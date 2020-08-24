В Москве отменили 32 тысячи штрафов за ошибки в цифровых пропусках

"Мы отменили уже около 32 тысяч штрафов водителям (за ошибки при оформлении пропусков в период пандемии – ред.). Все поступающие обращения от жителей мы рассматриваем в индивидуальном порядке, как нам и поручал мэр Москвы, и только после этого выносим окончательное решение. Подчеркну, что никакой цели собрать как можно больше штрафов у нас никогда не было", - отметил Ликсутов.