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https://ria.ru/20200824/su-27-1576253080.html
Три самолета-разведчика попытались приблизиться к российской границе
Истребитель Су-27 перехватил над Балтийским морем американский, шведский и немецкий самолеты, говорится в сообщении Национального центра управления обороной. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T17:12
2020-08-24T17:44
балтийское море
ввс сша
су-27
швеция
германия
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> перехватил над Балтийским морем американский, шведский и немецкий самолеты, говорится в сообщении Национального центра управления обороной.Отмечается, что разведчики RC-135 и "Гольфстрим", а также самолет базовой патрульной авиации "Орион" приблизились к российским границам."При этом последний в целях достижения скрытности &lt;...&gt; совершал полет над морем на малой высоте, 500 метров, и малой скорости — 250 километров в час", — добавили в военном ведомстве.После разворота воздушных судов российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Как подчеркнули в Национальном центре управления обороной, полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Этим летом специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты вблизи российских территорий. Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank">Владимир Джабаров</a> отмечал, что российские истребители-перехватчики готовы в любой момент пресечь подобные действия, если возникает реальная необходимость. В Москве неоднократно подчеркивали, что такое поведение создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран, и призывали <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank">Вашингтон</a> отказаться от таких полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.
https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575420791.html
https://ria.ru/20200724/1574837879.html
"ИСТРЕБИТЕЛЬ СУ-27... НЕ ДОПУСТИЛ НАРУШЕНИЯ ГОСГРАНИЦЫ РФ". Ну да, Натовцы пилоту СУ-27 прям так и сказали, что они летят нарушать и никак иначе.
73
России не помешало бы так же устроить "назойливые" полеты самолётов разведчиков возле границ США. Пусть посидят понервничают.
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балтийское море
швеция
германия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
балтийское море, ввс сша, су-27, швеция, германия

Три самолета-разведчика попытались приблизиться к российской границе

17:12 24.08.2020 (обновлено: 17:44 24.08.2020)
9422
© Фото : Mike FreerСамолет радиоэлектронной разведки RC-135U Combat Sent ВВС США
Самолет радиоэлектронной разведки RC-135U Combat Sent ВВС США
© Фото : Mike Freer
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Истребитель Су-27 перехватил над Балтийским морем американский, шведский и немецкий самолеты, говорится в сообщении Национального центра управления обороной.
Отмечается, что разведчики RC-135 и "Гольфстрим", а также самолет базовой патрульной авиации "Орион" приблизились к российским границам.
Кадры перехвата российскими Су-27 американских самолетов-разведчиков
5 августа, 20:09
Появилось видео перехвата самолетов ВВС США над Черным морем
"При этом последний в целях достижения скрытности <...> совершал полет над морем на малой высоте, 500 метров, и малой скорости — 250 километров в час", — добавили в военном ведомстве.
После разворота воздушных судов российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Как подчеркнули в Национальном центре управления обороной, полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Этим летом специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты вблизи российских территорий. Сенатор Владимир Джабаров отмечал, что российские истребители-перехватчики готовы в любой момент пресечь подобные действия, если возникает реальная необходимость. В Москве неоднократно подчеркивали, что такое поведение создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран, и призывали Вашингтон отказаться от таких полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.
Перехват Су-27 американского разведчика
24 июля, 09:30
Опубликовано видео перехвата американского разведчика над Черным морем
29510464711
Обсудить 15
Балтийское мореВВС СШАСу-27ШвецияГермания
Популярные комментарии
"ИСТРЕБИТЕЛЬ СУ-27... НЕ ДОПУСТИЛ НАРУШЕНИЯ ГОСГРАНИЦЫ РФ". Ну да, Натовцы пилоту СУ-27 прям так и сказали, что они летят нарушать и никак иначе.
24 августа, 17:21
СДСтарый Джо
4400164
России не помешало бы так же устроить "назойливые" полеты самолётов разведчиков возле границ США. Пусть посидят понервничают.
24 августа, 17:44
Jonns Carter
1310000
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