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Китайский эксперт предположил, как могут продлить договор СНВ-3
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США все еще имеет шанс на продление, но только на короткий период времени, РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T12:05
2020-08-24T12:05
россия
договор снв-3
китай
сша
снв
в мире
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<strong>ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости, Анна Раткогло.</strong> Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> все еще имеет шанс на продление, но только на короткий период времени, а не на полный пятилетний срок, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун."Вопрос о том, смогут ли высокопоставленные дипломаты России и США урегулировать свои разногласия, менее важен, чем вопрос того, смогут ли руководители двух стран – президенты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> - достичь общего понимания и принципиальной позиции по продлению договора", - заявил Чжао Тун.Эксперт отметил, что "точка зрения президента Трампа по этому вопросу может быть связана с его пониманием того, сможет ли прогресс с Россией в области сотрудничества по контролю над вооружениями повысить его внутреннюю популярность перед ноябрьскими выборами"."Учитывая эти политические соображения, все еще есть шанс, что договор СНВ-3 может быть продлен, но, возможно, только на короткий период времени, а не на полные пять лет", - указал он.В <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вене</a> 17-18 августа прошел очередной раунд консультаций РФ и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Делегации возглавляли замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a> и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a>.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.Вопрос участия КитаяВ последние годы администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, КНР и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> регулярно и упорно эту идею отвергают.На прошлой неделе появились сообщения, что США сменили стратегию переговоров по ядерным вооружениям. Теперь <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> не требует обязательного включения КНР в переговоры с РФ, а сосредоточится сначала на "политическом соглашении" с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>, подключать Пекин предполагается уже после.Чжао Тун, отвечая на вопрос о том, почему США настаивают именно на подключении Китая, а не сразу всех стран, обладающих ядерным оружием, заявил, что "с точки зрения США, Китай за последние годы стал третьей по величине ядерной державой в мире, что еще важнее, в то время, как все другие государства, обладающие ядерным оружием, в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) сокращали свое ядерное оружие в последние десятилетия, Китай наращивает свою мощь".Эксперт отметил, что Вашингтон беспокоит эта тенденция одностороннего наращивания Китаем ядерной мощи, так как имея более крупный и диверсифицированный ядерный арсенал, Пекин может принять и более агрессивную ядерную политику и, таким образом, создать более серьезную угрозу для США и их союзников, чего Вашингтон и опасается."По этой причине США хотят привлечь Китай прежде, чем расширять режим контроля над вооружениями и включать в него дополнительных более мелких игроков", - добавил он.
https://ria.ru/20200818/1575893480.html
https://ria.ru/20200816/1575845389.html
россия
китай
сша
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россия, договор снв-3, китай, сша, снв, в мире

Китайский эксперт предположил, как могут продлить договор СНВ-3

12:05 24.08.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаги России и США
Флаги России и США
© РИА Новости / Максим Блинов
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Флаги России и США. Архивное фото
ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости, Анна Раткогло. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США все еще имеет шанс на продление, но только на короткий период времени, а не на полный пятилетний срок, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун.
"Вопрос о том, смогут ли высокопоставленные дипломаты России и США урегулировать свои разногласия, менее важен, чем вопрос того, смогут ли руководители двух стран – президенты Владимир Путин и Дональд Трамп - достичь общего понимания и принципиальной позиции по продлению договора", - заявил Чжао Тун.
Эксперт отметил, что "точка зрения президента Трампа по этому вопросу может быть связана с его пониманием того, сможет ли прогресс с Россией в области сотрудничества по контролю над вооружениями повысить его внутреннюю популярность перед ноябрьскими выборами".
"Учитывая эти политические соображения, все еще есть шанс, что договор СНВ-3 может быть продлен, но, возможно, только на короткий период времени, а не на полные пять лет", - указал он.
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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.

Вопрос участия Китая

В последние годы администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, КНР и США. В Пекине регулярно и упорно эту идею отвергают.
На прошлой неделе появились сообщения, что США сменили стратегию переговоров по ядерным вооружениям. Теперь Вашингтон не требует обязательного включения КНР в переговоры с РФ, а сосредоточится сначала на "политическом соглашении" с Москвой, подключать Пекин предполагается уже после.
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Чжао Тун, отвечая на вопрос о том, почему США настаивают именно на подключении Китая, а не сразу всех стран, обладающих ядерным оружием, заявил, что "с точки зрения США, Китай за последние годы стал третьей по величине ядерной державой в мире, что еще важнее, в то время, как все другие государства, обладающие ядерным оружием, в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) сокращали свое ядерное оружие в последние десятилетия, Китай наращивает свою мощь".
Эксперт отметил, что Вашингтон беспокоит эта тенденция одностороннего наращивания Китаем ядерной мощи, так как имея более крупный и диверсифицированный ядерный арсенал, Пекин может принять и более агрессивную ядерную политику и, таким образом, создать более серьезную угрозу для США и их союзников, чего Вашингтон и опасается.
"По этой причине США хотят привлечь Китай прежде, чем расширять режим контроля над вооружениями и включать в него дополнительных более мелких игроков", - добавил он.
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РоссияДоговор СНВ-3КитайСШАСНВВ мире
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