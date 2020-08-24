https://ria.ru/20200824/shtrafy-1576226627.html
В Москве отменили 32 тысячи штрафов за ошибки в цифровых пропусках
Власти Москвы отменили 32 тысячи штрафов водителям за ошибки при оформлении пропусков в период пандемии, сообщил в интервью РИА Новости руководитель... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T11:18
2020-08-24T11:18
2020-08-24T11:18
максим ликсутов
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572043340_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_a6e0d5af966f3b1fd5adf35f9e6b781f.jpg
<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> отменили 32 тысячи штрафов водителям за ошибки при оформлении пропусков в период пандемии, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного комплекса Москвы <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Liksutov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Ликсутов</a>.
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572043340_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_da4e8a8182fcea317f3be5ffe6ebf3f0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим ликсутов , москва, общество