https://ria.ru/20200824/tiktok-1576260745.html

Владельцы TikTok подали в суд на администрацию США

Китайская компания Bytedance, владелец приложения TikTok, 24 августа подала в суд на администрацию президента США, пытаясь оспорить намерение властей запретить... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T20:09

2020-08-24T20:09

2020-08-24T20:09

tiktok

wechat

дональд трамп

китай

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574561251_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_0190bdbec45f863a019a6b8533fc0d9f.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости.</strong> Китайская компания Bytedance, владелец приложения <a href="https://ria.ru/organization_tiktok/" target="_blank">TikTok</a>, 24 августа подала в суд на администрацию президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, пытаясь оспорить намерение властей запретить работу компании на территории Соединенных Штатов, следует из заявления компании."В нашей жалобе мы объяснили, что считаем, что администрация проигнорировала наши масштабные усилия в реагировании на ее озабоченности, которые мы предприняли в полной мере и добросовестно, даже когда мы были не согласны с самими озабоченностями", - говорится в заявлении компании.В заявлении отмечается, что приложением TikTok пользуются 100 миллионов американцев, в США в компании работает 1500 человек, еще 10 тысяч рабочих мест запланированы в ряде штатов.Ранее президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой <a href="http://ria.ru/organization_WeChat/" target="_blank" data-auto="true">WeChat</a>", в которых отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем приложения ByteDance и сделок, касающихся этого мобильного приложения из <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a>. Администрация США обвинила TikTok в том, что оно может передавать данные американцев властям КНР, владельцы приложения это отрицают.

https://ria.ru/20200820/tiktok-1576066398.html

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, wechat, дональд трамп, китай, сша, в мире