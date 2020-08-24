https://ria.ru/20200824/strelba-1576252071.html
Завершено расследование дела полицейского, застрелившего коллегу в метро
В Москве завершили расследование убийства, когда пойманный за взятке полицейский застрелил в метро одного своего коллегу и тяжело ранил другого, сообщается на... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T16:53
2020-08-24T16:53
2020-08-24T16:53
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> завершили расследование убийства, когда пойманный за взятке полицейский застрелил в метро одного своего коллегу и тяжело ранил другого, сообщается на <a href="https://sledcom.ru/news/item/1492777/?type=news" target="_blank">сайте </a>СК РФ.Отмечается, что в настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.По версии следствия, вечером 18 сентября 2019 года сотрудник полиции метрополитена открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки. В результате один полицейский погиб, второй ранен. Также мужчина угрожал оружием третьему сотруднику собственной безопасности, однако ему удалось выбежать из помещения.В ходе следствия установлено, что незадолго до этого события в мае 2019 года обвиняемый вымогал у гражданки иностранного государства взятку за непривлечение ее к административной ответственности, которая была ему передана в размере 20 тысяч рублей. Добавляется, что следователями установлено и допрошено более 30 свидетелей, проведены судебные экспертизы, в том числе баллистическая, генетическая, физико-химическая, комиссионные медицинские, психолого-психиатрическая.
https://radiosputnik.ria.ru/20190920/1558897057.html
https://ria.ru/20200429/1570741478.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
В Москве
завершили расследование убийства, когда пойманный за взятке полицейский застрелил в метро одного своего коллегу и тяжело ранил другого, сообщается на сайте
СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника столичной полиции. Он обвиняется в совершении преступлений ... "три эпизода посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов", "получение взятки должностным лицом за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, совершенное с вымогательством взятки", "получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
По версии следствия, вечером 18 сентября 2019 года сотрудник полиции метрополитена открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки. В результате один полицейский погиб, второй ранен. Также мужчина угрожал оружием третьему сотруднику собственной безопасности, однако ему удалось выбежать из помещения.
В ходе следствия установлено, что незадолго до этого события в мае 2019 года обвиняемый вымогал у гражданки иностранного государства взятку за непривлечение ее к административной ответственности, которая была ему передана в размере 20 тысяч рублей. Добавляется, что следователями установлено и допрошено более 30 свидетелей, проведены судебные экспертизы, в том числе баллистическая, генетическая, физико-химическая, комиссионные медицинские, психолого-психиатрическая.