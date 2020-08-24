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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200824/siriya-1576217518.html
В Сирии восстанавливают электроснабжение после взрыва на газопроводе
Подача электричества постепенно восстанавливается в провинциях Сирии после его отключения по всей стране из-за взрыва на газопроводе, сообщает государственное... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T06:20
2020-08-24T06:29
война в сирии
сирия
дамаск (город)
в мире
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<strong>КАИР/МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Подача электричества постепенно восстанавливается в провинциях Сирии после его отключения по всей стране из-за взрыва на газопроводе, сообщает государственное телевидение со ссылкой на минэнерго."Электроснабжение постепенно восстанавливается в провинциях Сирии", - приводит телевидение слова министра электроэнергии <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> Зухейра Харбутли.Эту информацию подтвердил министр нефти страны <a href="http://ria.ru/person_Ali_Ganem/" target="_blank" data-auto="true">Али Ганем</a>. "Подачу электроэнергии восстановили в центре <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаска</a>, в остальных районах восстановим постепенно", - заявил он телеканалу <a href="http://www.alekhbariya.net/en" target="_blank">Ikhbariya</a>.Министр отметил, что технические специалисты с первых минут после взрыва начали ремонтные работы и в течение ближайших часов ситуация "вернется к норме".Ранее государственное телевидение со ссылкой на министерство энергетики сообщало, что взрыв газопровода на юге Сирии в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в стране. В миннефти не исключили, что это мог быть теракт. Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии заявил, что специалисты работают над устранением неисправностей и восстановлением электроснабжения.
https://ria.ru/20200821/siriya-1576115002.html
сирия
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сирия, дамаск (город), в мире

В Сирии восстанавливают электроснабжение после взрыва на газопроводе

06:20 24.08.2020 (обновлено: 06:29 24.08.2020)
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© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
КАИР/МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подача электричества постепенно восстанавливается в провинциях Сирии после его отключения по всей стране из-за взрыва на газопроводе, сообщает государственное телевидение со ссылкой на минэнерго.
"Электроснабжение постепенно восстанавливается в провинциях Сирии", - приводит телевидение слова министра электроэнергии Сирии Зухейра Харбутли.
Эту информацию подтвердил министр нефти страны Али Ганем. "Подачу электроэнергии восстановили в центре Дамаска, в остальных районах восстановим постепенно", - заявил он телеканалу Ikhbariya.
Министр отметил, что технические специалисты с первых минут после взрыва начали ремонтные работы и в течение ближайших часов ситуация "вернется к норме".
Ранее государственное телевидение со ссылкой на министерство энергетики сообщало, что взрыв газопровода на юге Сирии в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в стране. В миннефти не исключили, что это мог быть теракт. Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии заявил, что специалисты работают над устранением неисправностей и восстановлением электроснабжения.
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