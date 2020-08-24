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https://ria.ru/20200824/tekhas-1576264721.html
Трамп ввел режим ЧС в Техасе
Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Техас в связи с тропическими штормами "Марко" и "Лаура", которые... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T23:32
2020-08-24T23:32
дональд трамп
сша
техас
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> в понедельник объявил режим чрезвычайной ситуации в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank" data-auto="true">Техас</a> в связи с тропическими штормами "Марко" и "Лаура", которые обрушились на регион накануне.Решение президента уполномочивает министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) координировать все усилия по оказанию чрезвычайной помощи для спасения жизней и защиты имущества, а также для охраны здоровья и безопасности населения.Как и в большинстве подобных случаев, федеральный центр возьмет на себя 75% расходов на борьбу со стихийным бедствием.
https://ria.ru/20200726/1574945789.html
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дональд трамп, сша, техас, в мире

Трамп ввел режим ЧС в Техасе

23:32 24.08.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Техас в связи с тропическими штормами "Марко" и "Лаура", которые обрушились на регион накануне.
Решение президента уполномочивает министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) координировать все усилия по оказанию чрезвычайной помощи для спасения жизней и защиты имущества, а также для охраны здоровья и безопасности населения.
Мужчина на побережье в городе в Корпус-Кристи, Техас, где бушует ураган Ханна
26 июля, 17:23
В Техасе около 275 тысяч домов остались без света из-за урагана "Ханна"
Как и в большинстве подобных случаев, федеральный центр возьмет на себя 75% расходов на борьбу со стихийным бедствием.
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Дональд ТрампСШАТехасВ мире
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