https://ria.ru/20200824/tekhas-1576264721.html

Трамп ввел режим ЧС в Техасе

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Техас в связи с тропическими штормами "Марко" и "Лаура", которые... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T23:32

2020-08-24T23:32

2020-08-24T23:32

дональд трамп

сша

техас

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> в понедельник объявил режим чрезвычайной ситуации в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank" data-auto="true">Техас</a> в связи с тропическими штормами "Марко" и "Лаура", которые обрушились на регион накануне.Решение президента уполномочивает министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) координировать все усилия по оказанию чрезвычайной помощи для спасения жизней и защиты имущества, а также для охраны здоровья и безопасности населения.Как и в большинстве подобных случаев, федеральный центр возьмет на себя 75% расходов на борьбу со стихийным бедствием.

https://ria.ru/20200726/1574945789.html

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сша

техас

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, техас, в мире