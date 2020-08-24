https://ria.ru/20200824/transport-1576101928.html

В Австрии начнут тестировать летающие такси

В австрийском городе Линце систему общественного транспорта дополнят аэротакси – летающие рейсовые машины, сообщает Евро-Пульс. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T01:25

2020-08-24T01:25

2020-08-24T01:25

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австрия

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> В австрийском городе Линце систему общественного транспорта дополнят аэротакси – летающие рейсовые машины, <a href="https://euro-pulse.ru/news/v-avstrii-protestiruyut-passazhirskie-aeromobili" target="_blank">сообщает </a>Евро-Пульс. Инфраструктуру для них начнут строить в 2021 году. Помимо пассажиров они будут перевозить грузы.Тестовые полеты пройдут без пассажиров и над незаселенными территориями. Первые вертипорты (остановки для аэромобилей) появятся на обоих берегах Дуная.Новинку разработали совместно австрийские и китайские инженеры. Во время испытаний авторы проекта оценят, практичны ли машины в городах и сильно ли они влияют на окружающую среду.В кабине аэромобиля есть место для двоих людей (или 260 килограммов груза), а внешне он напоминает гигантский квадрокоптер. Может развивать скорость до 150 километров в час и находиться в воздухе до получаса, преодолевая 50-70 километров в зависимости от загрузки.Линц – третий по количеству жителей город в Австрии с населением чуть больше 200 тысяч человек, значительная часть которого живет в пригородах. По мнению организаторов проекта, это отличные условия для тестирования аэромобилей: потенциальных пассажиров довольно много, но живут они не слишком плотно.

https://ria.ru/20200728/1575000054.html

австрия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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