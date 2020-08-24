https://ria.ru/20200824/smartfon-1576215278.html

Эксперт назвал настройки в смартфоне, которые запрещено трогать

Обращаться с настройками в смартфоне надо аккуратно и не менять параметры, если не знаете, к чему это приведет. Главное — не стоит залезать в настройки... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T02:01

2020-08-24T02:01

2020-08-24T09:37

россия

александр косарев

синергия

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Обращаться с настройками в смартфоне надо аккуратно и не менять параметры, если не знаете, к чему это приведет. Главное — не стоит залезать в настройки SIM-карты, это может привести к сбою сети и интернета, которые потом придется устранять, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200824/831939128.html" target="_blank">агентству “Прайм”</a> директор института информационных технологий университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Станислав Косарев.Прежде всего, не рекомендуется залезать в настройки SIM-карты. Если вы до конца не уверены в правильности изменения параметров, проконсультируйтесь со специалистом. В противном случае, сброс или изменение настроек SIM-карты может привести к сбою сети и интернета, которые потом вы будете долго устранять. Также будьте осторожны с подписками и платными услугами, которые некоторые операторы встраивают в меню SIM-карты.“То же самое касается особых возможностей, например, режима для слабовидящих. Неправильная настройка может привести к тому, что интерфейс телефона поменяется, и вы какое-то время не сможете вернуть его в привычный режим. Особенно это актуально для старшего поколения, которому чаще всего устанавливают интерфейс с более крупным шрифтом", — предупреждает <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Kosarev1/" target="_blank" data-auto="true">Косарев</a>.

https://ria.ru/20200820/1576014304.html

Константин Е "Не меняйте настройки, которые не знаете, так как потом может что-то не правильно работать и придётся устранять" - спасибо за совет, эксперт, я больше не буду, обещаю. 50

Damir Aliev я например, впервые рутанув телефон, удалил dalvik-cache, телефон конечно прифигел от такого, но потом вроде все нормально заработало. на этом я не успокоился и удалил nvram и превратил телефон в кирпич. сам себе злой Буратино! не лезь туда куда не надо. не удаляй то назначение чего ты не знаешь доподлинно. 22

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр косарев, синергия, технологии, общество