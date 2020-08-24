Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200824/spasateli-1576227392.html
Спасатели эвакуировали сорвавшегося с ледника на Камчатке туриста
Спасатели совместно с медиками эвакуировали туриста, сорвавшегося с ледника и получившего травмы в районе турбазы на Камчатке, сообщает краевой главк МЧС РФ. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T11:29
2020-08-24T11:29
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
камчатский край
петропавловск-камчатский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/18626/97/186269700_0:154:3008:1846_1400x0_80_0_0_0b66a7d727d8e14367a6935dbeaa5f84.jpg
<strong>ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости.</strong> Спасатели совместно с медиками эвакуировали туриста, сорвавшегося с ледника и получившего травмы в районе турбазы на Камчатке, сообщает краевой главк МЧС РФ."Инцидент произошел в районе туристической базы "Родниковая", вблизи водопада "Косы Вероники". Мужчина упал с большой высоты и получил серьезные травмы. По словам заявителя, он нуждался в экстренной медицинской помощи", — говорится в сообщении.На вертолете Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) к месту происшествия вылетели медики и сотрудники поисково-спасательного отряда краевого Центра обеспечения действий по ГО и ЧС.Спасатели помогли туристу погрузиться в вертолет, где его осмотрели медики. Затем пострадавшего доставили в Петропавловск-Камчатский. Мужчину госпитализировали в краевую больницу имени Лукашевского. По предварительной информации, у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму.
https://ria.ru/20200824/kimry-1576035966.html
камчатский край
петропавловск-камчатский
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/18626/97/186269700_171:0:2838:2000_1400x0_80_0_0_6f37454311c7fc5ae0f6a874d5d5ed1a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, туристы, новости - туризм, камчатский край, петропавловск-камчатский

Спасатели эвакуировали сорвавшегося с ледника на Камчатке туриста

11:29 24.08.2020
215
© РИА Новости / Иван ШмытковКамчатка
Камчатка
© РИА Новости / Иван Шмытков
ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Спасатели совместно с медиками эвакуировали туриста, сорвавшегося с ледника и получившего травмы в районе турбазы на Камчатке, сообщает краевой главк МЧС РФ.
"Инцидент произошел в районе туристической базы "Родниковая", вблизи водопада "Косы Вероники". Мужчина упал с большой высоты и получил серьезные травмы. По словам заявителя, он нуждался в экстренной медицинской помощи", — говорится в сообщении.
На вертолете Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) к месту происшествия вылетели медики и сотрудники поисково-спасательного отряда краевого Центра обеспечения действий по ГО и ЧС.
Спасатели помогли туристу погрузиться в вертолет, где его осмотрели медики. Затем пострадавшего доставили в Петропавловск-Камчатский. Мужчину госпитализировали в краевую больницу имени Лукашевского. По предварительной информации, у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму.
Здание гостиницы (19 век)
08:00Туризм
Заповедник модерна и сапожная столица. Что это за Кимры такие!
000000
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКамчатский крайПетропавловск-Камчатский
Рекомендуем
Ираклион
На Крите прогремел взрыв на пассажирском судне
Автомобиль Следственного комитета России
Стали известны подробности гибели двух семей в выгребной яме
Полицейский
В Москве задержан мужчина, расстрелявший водителя из травмата
Комплекс радиолокационного дозора и наведения
Белоруссия заявила о нарушении воздушного пространства Литвой
Убийство девятилетней девочки в Саратове
Житель Саратова получил пожизненный срок за убийство девочки у гаражей
Стоп-кадр видео из Instagram-аккаунта КРАСНОДАР КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Поступок россиянки на берегу Черного моря возмутил пользователей Сети
Последствия ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса на Калужском шоссе в ТиНАО
В ДТП с автобусом в Москве пострадали 16 человек
Последствия ДТП в районе горы Кемаль-Эгерек в Крыму
В Крыму автомобиль с пассажирами сорвался в ущелье
Полицейские у здания посольства России в Вене
Австрия высылает российского дипломата из-за шпионажа
Пассажирский самолет в небе
Правительство опровергло новые данные о международных перелетах
Актер Никита Джигурда
Джигурда представил "доказательство" монтажа видео с Ефремовым после ДТП
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение лидер российской оппозиции Алексей Навальный
Клиника, где находится Навальный, объяснила запрет на проход журналистов
Самолет в небе
При крушении самолета в Южном Судане погибли не менее 17 человек
Бутыль с водой
Жители архангельских поселков будут получать воду по талонам
Волонтер Филиппинского красного креста оказывает помощь мужчине пострадавшему при взрыве в городе Холо
На юге Филиппин прогремели два взрыва
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:06Танк "Армата" прошел испытания в беспилотном режиме
12:05Китайский эксперт предположил, как могут продлить договор СНВ-3
12:03Джигурда представил "доказательство" монтажа видео с Ефремовым после ДТП
12:01"В общий строй русофобов". В Госдуме оценили высылку дипломата из Австрии
11:57В России введут фиксированную ставку по образовательным кредитам
11:55Клиника, где находится Навальный, объяснила запрет на проход журналистов
11:48Жители архангельских поселков будут получать воду по талонам
11:48Китай поддержал иск владельца TikTok против администрации США
11:47Стало известно об ухудшении состояния писателя Владислава Крапивина
11:44Еще одна страна отменила карантин для туристов
11:42В Москве задержан мужчина, расстрелявший водителя из травмата
11:37В Белоруссии отпустили последнего россиянина, задержанного на протестах
11:35На Крите прогремел взрыв на пассажирском судне
11:34Стали известны подробности гибели двух семей в выгребной яме
11:33Житель Саратова получил пожизненный срок за убийство девочки у гаражей
11:32В Минске задержали двух членов КС оппозиции Белоруссии
11:31Боевик "Гренландия" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
11:29В России начали испытывать снаряд с беспилотником на борту
11:24В России создают новейший двухтонный беспилотник "Сириус"
11:18В Москве отменили 32 тысячи штрафов за ошибки в цифровых пропусках
Лента новостейМолния