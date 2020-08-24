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https://ria.ru/20200824/skorpion-1576219480.html
Россиянку укусил скорпион, спрятавшийся в купленном винограде
Жительницу Казани укусил скорпион, спрятавшийся в купленном винограде. Об этом во "Вконтакте" сообщила пострадавшая. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T08:58
2020-08-24T08:58
скорпион
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Жительницу <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a> укусил <a href="https://ria.ru/product_skorpion" target="_blank">скорпион</a>, спрятавшийся в купленном винограде. Об этом во "<a href="https://vk.com/wall7505314_23348" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вконтакте</a>" сообщила пострадавшая.Женщина рассказала, что в одном из магазинов в Казани купила ягоду, в котором спрятался скорпион. По ее словам, членистоногое "тихо и без движения" сидело в кисти ветки. Его, как отметила женщина, было невозможно заметить.Также она поделилась выпиской из больницы, в котором указан диагноз "укус скорпиона". Пострадавшая отметила, что врачи также удивились ее "находке".Пресс-служба Минздрава <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">республики Татарстан</a> подтвердила агентству "<a href="https://www.tatar-inform.ru/news/incident/23-08-2020/zhitelnitsu-kazani-ukusil-skorpion-pryatavshiysya-v-kuplennom-vinograde-5765568" target="_blank" rel="nofollow noopener">Татар-информ</a>", что женщину с укусом скорпиона доставили в токсикологическое отделение больницы в Казани. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Медики оказали пострадавшей всю медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает.
https://ria.ru/20200817/1575903485.html
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республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
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скорпион, республика татарстан (татарстан), происшествия

Россиянку укусил скорпион, спрятавшийся в купленном винограде

08:58 24.08.2020
11207
CC BY 2.0 / Dinesh Valke / Hottentotta tamulusИндийский красный скорпион
Индийский красный скорпион
CC BY 2.0 / Dinesh Valke / Hottentotta tamulus
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Жительницу Казани укусил скорпион, спрятавшийся в купленном винограде. Об этом во "Вконтакте" сообщила пострадавшая.
Женщина рассказала, что в одном из магазинов в Казани купила ягоду, в котором спрятался скорпион. По ее словам, членистоногое "тихо и без движения" сидело в кисти ветки. Его, как отметила женщина, было невозможно заметить.
"Он просто слился цветом", — написала пострадавшая. Она также призвала быть аккуратнее с покупками, так как неизвестно, был ли этот "виноградный гость" один.
Также она поделилась выпиской из больницы, в котором указан диагноз "укус скорпиона". Пострадавшая отметила, что врачи также удивились ее "находке".
"Как сказали мне вчера сразу несколько врачей: "Не видели бы — сами не поверили", — написала она.
Пресс-служба Минздрава республики Татарстан подтвердила агентству "Татар-информ", что женщину с укусом скорпиона доставили в токсикологическое отделение больницы в Казани. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
Медики оказали пострадавшей всю медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает.
Белуха
17 августа, 17:04
В Сочи кит укусил ребенка
2013166171820
Обсудить 4
скорпионРеспублика Татарстан (Татарстан)Происшествия
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