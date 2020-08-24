https://ria.ru/20200824/svyaschennik-1576251401.html

Нижегородский священник-музыкант скончался от осложнений из-за COVID-19

Священнослужитель Нижегородской епархии, протоиерей Сергий Муратов скончался на 65-м году жизни от осложнений из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в рабочей РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T16:45

2020-08-24T16:45

2020-08-24T16:45

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/154886/81/1548868133_0:176:2418:1536_1400x0_80_0_0_200937ec7b26dfbfc1d1434c906bb98c.jpg

<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Священнослужитель Нижегородской епархии, протоиерей Сергий Муратов скончался на 65-м году жизни от осложнений из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции."От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, 22 августа на 65-м году жизни скончался клирик Нижегородской епархии, настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери поселка Пушкино протоиерей Сергий Муратов", - сообщили в рабочей группе.Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий выразил соболезнования родным и близким священника, отметив, что он почти 30 лет трудился в Церкви, приведя к вере очень многих людей."Имея талант создавать музыкальные произведения, он часто выступал на различных площадках города, исполняя под гитару собственные сочинения, ведя со зрителем задушевный разговор. Во время таких концертов люди узнавали о Боге, о православной культуре, церковной традиции. Для многих это стало началом собственного пути ко Господу. Протоиерей Сергий — автор книг, многочисленных статей в газетах и журналах, имел государственные и общественные награды", - отметил митрополит Георгий, слова которого приводятся на сайте Нижегородской епархии.

https://ria.ru/20200818/1575929906.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение