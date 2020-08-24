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Китай поддержал иск владельца TikTok против администрации США
Китай заявил, что поддерживает иск владельца TikTok против администрации США, запретившей сделки с компанией. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T11:48
2020-08-24T11:48
tiktok
дональд трамп
китай
сша
в мире
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<strong>ПЕКИН, 24 авг – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">Китай</a> заявил, что поддерживает иск владельца <a href="https://ria.ru/organization_tiktok" target="_blank">TikTok</a> против администрации США, запретившей сделки с компанией.В воскресенье китайская компания ByteDance, владелец приложения TikTok, заявила, что 24 августа подаст в суд на администрацию президента США.Ранее президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем приложения ByteDance и сделок, касающихся этого мобильного приложения из КНР. Администрация США обвинила TikTok в том, что оно может передавать данные американцев властям КНР, владельцы приложения это отрицают.
https://ria.ru/20200820/tiktok-1576066398.html
китай
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tiktok, дональд трамп, китай, сша, в мире

Китай поддержал иск владельца TikTok против администрации США

11:48 24.08.2020
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© Depositphotos / J_ilinaПриложение Tik Tok
Приложение Tik Tok
© Depositphotos / J_ilina
ПЕКИН, 24 авг – РИА Новости. Китай заявил, что поддерживает иск владельца TikTok против администрации США, запретившей сделки с компанией.
В воскресенье китайская компания ByteDance, владелец приложения TikTok, заявила, что 24 августа подаст в суд на администрацию президента США.

"Китай поддерживает, чтобы задействованные компании юридическими методами защищали свои законные права. Мы будем и дальше принимать все необходимые меры для решительной защиты законных интересов китайских компаний", - завил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя действия ByteDance.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем приложения ByteDance и сделок, касающихся этого мобильного приложения из КНР. Администрация США обвинила TikTok в том, что оно может передавать данные американцев властям КНР, владельцы приложения это отрицают.
Приложение TikTok на экране смартфона
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TikTokДональд ТрампКитайСШАВ мире
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