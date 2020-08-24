https://ria.ru/20200824/siriya-1576219453.html

В Дамаске квалифицировали взрыв на газопроводе как теракт

Министр нефти и природных ресурсов Сирии Али Ганем заявил, что взрыв на газопроводе на юге страны произошел в результате теракта, передает сирийский... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T08:57

2020-08-24T08:57

2020-08-24T09:25

война в сирии

сирия

взрыв

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Министр нефти и природных ресурсов Сирии <a href="http://ria.ru/person_Ali_Ganem/" target="_blank" data-auto="true">Али Ганем</a> заявил, что взрыв на газопроводе на юге страны произошел в результате теракта, передает сирийский государственный телеканал <a href="http://alekhbariya.net/ar" target="_blank" rel="nofollow noopener">Al-Ikhbariya</a>.Министр электроэнергии <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> Зухейр Харбутли подчеркнул, что в ближайшие часы электроснабжение будет восстановлено на всей территории страны.Ранее государственное телевидение со ссылкой на министерство энергетики сообщало, что взрыв газопровода на юге Сирии в провинции <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаск</a> привел к общему отключению электричества в стране. В миннефти не исключили, что это мог быть теракт. Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии заявил, что специалисты работают над устранением неисправностей и восстановлением электроснабжения.Позже сирийский государственный телеканал сообщил о ликвидации пожара."Пожарные бригады сумели потушить ужасный пожар на месте взрыва на Арабском газопроводе", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20200724/1574802506.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, взрыв, в мире