https://ria.ru/20200824/tiktok-1576229498.html
Китай поддержал иск владельца TikTok против администрации США
Китай заявил, что поддерживает иск владельца TikTok против администрации США, запретившей сделки с компанией. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T11:48
2020-08-24T11:48
2020-08-24T11:48
tiktok
дональд трамп
китай
сша
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<strong>ПЕКИН, 24 авг – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">Китай</a> заявил, что поддерживает иск владельца <a href="https://ria.ru/organization_tiktok" target="_blank">TikTok</a> против администрации США, запретившей сделки с компанией.В воскресенье китайская компания ByteDance, владелец приложения TikTok, заявила, что 24 августа подаст в суд на администрацию президента США.Ранее президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем приложения ByteDance и сделок, касающихся этого мобильного приложения из КНР. Администрация США обвинила TikTok в том, что оно может передавать данные американцев властям КНР, владельцы приложения это отрицают.
https://ria.ru/20200820/tiktok-1576066398.html
китай
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tiktok, дональд трамп, китай, сша, в мире