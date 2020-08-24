https://ria.ru/20200824/tiktok-1576260745.html
Владельцы TikTok подали в суд на администрацию США
Китайская компания Bytedance, владелец приложения TikTok, 24 августа подала в суд на администрацию президента США, пытаясь оспорить намерение властей запретить... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T20:09
2020-08-24T20:09
2020-08-24T20:09
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<strong>ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости.</strong> Китайская компания Bytedance, владелец приложения <a href="https://ria.ru/organization_tiktok/" target="_blank">TikTok</a>, 24 августа подала в суд на администрацию президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, пытаясь оспорить намерение властей запретить работу компании на территории Соединенных Штатов, следует из заявления компании."В нашей жалобе мы объяснили, что считаем, что администрация проигнорировала наши масштабные усилия в реагировании на ее озабоченности, которые мы предприняли в полной мере и добросовестно, даже когда мы были не согласны с самими озабоченностями", - говорится в заявлении компании.В заявлении отмечается, что приложением TikTok пользуются 100 миллионов американцев, в США в компании работает 1500 человек, еще 10 тысяч рабочих мест запланированы в ряде штатов.Ранее президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой <a href="http://ria.ru/organization_WeChat/" target="_blank" data-auto="true">WeChat</a>", в которых отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем приложения ByteDance и сделок, касающихся этого мобильного приложения из <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a>. Администрация США обвинила TikTok в том, что оно может передавать данные американцев властям КНР, владельцы приложения это отрицают.
https://ria.ru/20200820/tiktok-1576066398.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tiktok, wechat, дональд трамп, китай, сша, в мире