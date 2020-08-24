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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200824/tramp-1576260811.html
Трамп предложил сторонникам "свести с ума" демократов
Президент США Дональд Трамп предложил своим сторонникам на республиканском съезде выкрикивать не "еще 4 года" в честь его выдвижения, а "еще 12 лет", поскольку, РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T20:11
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президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
сша
северная каролина
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> предложил своим сторонникам на республиканском съезде выкрикивать не "еще 4 года" в честь его выдвижения, а "еще 12 лет", поскольку, по его словам, это может "свести с ума" политических противников-демократов."Если вы хотите действительно свести их с ума, скажите "еще 12 лет", - сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев в Шарлотт, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofNorthCarolina/" target="_blank" data-auto="true">Северная Каролина</a>.Трамп ранее в понедельник набрал достаточно голосов делегатов съезда, чтобы быть выдвинутым на второй четырехлетний срок. Полномочия президента США ограничены по закону двумя четырехлетними сроками.
https://ria.ru/20200821/bayden-1576073129.html
сша
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дональд трамп, сша, северная каролина, в мире

Трамп предложил сторонникам "свести с ума" демократов

20:11 24.08.2020
775
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил своим сторонникам на республиканском съезде выкрикивать не "еще 4 года" в честь его выдвижения, а "еще 12 лет", поскольку, по его словам, это может "свести с ума" политических противников-демократов.
"Если вы хотите действительно свести их с ума, скажите "еще 12 лет", - сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев в Шарлотт, штат Северная Каролина.
Трамп ранее в понедельник набрал достаточно голосов делегатов съезда, чтобы быть выдвинутым на второй четырехлетний срок. Полномочия президента США ограничены по закону двумя четырехлетними сроками.
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Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампСШАСеверная КаролинаВ мире
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