https://ria.ru/20200824/tramp-1576217228.html

Байден обвинил Трампа в желании сократить финансирование полиции

Кандидат от демократической партии США Джо Байден обвинил президента Дональда Трампа в желании сократить финансирование полиции, при этом президент публично... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T05:28

2020-08-24T05:28

2020-08-24T05:28

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости.</strong> Кандидат от демократической партии <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> обвинил президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> в желании сократить финансирование полиции, при этом президент публично таких предложений не выдвигал, наоборот, обещая, что власти не будут лишать полицию средств.Байден подчеркнул, что он предлагает более транспарентные законы, касающиеся поведения полиции: "мы должны помогать полицейским управлениям, им нужна помощь от психологов, не для них, но от психологов, социологов, людей, которые могут быть вовлечены в переговоры, чтобы полицейские с оружием не решали их".При этом ранее Трамп на фоне прокативших по США протестов против полицейского насилия неоднократно говорил, что власти США не будут лишать полицию финансирования, а, наоборот, гарантируют, что полицейские будут хорошо обучены и оснащены.В середине июня президент также подписал указ, который, по его словам, предусматривает выделение федеральных грантов и другого федерального финансирования местным и региональным силам полиции. В США большая часть полиции находится в подчинении муниципалитетов и властей штатов.Гибель афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> при задержании полицией привела к массовым протестам против действий правоохранителей и расизма в США и других странах. В числе призывов активистов - реформа полиции, в том числе изменения в практику финансирования правоохранительных органов.

https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576210419.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576193076.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире