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В Москве отменили 32 тысячи штрафов за ошибки в цифровых пропусках
Власти Москвы отменили 32 тысячи штрафов водителям за ошибки при оформлении пропусков в период пандемии, сообщил в интервью РИА Новости руководитель... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T11:18
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максим ликсутов
москва
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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> отменили 32 тысячи штрафов водителям за ошибки при оформлении пропусков в период пандемии, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного комплекса Москвы <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Liksutov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Ликсутов</a>.
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максим ликсутов , москва, общество

В Москве отменили 32 тысячи штрафов за ошибки в цифровых пропусках

11:18 24.08.2020
278
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПроверка цифровых пропусков в Москве
Проверка цифровых пропусков в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Проверка цифровых пропусков в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Власти Москвы отменили 32 тысячи штрафов водителям за ошибки при оформлении пропусков в период пандемии, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.
"Мы отменили уже около 32 тысяч штрафов водителям (за ошибки при оформлении пропусков в период пандемии – ред.). Все поступающие обращения от жителей мы рассматриваем в индивидуальном порядке, как нам и поручал мэр Москвы, и только после этого выносим окончательное решение. Подчеркну, что никакой цели собрать как можно больше штрафов у нас никогда не было", - отметил Ликсутов.
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Максим ЛиксутовМоскваОбщество
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