажа видео с Ефремовым после ДТП
Бутыль с водой
Жители архангельских поселков будут получать воду по талонам
Автомобиль Следственного комитета России
Стали известны подробности гибели двух семей в выгребной яме
Сергей Тихановский
Тихановская не исключила участия мужа в новых выборах, если их назначат
Отдыхающие катаются на банане за катером в поселке Рыбачье в Крыму
Эксперты назвали курорты, которые выбрали организованные туристы с детьми
Алексей Навальный
Немецкие врачи назвали отравление причиной болезни Алексея Навального
Россиянин отомстил супруге и превратил ее машину в жестяную лепешку
Россиянин отомстил супруге и превратил ее машину в жестяную лепешку
Туристы у фонтана Треви в Риме
АТОР выяснила цену липовых справок для поездок в Европу
Завтрак
Популярный напиток оказался вредной "калорийной бомбой"
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Крым признали регионом России с самыми большими проблемами с водой
03:40KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
23:59Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины
Лента новостейМолния