https://ria.ru/20200824/tramp-1576260811.html

Трамп предложил сторонникам "свести с ума" демократов

Президент США Дональд Трамп предложил своим сторонникам на республиканском съезде выкрикивать не "еще 4 года" в честь его выдвижения, а "еще 12 лет", поскольку, РИА Новости, 24.08.2020

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президентские выборы в сша - 2020

дональд трамп

сша

северная каролина

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> предложил своим сторонникам на республиканском съезде выкрикивать не "еще 4 года" в честь его выдвижения, а "еще 12 лет", поскольку, по его словам, это может "свести с ума" политических противников-демократов."Если вы хотите действительно свести их с ума, скажите "еще 12 лет", - сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев в Шарлотт, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofNorthCarolina/" target="_blank" data-auto="true">Северная Каролина</a>.Трамп ранее в понедельник набрал достаточно голосов делегатов съезда, чтобы быть выдвинутым на второй четырехлетний срок. Полномочия президента США ограничены по закону двумя четырехлетними сроками.

https://ria.ru/20200821/bayden-1576073129.html

сша

северная каролина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, северная каролина, в мире