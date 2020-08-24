https://ria.ru/20200824/strelba-1576252071.html

Завершено расследование дела полицейского, застрелившего коллегу в метро

В Москве завершили расследование убийства, когда пойманный за взятке полицейский застрелил в метро одного своего коллегу и тяжело ранил другого, сообщается на... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T16:53

2020-08-24T16:53

2020-08-24T16:53

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> завершили расследование убийства, когда пойманный за взятке полицейский застрелил в метро одного своего коллегу и тяжело ранил другого, сообщается на <a href="https://sledcom.ru/news/item/1492777/?type=news" target="_blank">сайте </a>СК РФ.Отмечается, что в настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.По версии следствия, вечером 18 сентября 2019 года сотрудник полиции метрополитена открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки. В результате один полицейский погиб, второй ранен. Также мужчина угрожал оружием третьему сотруднику собственной безопасности, однако ему удалось выбежать из помещения.В ходе следствия установлено, что незадолго до этого события в мае 2019 года обвиняемый вымогал у гражданки иностранного государства взятку за непривлечение ее к административной ответственности, которая была ему передана в размере 20 тысяч рублей. Добавляется, что следователями установлено и допрошено более 30 свидетелей, проведены судебные экспертизы, в том числе баллистическая, генетическая, физико-химическая, комиссионные медицинские, психолого-психиатрическая.

https://radiosputnik.ria.ru/20190920/1558897057.html

https://ria.ru/20200429/1570741478.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия