https://ria.ru/20200824/sotrudnichestvo-1576250546.html
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с COVID-19
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону обсудили ситуацию в Сирии, отмечена обоюдная заинтересованность в... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T16:32
2020-08-24T16:32
2020-08-24T16:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
война в сирии
владимир путин
биньямин нетаньяху
сирия
израиль
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> и премьер-министр Израиля <a href="https://ria.ru/person_Binjamin_Netanjakhu" target="_blank">Биньямин Нетаньяху</a> по телефону обсудили ситуацию в Сирии, отмечена обоюдная заинтересованность в продолжении координации для противодействия терроризму, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны."Рассмотрена ситуация в Сирии. Отмечена обоюдная заинтересованность в продолжении координации на сирийском направлении в целях противодействия международному терроризму", - говорится в сообщении.Владимир Путин выразил надежду, что соглашение Израиля и ОАЭ поспособствует укреплению стабильности и безопасности в регионе, сообщает пресс-служба Кремля."Лидеры обменялись мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования в контексте недавней договоренности Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов о полной нормализации двусторонних отношений. С российской стороны подчеркнута принципиальная позиция в поддержку справедливого, всеобъемлющего и устойчивого решения палестинской проблемы и выражена надежда, что соглашение между Израилем и ОАЭ поспособствует укреплению стабильности и безопасности в регионе", - говорится в сообщении.Президент России и премьер-министр Израиля в ходе телефонного разговора высказались за развитие взаимодействия по борьбе с COVID-19, включая клинические исследования и производство вакцин, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждены также некоторые актуальные вопросы российско-израильского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической области. Подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимодействия в деле борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая клинические исследования и производство вакцин", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны условились об активизации контактов на различных уровнях.
https://ria.ru/20200814/1575790287.html
https://ria.ru/20200824/vaktsina-1576243926.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, война в сирии, владимир путин, биньямин нетаньяху, сирия, израиль, в мире
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
по телефону обсудили ситуацию в Сирии, отмечена обоюдная заинтересованность в продолжении координации для противодействия терроризму, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
"Рассмотрена ситуация в Сирии. Отмечена обоюдная заинтересованность в продолжении координации на сирийском направлении в целях противодействия международному терроризму", - говорится в сообщении.
Владимир Путин выразил надежду, что соглашение Израиля и ОАЭ поспособствует укреплению стабильности и безопасности в регионе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Лидеры обменялись мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования в контексте недавней договоренности Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов о полной нормализации двусторонних отношений. С российской стороны подчеркнута принципиальная позиция в поддержку справедливого, всеобъемлющего и устойчивого решения палестинской проблемы и выражена надежда, что соглашение между Израилем и ОАЭ поспособствует укреплению стабильности и безопасности в регионе", - говорится в сообщении.
Президент России и премьер-министр Израиля в ходе телефонного разговора высказались за развитие взаимодействия по борьбе с COVID-19, включая клинические исследования и производство вакцин, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены также некоторые актуальные вопросы российско-израильского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической области. Подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимодействия в деле борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая клинические исследования и производство вакцин", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны условились об активизации контактов на различных уровнях.