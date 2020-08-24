https://ria.ru/20200824/sotrudnichestvo-1576250546.html

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с COVID-19

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону обсудили ситуацию в Сирии, отмечена обоюдная заинтересованность в... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T16:32

2020-08-24T16:32

2020-08-24T16:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

война в сирии

владимир путин

биньямин нетаньяху

сирия

израиль

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> и премьер-министр Израиля <a href="https://ria.ru/person_Binjamin_Netanjakhu" target="_blank">Биньямин Нетаньяху</a> по телефону обсудили ситуацию в Сирии, отмечена обоюдная заинтересованность в продолжении координации для противодействия терроризму, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны."Рассмотрена ситуация в Сирии. Отмечена обоюдная заинтересованность в продолжении координации на сирийском направлении в целях противодействия международному терроризму", - говорится в сообщении.Владимир Путин выразил надежду, что соглашение Израиля и ОАЭ поспособствует укреплению стабильности и безопасности в регионе, сообщает пресс-служба Кремля."Лидеры обменялись мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования в контексте недавней договоренности Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов о полной нормализации двусторонних отношений. С российской стороны подчеркнута принципиальная позиция в поддержку справедливого, всеобъемлющего и устойчивого решения палестинской проблемы и выражена надежда, что соглашение между Израилем и ОАЭ поспособствует укреплению стабильности и безопасности в регионе", - говорится в сообщении.Президент России и премьер-министр Израиля в ходе телефонного разговора высказались за развитие взаимодействия по борьбе с COVID-19, включая клинические исследования и производство вакцин, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждены также некоторые актуальные вопросы российско-израильского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической области. Подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимодействия в деле борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая клинические исследования и производство вакцин", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны условились об активизации контактов на различных уровнях.

https://ria.ru/20200814/1575790287.html

https://ria.ru/20200824/vaktsina-1576243926.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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