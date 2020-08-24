https://ria.ru/20200824/tramp-1576217228.html
Байден обвинил Трампа в желании сократить финансирование полиции
Кандидат от демократической партии США Джо Байден обвинил президента Дональда Трампа в желании сократить финансирование полиции, при этом президент публично... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T05:28
2020-08-24T05:28
2020-08-24T05:28
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости.</strong> Кандидат от демократической партии <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> обвинил президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> в желании сократить финансирование полиции, при этом президент публично таких предложений не выдвигал, наоборот, обещая, что власти не будут лишать полицию средств.Байден подчеркнул, что он предлагает более транспарентные законы, касающиеся поведения полиции: "мы должны помогать полицейским управлениям, им нужна помощь от психологов, не для них, но от психологов, социологов, людей, которые могут быть вовлечены в переговоры, чтобы полицейские с оружием не решали их".При этом ранее Трамп на фоне прокативших по США протестов против полицейского насилия неоднократно говорил, что власти США не будут лишать полицию финансирования, а, наоборот, гарантируют, что полицейские будут хорошо обучены и оснащены.В середине июня президент также подписал указ, который, по его словам, предусматривает выделение федеральных грантов и другого федерального финансирования местным и региональным силам полиции. В США большая часть полиции находится в подчинении муниципалитетов и властей штатов.Гибель афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> при задержании полицией привела к массовым протестам против действий правоохранителей и расизма в США и других странах. В числе призывов активистов - реформа полиции, в том числе изменения в практику финансирования правоохранительных органов.
https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576210419.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576193076.html
2
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости.
Кандидат от демократической партии США Джо Байден
обвинил президента Дональда Трампа
в желании сократить финансирование полиции, при этом президент публично таких предложений не выдвигал, наоборот, обещая, что власти не будут лишать полицию средств.
"Послушайте, это у него бюджет, который предполагает сокращение финансирования из федеральной правительственной программы на полмиллиарда долларов для полиции на местах. Он предлагает сокращение бюджета. Я такого не предлагаю", - сказал Байден в интервью телеканалу ABC.
Байден подчеркнул, что он предлагает более транспарентные законы, касающиеся поведения полиции: "мы должны помогать полицейским управлениям, им нужна помощь от психологов, не для них, но от психологов, социологов, людей, которые могут быть вовлечены в переговоры, чтобы полицейские с оружием не решали их".
При этом ранее Трамп на фоне прокативших по США протестов против полицейского насилия неоднократно говорил, что власти США не будут лишать полицию финансирования, а, наоборот, гарантируют, что полицейские будут хорошо обучены и оснащены.
В середине июня президент также подписал указ, который, по его словам, предусматривает выделение федеральных грантов и другого федерального финансирования местным и региональным силам полиции. В США большая часть полиции находится в подчинении муниципалитетов и властей штатов.
Гибель афроамериканца Джорджа Флойда
при задержании полицией привела к массовым протестам против действий правоохранителей и расизма в США и других странах. В числе призывов активистов - реформа полиции, в том числе изменения в практику финансирования правоохранительных органов.