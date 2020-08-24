https://ria.ru/20200824/snv-1576231322.html

Китайский эксперт предположил, как могут продлить договор СНВ-3

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США все еще имеет шанс на продление, но только на короткий период времени, РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T12:05

2020-08-24T12:05

2020-08-24T12:05

россия

договор снв-3

китай

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<strong>ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости, Анна Раткогло.</strong> Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> все еще имеет шанс на продление, но только на короткий период времени, а не на полный пятилетний срок, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун."Вопрос о том, смогут ли высокопоставленные дипломаты России и США урегулировать свои разногласия, менее важен, чем вопрос того, смогут ли руководители двух стран – президенты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> - достичь общего понимания и принципиальной позиции по продлению договора", - заявил Чжао Тун.Эксперт отметил, что "точка зрения президента Трампа по этому вопросу может быть связана с его пониманием того, сможет ли прогресс с Россией в области сотрудничества по контролю над вооружениями повысить его внутреннюю популярность перед ноябрьскими выборами"."Учитывая эти политические соображения, все еще есть шанс, что договор СНВ-3 может быть продлен, но, возможно, только на короткий период времени, а не на полные пять лет", - указал он.В <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вене</a> 17-18 августа прошел очередной раунд консультаций РФ и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Делегации возглавляли замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a> и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a>.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.Вопрос участия КитаяВ последние годы администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, КНР и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> регулярно и упорно эту идею отвергают.На прошлой неделе появились сообщения, что США сменили стратегию переговоров по ядерным вооружениям. Теперь <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> не требует обязательного включения КНР в переговоры с РФ, а сосредоточится сначала на "политическом соглашении" с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>, подключать Пекин предполагается уже после.Чжао Тун, отвечая на вопрос о том, почему США настаивают именно на подключении Китая, а не сразу всех стран, обладающих ядерным оружием, заявил, что "с точки зрения США, Китай за последние годы стал третьей по величине ядерной державой в мире, что еще важнее, в то время, как все другие государства, обладающие ядерным оружием, в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) сокращали свое ядерное оружие в последние десятилетия, Китай наращивает свою мощь".Эксперт отметил, что Вашингтон беспокоит эта тенденция одностороннего наращивания Китаем ядерной мощи, так как имея более крупный и диверсифицированный ядерный арсенал, Пекин может принять и более агрессивную ядерную политику и, таким образом, создать более серьезную угрозу для США и их союзников, чего Вашингтон и опасается."По этой причине США хотят привлечь Китай прежде, чем расширять режим контроля над вооружениями и включать в него дополнительных более мелких игроков", - добавил он.

https://ria.ru/20200818/1575893480.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, китай, сша, снв, в мире