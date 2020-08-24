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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200824/svyaschennik-1576251401.html
Нижегородский священник-музыкант скончался от осложнений из-за COVID-19
Священнослужитель Нижегородской епархии, протоиерей Сергий Муратов скончался на 65-м году жизни от осложнений из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в рабочей РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T16:45
2020-08-24T16:45
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Священнослужитель Нижегородской епархии, протоиерей Сергий Муратов скончался на 65-м году жизни от осложнений из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции."От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, 22 августа на 65-м году жизни скончался клирик Нижегородской епархии, настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери поселка Пушкино протоиерей Сергий Муратов", - сообщили в рабочей группе.Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий выразил соболезнования родным и близким священника, отметив, что он почти 30 лет трудился в Церкви, приведя к вере очень многих людей."Имея талант создавать музыкальные произведения, он часто выступал на различных площадках города, исполняя под гитару собственные сочинения, ведя со зрителем задушевный разговор. Во время таких концертов люди узнавали о Боге, о православной культуре, церковной традиции. Для многих это стало началом собственного пути ко Господу. Протоиерей Сергий — автор книг, многочисленных статей в газетах и журналах, имел государственные и общественные награды", - отметил митрополит Георгий, слова которого приводятся на сайте Нижегородской епархии.
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новости - религия и мировоззрение

Нижегородский священник-музыкант скончался от осложнений из-за COVID-19

16:45 24.08.2020
177
© AP Photo / Sergei GritsИсповедь в православном храме
Исповедь в православном храме
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Священнослужитель Нижегородской епархии, протоиерей Сергий Муратов скончался на 65-м году жизни от осложнений из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, 22 августа на 65-м году жизни скончался клирик Нижегородской епархии, настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери поселка Пушкино протоиерей Сергий Муратов", - сообщили в рабочей группе.
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий выразил соболезнования родным и близким священника, отметив, что он почти 30 лет трудился в Церкви, приведя к вере очень многих людей.
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор
18 августа, 12:45Религия и мировоззрение
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"Имея талант создавать музыкальные произведения, он часто выступал на различных площадках города, исполняя под гитару собственные сочинения, ведя со зрителем задушевный разговор. Во время таких концертов люди узнавали о Боге, о православной культуре, церковной традиции. Для многих это стало началом собственного пути ко Господу. Протоиерей Сергий — автор книг, многочисленных статей в газетах и журналах, имел государственные и общественные награды", - отметил митрополит Георгий, слова которого приводятся на сайте Нижегородской епархии.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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