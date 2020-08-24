https://ria.ru/20200824/spasateli-1576227392.html

Спасатели эвакуировали сорвавшегося с ледника на Камчатке туриста

Спасатели совместно с медиками эвакуировали туриста, сорвавшегося с ледника и получившего травмы в районе турбазы на Камчатке, сообщает краевой главк МЧС РФ. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T11:29

2020-08-24T11:29

2020-08-24T11:29

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости.</strong> Спасатели совместно с медиками эвакуировали туриста, сорвавшегося с ледника и получившего травмы в районе турбазы на Камчатке, сообщает краевой главк МЧС РФ."Инцидент произошел в районе туристической базы "Родниковая", вблизи водопада "Косы Вероники". Мужчина упал с большой высоты и получил серьезные травмы. По словам заявителя, он нуждался в экстренной медицинской помощи", — говорится в сообщении.На вертолете Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) к месту происшествия вылетели медики и сотрудники поисково-спасательного отряда краевого Центра обеспечения действий по ГО и ЧС.Спасатели помогли туристу погрузиться в вертолет, где его осмотрели медики. Затем пострадавшего доставили в Петропавловск-Камчатский. Мужчину госпитализировали в краевую больницу имени Лукашевского. По предварительной информации, у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

https://ria.ru/20200824/kimry-1576035966.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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