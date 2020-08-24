https://ria.ru/20200824/tramp-1576257593.html

Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США

Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа на второй президентский срок, голосование съезда проходило в прямом эфире. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T18:48

2020-08-24T18:48

2020-08-24T19:47

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости</strong>. Республиканская партия официально выдвинула <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> на второй президентский срок, голосование съезда проходило в прямом эфире.Глава государства набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов. Эта процедура, тем не менее, является формальностью, поскольку ранее Трамп в отсутствие серьезной конкуренции выиграл все республиканские праймериз. На пост вице-президента по-прежнему будет претендовать <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pens/" target="_blank" data-auto="true">Майк Пенс</a>, решение приняли единогласно.Выборы главы государства пройдут в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> 3 ноября. Основным соперником действующего американского лидера будет демократ <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>.

https://ria.ru/20200824/bayden-1576205996.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире